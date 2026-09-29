20歲悠仁親王「皇位繼承第2順位」！日本史上曾有8位女天皇…現代卻限定男性

悠仁親王9月6日滿20歲，身為皇位第二順位繼承人，他的一舉一動再次讓日本皇位傳承成為話題。更耐人尋味的是，日本即將於10月24日實施修正後的《皇室典範》，女性皇族婚後可以選擇留在皇室，卻依然不能繼承皇位。然而翻開日本歷史，女性登上天皇之位並非從未發生，而且前後共有八位。既然女天皇曾真實存在，甚至有人掌握實權、兩度即位，為什麼後來竟消失八百多年，到了現代仍被排除在皇位繼承之外？

日本史上其實有八位女天皇

在古代的東亞國家裡，除了日本女天皇，就只有中國曾出現武周皇帝武則天這位女皇帝。為什麼日本會出現女天皇，而且多達八位呢？日本史學者胡煒權在《解開天皇祕密的70個問題》中提到，這八位女天皇並不包括較為人熟悉的「邪馬台國女王」卑彌呼，以及在《三國志》中記載，繼承卑彌呼地位的「臺與女王」。

這裡說的女天皇，是指有較多史料佐證其存在的推古天皇、皇極天皇，後來再任改稱齊明天皇、持統天皇、元明天皇、元正天皇和孝謙天皇，後來再任改稱稱德天皇，還有江戶時代再次出現的明正天皇和後櫻町天皇。

上述有十任女天皇，但皇極天皇和孝謙天皇都在退位後不久重新即位為天皇，歷史上稱為「重祚」，所以實質上只有八位女天皇。

另外，八位女天皇之中，最後兩任女天皇明正天皇和後櫻町天皇，與前面六任天皇有近一千年的時間差距。因此，除了問為什麼日本會出現女天皇外，我們還要問，為什麼相隔近千年後才再次出現女天皇？

第一位女天皇是在皇位真空下被推上位

在七世紀的大和朝廷時代，當時的「大王」，也就是「天皇」的前身，由群臣按血統和能力來推舉，並沒有絕對的男女之分。

成為第一位女天皇的推古天皇，本來是前一任天皇敏達的「大后」兼異母妹妹，她的父親是再前一任的欽明天皇。換言之，推古天皇與敏達天皇是兄妹成婚。

敏達天皇病死後，先後由用明天皇和崇峻天皇繼位。然而前者短命而死，後者被臣下蘇我馬子暗殺身亡，王位出現短暫真空。敏達天皇的兒子們尚且年幼，由於推古是王族成員，又是天皇的近親，兼具妻子與妹妹的身分，於是群臣便推戴時任「太后」的她為新天皇。

順帶一提，推古天皇的其中一個侄子便是「廐戶王」，即後世著名的「聖德太子」。

七八世紀甚至被稱為女帝的時代

推古天皇開創女性天皇的先例後，除了江戶時代的兩任天皇以外，剩下的六任女天皇都集中出現在七、八世紀。因此，不少歷史學家稱這兩個世紀為「女帝的時代」。

前述的推古天皇、皇極天皇，也就是後來的齊明天皇，以及持統天皇、元明天皇，都是前任天皇的女兒，嫁給分屬近親的新天皇，成為妻后；加上自身也是王族，提高了繼承天皇之位的機會和正當性。因此，她們的兒子身帶雙重的皇統血脈，自然更有資格繼承皇位。

換句話說，這幾任女天皇繼承大統，表面上雖然具有過渡性質，但由於她們的生父、丈夫兩方都是王族出身，因此地位非常尊貴。而且，她們並不是一個等待交接的過渡天皇，而是各自在天皇制早期有著重要角色和穩定作用。例如皇極天皇讓位後，因為弟弟孝德天皇早死，政局不穩，於是她便以前任天皇的身分再次即位，以穩定局勢。

女天皇不只是象徵甚至有人兩度奪回皇位

孝謙天皇則是天皇史上第一位被冊立為皇太子，再成為女天皇的人物。由於她未與王族男子成婚，一度將皇位傳給傍系出身的淳仁天皇，又再次奪回皇位，「重祚」成為稱德天皇。從孝謙天皇，也就是稱德天皇的例子，可以再次看到女天皇在七、八世紀的權限與統治，絕非虛有其表。

但不要忘記，即使女天皇握有實權，當時的大和朝廷基本上仍然以男系子孫繼承皇位為優先條件，一旦女天皇無法確立後繼人選，便會出現政治動盪。孝謙天皇第二次上任，也就是稱德天皇時期，就因為無法完成這個政治與歷史的使命，最終由群臣合議，推選出王族出身兼稱德天皇妹夫的人繼位，是為光仁天皇。

詳細的政亂不在此贅述。總之自此之後，為了克服、反省女天皇繼位後潛藏的危機教訓，自光仁天皇於西元770年即位開始，王族女子再也沒有繼承天皇之位，直至八百五十年後的江戶時代，才又有明正天皇以女皇身分即位。

歷史明明有女天皇為何現代制度反而不承認

《解開天皇祕密的70個問題第一部：天皇的歷史之謎》、《解開天皇祕密的70個問題第二部：天皇的生活與一生》。時報出版提供

現行制度不承認女性皇室成員繼承大統的規定，與戰前《舊皇室典範》的精神有其延續關係。即使日本今年修正《皇室典範》，允許女性皇族與平民結婚後選擇保留皇族身分，新的制度仍未承認女性天皇或女系天皇。那麼，「非男子不能為王」的理念是如何產生的？

1946年底，國會審議《新皇室典範》內容時，便有議員問及政府與皇室否定女性皇室成員成為天皇的原因。當時的日本政府，也就是第一次吉田茂內閣，在答覆質詢時總括了六大原因，簡單來說，可歸納為以下4大項：

01.女性天皇與他家男子成婚而生的子女，天皇家系將轉到他家之手，影響「萬世一系」的皇統純正。 02.女性天皇即使結婚生子，也只能解決一代的子孫不足問題，長遠而言還是要有男性子孫繼承大統。 03.天皇繼承問題為特殊問題，不受新憲法規定的男女權利平等精神影響。 04.在天皇的歷史裡出現的女天皇皆為例外和偶然，不屬於天皇繼承的根本原則。

以上種種，說白了便是不希望天皇血脈外流，因此必須認定歷史上出現過的女天皇皆為例外，不成正統，更強調否定女天皇是符合天皇歷史慣例和傳統的作法。

(本文摘錄自《解開天皇祕密的70個問題第一部：天皇的歷史之謎》、《解開天皇祕密的70個問題第二部：天皇的生活與一生》，時報出版，未經同意禁止轉載。)