「靈修」有時會走偏？先生常去廟裡當義工…對妻兒卻不管不顧

在正式進入第一堂課之前，我想先為「靈修」建立一個定義。

靈山派傳承至今已逾八十年。在這段時間裡，不同的靈乩前輩與靈修者因各自的修行經驗、元神覺醒程度、靈脈分支以及所承接的主神教導不同，逐漸形成了各種不同的說法與理解，後人對「靈修」的認知也因此存在相當大的差異。我所談的靈修，並非一般人印象中那種在神明前狂亂跳靈舞、靈動，不是情緒失控之下又哭又笑，不是講著旁人聽不懂的靈語，不是一味談論轉靈駕、企求與仙佛菩薩對話，更不是為神通異能而修煉的法門。無極瑤池金母傳授的靈山派靈修，是一條引導人元神覺醒、進而回到內在本質的道路。說到底，這一切都是在處理「心性」的問題；無論是寫天文、靈動、講靈語、通靈問事，抑或是元神出竅進入靈界，這些過程的形式或許不同，但最終都指向同一個地方：心。

在你把這個觀念牢記之前，我想讓你先看看這兩個真實案例，它們都是我親眼所見，將會讓你理解為什麼「靈修」有時候恰恰是讓人走偏的原因。

一名女個案來找我，語氣裡混著疲憊和困惑。她說自己的先生每週固定去廟裡當義工，有時候還排班到另一間廟。家裡三餐沒人張羅，孩子功課沒人看，家務沒人分擔，她一個人扛著所有現實的重擔。她問先生，這些事誰來負責？先生說，我們服務的關聖帝君會來照顧孩子，不用擔心。她說這句話時，神情很複雜，沒有憤怒，只是一種說不清的茫然。她自己也信、也拜，在靈修這條路上走了很多年。她無法否定神明的存在，卻始終覺得哪裡不對。她的感覺是對的——先生在宮壇裡，看起來很好，耐心、謙遜、願意付出，可是一回到家，孩子在等他，太太在等他，生活裡一件一件現實的事都在等他，然而他卻用一句「神明會處理」把門關上。

另一個案例出自於《靈修人關鍵報告》，他的故事更沉重。

他家裡供了將近五十尊神明，家裡很大一部分空間都讓給了神桌。他最投入的，是帶人四處進香、租遊覽車、走靈山，行程排得滿滿的。在靈修圈裡，他算有分量，給人的感覺也很穩。後來，他得了口腔癌，走了。留下來的，是一個負債的家。拜的神明多，不代表靈修走得深。帶再多人走靈山，自己的生命未必有在往前。身體出了問題——誰又能真正幫助我們自己？人走的那一刻，那些神明沒有替他承擔。日子，還是落在活著的人身上。

這兩個案例指向的是同一個問題：當一個人把所有的精力都投注在靈修活動上，現實生活裡那些需要被正視的事情，往往就這樣年復一年被晾在旁邊——「靈修」給了他一個完整的世界，讓他可以在裡面待著，同時告訴自己這是有意義的事。 《我在人間的元神覺醒：靈修這些年走過的彎路、看清的陷阱、體悟到的核心原則》。圖／柿子文化提供

然而，修行有沒有真正發生，你的家人最清楚。廟裡的神明、靈修圈裡的同修，看到的是你在特定場合的樣子，家人看到的才是你完整的模樣。如果走了五年、十年靈修，身邊最親近的人卻感覺不到你有任何變化，那就值得停下來認真想一想，「靈修」究竟帶你去了哪裡。真正的修行者，往往比一般人更活在現實裡，他對身邊的人更有感覺，對自己的選擇更有意識，面對生命裡的每一件事也更能誠實承擔。他沒有逃開現實，是更清醒地活在裡面。

記住這段話，你才不會在後面的章節裡被種種表象迷惑。

(本文摘錄自《我在人間的元神覺醒：靈修這些年走過的彎路、看清的陷阱、體悟到的核心原則》，柿子文化出版，未經同意禁止轉載。)

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