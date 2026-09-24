9月25日中秋開運攻略！財位點一盞燈旺財 大門見爐灶恐破財

今年中秋節是9月25日，命理師楊登嵙提醒，佳節團圓之際，應留意居家風水，財位點燈可旺財，大門忌見爐灶以免破財；全家賞月時敬拜太陰星君有助時來運轉，單身者則可趁中秋拜月老求良緣。

命理師楊登嵙表示，中秋節時值三秋之半，月圓象徵團圓，又稱「團圓節」。他指出，今年桃花位在房子中央，主宰人際、事業與異性緣，可擺放月老紅線、開花植物或粉紅色水晶球增旺，但忌擺假花、大型空櫃或大花瓶，以免招來爛桃花。

在旺財方面，楊登嵙建議，客廳大門斜對角為藏風聚氣的財位，可安置一盞燈並於夜間開啟，有助財運順暢。他也提醒，站在大門口若能看見廚房爐火，恐會破大財，應加以遮蔽或移位；假期宴客時也要確認排油煙機運作順暢，以免油煙損害健康、招來霉運。

楊登嵙說，客廳影響人際與貴人運，大門及玄關則攸關前途，皆應保持整潔明亮，勿堆放雜物或任意擺放鞋子。家中可擺放綠色植物，尤以桂花最佳，但忌仙人掌等尖刺類植物，以免貴人不來。節日期間多邀親友到家中走動，並親自登門贈送月餅、水果，也能聚人氣、增旺好人緣。

祭拜方面，他提醒水果與月餅應挑選圓形，寓意闔家圓滿。晚餐後全家賞月時，可準備三樣水果、糕點及紙錢，焚香敬拜太陰星君，祈求心想事成。單身者則可攜鮮花水果至月老廟參拜，清楚描述理想對象的條件，並將香案上的紅線隨身佩帶或置於枕下，祈求早結良緣。

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