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今年越苦則明年越旺！3生肖2027有望翻身 屬馬上榜

聯合新聞網／ 綜合報導
《搜狐網》近日點名3個生肖，指出受到丙午年運勢影響，今年容易碰上工作卡關，不過進入2027丁未年後，整體運勢有望轉強。財運示意圖。圖／ingimage
《搜狐網》近日點名3個生肖，指出受到丙午年運勢影響，今年容易碰上工作卡關，不過進入2027丁未年後，整體運勢有望轉強。財運示意圖。圖／ingimage

2026年過得不太順，明年有機會翻身？《搜狐網》近日點名3個生肖，指出受到丙午年運勢影響，今年容易碰上工作卡關、計畫反覆，甚至有付出與回報不成正比的感受。不過進入2027丁未年後，整體運勢有望轉強，事業、財運也可望迎來新局面。

生肖馬

屬馬者今年適逢本命年、值太歲，做事較容易出現反覆或突發變動，原定計畫也可能一再調整，即使投入不少時間與心力，成果仍不如預期。不過到了2027丁未年，由於「午未六合」，運勢有望逐漸回升，原本卡關的工作可能出現突破，財運也有轉穩跡象。今年與其急著強行突破，不如先穩住步調、累積實力。

生肖豬

屬豬者今年看似平穩，實際上卻容易被瑣事牽制，許多計畫推進速度不如預期，常有使不上力的感覺。到了2027年，「亥卯未三合」格局成形，先前累積的努力可能陸續看見成果，工作進展也有望更加順利，並有機會得到貴人協助。財運方面則偏向穩中走升，除了正財之外，也可能出現額外進帳機會。

生肖兔

屬兔者今年與太歲相破，工作與生活較容易出現突發變動，包括職務調整、計畫被打亂或臨時支出增加等，即使努力不少，仍可能覺得差了臨門一腳。進入2027丁未年後，「卯未半合」，整體運勢可望回穩，過去累積的專業、人脈與經驗，有機會逐步轉化成實際成果，職場上也較容易遇到願意提供機會或資源的貴人。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

生肖 運勢 財運 工作

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