快訊

中秋教師連假今收假 高速公路11處地雷路段易壅塞

把握好天氣！周四起東北季風增強 北部、東半部轉雨連下一周

聽新聞
0:00 / 0:00

0928-1004唐綺陽星座運勢週報：獅子容易爆紅 天蠍被重新檢視

聯合新聞網／ 唐綺陽
唐綺陽。 聯合報系資料照
唐綺陽。 聯合報系資料照

【唐綺陽星座運勢週報9/28-10/4】

重要星象：火星進獅子、水星進天蠍、金星逆行

本週火星進獅子，獅子座有爆紅機會，需慎防火能量，眾人控管個人情緒，避免暴躁傷害。水星進天蠍，秘密、八卦及生死議題成為討論焦點，金錢與權貴動態受關注，全民當偵探氛圍濃厚，有秘密的人要當心。金星逆行，固定星座易面臨變動，天蠍座過去表現將被重新檢視。

十二星座個別影響：

獅子：面對突發狀況別著急，感情講真心話但傷人

天秤：工作問題要果斷處理，感情與身體健康相關

天蠍：人氣旺但精神壓力大，感情太緊繃需要耐心

射手：職場需慎防奸詐小人，感情易爭執偏離焦點

牡羊：事業進展好事多磨，感情稍嫌美中不足

金牛：工作受阻可再評估，感情較難掌握在手中

水瓶：職場出現女性貴人，感情有機會職場來電

雙魚：工作須留意下屬狀況，感情請勿過度挑剔

雙子：事業夥伴相挺衝刺，感情以工作為主盼體諒

巨蟹：工作機會多謹慎評估，感情桃花多招架不住

處女：事業順利過關斬將，感情伴侶大有助益

魔羯：事業宜尋找好搭檔，感情需務實規劃未來

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

殺破狼週運勢／白羊財務面臨危機 2星座遇一見鍾情對象

殺破狼週運勢／白羊財務面臨危機 2星座遇一見鍾情對象

好運降臨！中秋過後4星座迎來職場高光 摩羯、天秤有望受主管重視

周四天赦日拜天公、煮錢水 命理師揭真正開運關鍵：做錯恐白忙

相關新聞

0928-1004唐綺陽星座運勢週報：獅子容易爆紅 天蠍被重新檢視

本週火星進獅子，獅子座有爆紅機會，需慎防火能量，眾人控管個人情緒，避免暴躁傷害。水星進天蠍，秘密、八卦及生死議題成為討論焦點，金錢與權貴動態受關注，全民當偵探氛圍濃厚，有秘密的人要當心。金星逆行，固定星座易面臨變動，天蠍座過去表現將被重新檢視。

周四天赦日拜天公、煮錢水 命理師揭真正開運關鍵：做錯恐白忙

10月1日（四）是天赦日，命理師柯柏成說，多數人知道天赦日要懺悔改過，甚至煮錢水開運，但天赦開運並非煮鍋錢水，坐著等錢就會自己來，更重要的是，錢要流動、承諾要兌現、錯誤要修正，人願意行動，運才會開始轉，否則恐白忙。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。