4星座10月苦盡甘來！獅子事業開掛、白羊桃花旺 摩羯財務有望解套

苦盡甘來！《搜狐網》運勢專欄指出，獅子座、白羊座、摩羯座、巨蟹座10月運勢有望迎來轉機，工作、財運與感情都可能出現新進展。

排名第一的是獅子座。過去可能常有「別人都在前進，自己卻停在原地」的感受，但9月底開始，工作或事業有望出現突破，像是新的合作、職缺或關鍵消息，都可能重新帶回信心。專欄認為，這段時間若碰到值得嘗試的機會，不妨把握時機做出決定。

第二名白羊座。感情方面，過去幾個月可能較容易感到孤單，甚至對自己失去信心，但進入10月後，情緒狀態有望逐漸回穩，也更容易遇到願意理解、欣賞自己的人。

第三名摩羯座。有機會改善長期財務壓力，可能出現額外收入、資金回補或外部協助，雖未必能一夕翻身，但有望先把最棘手的支出與債務問題處理掉。

第四名巨蟹座的重點則落在感情療癒。若過去一直放不下某段關係，10月起有機會逐漸走出舊情緒，也可能透過聚會、朋友介紹或偶然場合認識新對象。

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