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中秋節拜月老最靈驗？命理師曝拜拜5大禁忌「姻緣恐跑光」

旺好運／ 楊登嵙教授
拜月老求姻緣示意圖。示意圖／AI生成
拜月老求姻緣示意圖。示意圖／AI生成

單身男女想要順利找到好姻緣，其實有撇步！走春〈農曆正月初一〉、國曆二月十四日西洋情人節、七夕〈農曆七月七日〉、月下老人生日〈農曆八月十五日〉及冬至，這五天是拜月下老人、求姻緣的最佳時刻！2026年9月25日是農曆八月十五日也是今年求姻緣機會！單身男女不要錯過機會，一定要掌握重點和禁忌，別讓自己的姻緣跑掉了！

一、拜月老的五大禁忌：

1、不要戴帽子、口罩、太陽眼鏡，這樣月老才看得清楚你的樣子。

2、服裝端莊，不宜太過暴露，也尊重神明。

3、請勿拿傘，若是摺疊傘就收到包包裡，旁邊有人拿傘也離他遠一點，拜拜拿傘，小心姻緣會「散」啊！

4、喝結緣茶千萬不要吹，不然求好的姻緣就被自己給吹走了。

5、記得吃廟裡喜糖沾沾喜氣，但記得不能挑；你都自己挑了，月老怎麼幫你牽紅線？

二、祭拜供品：

1.糖果，甜甜月老的嘴。

2.鮮花，與身旁對象可以盡快開花結果。

3.五色水果，圓形尤佳，一切圓滿吉利。

4.紅棗，祈求姻緣早點完成。

5.桂圓，圓滿順利。

三、祈求內容：

記得告訴月老自己的姓名、地址、農曆出生年月日、理想對象條件（長相、高矮、個性、學歷高低、職業類別等），越詳細越好，這樣月老才能幫你物色適合你的對象。誠心誠意祈求月老公公速賜良緣，若覓得好對象，日後會奉上喜餅、喜糖敬謝。（但要說到做到！）

四、招姻緣法寶：

紅線和緣錢在月老的主爐正轉繞3圈，然後放在身上或包包內帶著或置於枕頭下。

◎原文看這裡，本文內容已獲 旺好運 授權，未經同意禁止取用轉載。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

中秋節 口罩 月老 命理師 七夕

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