聽新聞
0:00 / 0:00
0928-1004唐綺陽星座運勢週報：獅子容易爆紅 天蠍被重新檢視
【唐綺陽星座運勢週報9/28-10/4】
重要星象：火星進獅子、水星進天蠍、金星逆行
本週火星進獅子，獅子座有爆紅機會，需慎防火能量，眾人控管個人情緒，避免暴躁傷害。水星進天蠍，秘密、八卦及生死議題成為討論焦點，金錢與權貴動態受關注，全民當偵探氛圍濃厚，有秘密的人要當心。金星逆行，固定星座易面臨變動，天蠍座過去表現將被重新檢視。
十二星座個別影響：
獅子：面對突發狀況別著急，感情講真心話但傷人
天秤：工作問題要果斷處理，感情與身體健康相關
天蠍：人氣旺但精神壓力大，感情太緊繃需要耐心
射手：職場需慎防奸詐小人，感情易爭執偏離焦點
牡羊：事業進展好事多磨，感情稍嫌美中不足
金牛：工作受阻可再評估，感情較難掌握在手中
水瓶：職場出現女性貴人，感情有機會職場來電
雙魚：工作須留意下屬狀況，感情請勿過度挑剔
雙子：事業夥伴相挺衝刺，感情以工作為主盼體諒
巨蟹：工作機會多謹慎評估，感情桃花多招架不住
處女：事業順利過關斬將，感情伴侶大有助益
魔羯：事業宜尋找好搭檔，感情需務實規劃未來
☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。