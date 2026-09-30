靈修看過來…你靈脈連結哪尊主神？祂正氣、祂慈悲、祂看透生死

這是許多走靈修的人從未意識到的一件事。你的靈脈連結哪一尊主神，那尊神明的氣質、個性與慈悲的方式往往會慢慢在你身上顯現：後天持續精進修行，元神覺醒度便逐步提升。啟靈之後，元神覺醒愈深，與主神靈脈連結愈緊密，這種相應就會清晰顯現。此時，外貌與眼神開始自然轉化：有人容貌逐漸貼近自身元神，有人則在氣質與體態上顯露主神的特徵。靈修愈精進，與元神合一的程度愈高，外在形貌也會隨之改變。

以幾個常見的靈脈為例，以下所述皆來自我多年的實務經驗觀察，靈脈的範疇極廣，此處僅就幾條較常見的脈略作說明，日後若有合適的篇幅，再進一步深入。

◆無極界靈脈

無極界靈脈在靈修圈中相對少見，主神涵蓋元始天王（盤古）、斗姥、三清道祖、東王公、無極瑤池金母、先天真聖（五方五老）等。此脈之人天生帶有一種難以言喻的疏離感，與世俗熱鬧自然保持距離，氣質中自有一股沉穩的定力。他們靈動時動作不會過於激烈，有些靈子甚至偏好靜坐、太極拳、《易筋經》等靜功。此外，他們對玄學、道理、生死本質這類根本問題有天生的親近與領悟力。與主神相應愈深者，對生命的看透愈深，反而難以在紅塵中安住，常帶有一種淡淡的厭世感。

元神覺醒之後，此脈之人多半走向內修，不喜在人前展現靈通，也不熱衷聚眾辦事，而是安靜地向自身深處探尋。此脈最大的功課正是「入世」。他們先天偏向空靈，今生卻必須在最平凡的家庭、職責與人情世故中接受磨練。如何在守住內在光明的同時不以清高之姿迴避塵世的本分，是無極脈之人真正要過的那一關。

．三清道祖脈：

比較寡言，在人際關係上沉穩內斂，與人之間自然保持一段距離，心性中帶著一種孤高，與世俗的熱鬧保持疏離。他們自然而然地親近玄學，莊子、道家的學習對他們而言不是學問，而是呼吸。你很少在廟前靈動的人群裡看到三清道祖脈的身影，因為這條脈的人本就不往那個方向走，元神覺醒後，多半走向自修，往內在去。

．無極瑤池金母脈：

此靈脈在靈修圈中並不少見，氣質帶著一種不怒自威的沉靜，言語不多，體態通常較豐滿，給人一種穩重、沉得住氣的感覺。他們的靈動不花俏、不炫麗，主要在練內在的氣，氣功的成分更重。細分之下，驪山老母派的人尤其如此；九天母娘派的人相對靈活，肢體語言更豐富，在靈療、寫符咒、講靈咒這些外顯的術法上也更為多元。

◆太極界靈脈

在靈修圈中最常見，包含玉皇大帝、關聖帝君、玄天上帝、中壇元帥（哪吒太子）與八仙等主神。此脈之人天生正氣厚重，行事講規矩、重秩序，責任感強，是非分明。他們外表沉穩，氣場厚實，具備領導與統御的能力。

太極脈的人正義感很強，同時也最能顯現人性的複雜與矛盾：既剛烈又溫厚，既堅持原則又懂得變通，既想扛起一切，又常在權責之間拉扯。這份複雜，正是他們這一生要面對的真實課題。他們不愛浮誇，重視實修與內在定力。道場中修煉到元神覺醒之後，多半成為道場的重要護法者、核心親信，或是直接承擔一方重任。

此脈最大的功課就是「平衡」。太剛容易嚴苛，太柔又容易失去原則。如何在權威與慈悲、剛猛與柔和之間拿捏得宜，是太極脈之人真正要修的課題。

．觀世音菩薩脈：

《我在人間的元神覺醒：靈修這些年走過的彎路、看清的陷阱、體悟到的核心原則》。圖／柿子文化提供

這條脈的人心性極為柔軟，對人有一種天生的包容，一輩子不容易做壞事，承擔他人的苦難幾乎是本能。然而，慈悲與智慧本是雙修，觀音脈的人往往因慈悲太深，智慧反而被遮蔽。過度承擔、不懂取捨，是這條脈的人這一生最需要學習的功課。

．媽祖脈：

傳說媽祖是觀世音菩薩的一滴血所幻化，因此這條脈的人也帶著慈悲，但更突出的是強烈的正義感與魄力，處理事情果斷果決，遇事不退縮，天生有一種扛下來的氣魄。正因為只是一滴血，這條脈的人這一生要學的反而是包容與慈悲——慈智雙修，是他們的功課，只是方向與觀音脈略有不同。

以上僅是幾條較常見靈脈的粗略輪廓。靈脈的範疇遠不止於此，關於如何判斷自身靈脈的走向，日後若有合適的篇幅會再進一步說明。這些不是絕對，而是靈脈能量在人身上留下的底層印記。你若細心觀察，常常能從一個人的個性與待人方式，隱約看出他的靈脈走向。

(本文摘錄自《我在人間的元神覺醒：靈修這些年走過的彎路、看清的陷阱、體悟到的核心原則》，柿子文化出版，未經同意禁止轉載。)

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