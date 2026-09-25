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中秋求貴人…桂花這樣插！「蟾宮折桂」藏著古人的開運心思

聯合新聞網／ 文／谷帥臻
圖為2024年杭州西湖景區長橋景點拍攝的桂花。新華社
圖為2024年杭州西湖景區長橋景點拍攝的桂花。新華社

中秋的香氣，除了烤肉，還有桂花。細小的花朵藏在葉間，遠看不顯眼，人還沒走近，香氣卻先到了。古人稱月宮為「蟾宮」，相傳月中有桂樹；「蟾宮折桂」後來成為科舉登第的美稱，也寄託著努力獲得賞識的盼望。時至今日，許多人不求金榜題名，卻仍期待在工作、求學或人生轉折時，遇見願意提點自己的貴人

桂花的「桂」與貴人的「貴」同音，適合在中秋為居家布置添一分吉意。從風水設計來看，花不必擺得多，重點是擺在看得見、聞得到，又不妨礙生活的位置。一枝桂花能為空間帶來什麼感受，往往比追問它該放在哪個「招貴人方位」更貼近日常。

客廳放桂花，讓相聚有一縷香氣

客廳是家人與訪客交談的地方。桂花可以放在茶几旁的邊桌，或進門後容易看見的櫃面；選一只素雅花器，插上小小一枝，坐下時聞得到淡香即可。有人來訪，花香或許成了開啟話題的第一句：「這是桂花嗎？」原本匆忙的相聚，也因此多了一點停留的餘裕。

擺放時要留意周圍環境。玄關鞋櫃旁容易混雜氣味，走道中央則可能妨礙通行；鮮花的水也應適時更換，花謝後便整理收起。乾淨、順暢、讓人願意坐下來說話的空間，就是居家布置能給人際往來最實在的幫助。

書桌放桂花，為努力中的人添一點秋意

「折桂」原與登第有關，這份祝願也很適合送給正在準備考試、撰寫論文或忙著提案的人。在書桌側邊放一小枝桂花，既呼應中秋典故，也讓長時間工作的桌面多一點花色與季節感。花器以穩固、小巧為宜，別占去寫字、閱讀或使用電腦的空間。讀書累了，抬頭看見花、聞到淡淡香氣，便是一個讓自己稍作歇息的時刻。

若想以桂花泡茶招待家人朋友，應選購標示可食用的產品，不宜直接摘取來源不明的觀賞花朵沖泡。賞花與品茶各有趣味，來源清楚，才能喝得安心。

想起一位貴人，把中秋祝福送給他

中秋也是重新聯繫的好時機。或許有一位老師曾指點你，有一位前輩曾給你機會，也有一位朋友在忙亂時幫你接住難題。若那份心意一直放在心裡，不妨趁著佳節說出來。一句具體的「上次多虧您提醒，我後來順利完成了」，比制式轉傳的祝福圖片，更能讓對方知道他的幫助沒有被忘記。

月圓時，人們盼望團圓；桂花開時，也讓人想起生命裡值得珍惜的緣分。「蟾宮折桂」從古人的登第之願，走到今日，可以是一份被看見的期待，也可以是一句真誠的感謝。願今年中秋，家中有桂香，桌邊有話可聊；曾經幫助你的人收到祝福，你的善意也在某一天成為別人的貴人緣。

中秋桂花最美的「招貴」心意，是讓值得珍惜的人情，留有餘香。

本文內容已獲 谷帥臻博士 授權，未經同意禁止取用轉載

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

桂花 貴人 開運 中秋

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