今天秋分！別選錯人、壓錯錢 命理師點名「5星座」最旺

今天是節氣秋分，國際天星命理風水專家邱彥龍指出，這期間以太陽、木星、水星、月亮、土星的力量最突出，上升、太陽或月亮星座落在天秤、獅子、水瓶、牡羊、雙子等5星座的人，更容易遇到事業突破、人脈擴張與貴人牽線的機會。

邱彥龍老師表示，這段時間真正的好運來自「選對人、做對事」，不要只看熱鬧的表面，合作時要先看利益與對方誠信；投資先守住現金，工作懂得借力使力；越能控制情緒、分辨真假資訊，不被面子與人情牽著走的人，越容易把機會轉成真正的成果與財富。

2026秋分節氣12星座好運排行榜(上升星座、太陽星座、月亮星座皆同)

第一名：獅子座 ★★★★★

獅子是2026秋分最容易被看見的星座，工作有升遷、業績有放大的機會，接案、曝光比平常更容易，經營品牌、自媒體或管理工作上也更有優勢，缺點是南交點也在獅子，容易為了面子把事情做得太過頭，雖然「有舞台就好好表現」這句話沒錯，但別把掌聲誤認成真正的實力與財富。

第二名：天秤座 ★★★★★

2026秋分，太陽和水星能量同時引動，讓天秤在人脈、談判、溝通與合作能力方面都明顯提升，適合拓展人脈、談合作、重新包裝自己，也可透過朋友得到工作或商業機會，不過，有些事情表面和平、背後卻另有盤算，建議少一點不好意思，多一點確認，把重要條件說清楚，才能真正把好人緣變成好資源。

第三名：水瓶座 ★★★★☆

秋分這段期間讓水瓶座，容易比別人更早感覺到環境正在改變，適合往科技、AI、網路、創新、房產方向規劃，並重新安排生活重心，這段時間的水瓶也容易突然冒出新的想法，壞處是內心容易浮現想搬家、換工作或切斷某些關係的聲音，但改變可以，只是千萬別為了逃離現在而想改變，建議想清楚自己真正要的是什麼再予以行動。

第四名：雙子座 ★★★★☆

雙子在2026秋分期間的資訊敏感度與反應能力特別強，市場變化、投資消息、新科技或別人還沒注意到的趨勢，你可能先看到，這段時間適合往研究、企劃、媒體與跨領域方向發展，不過資訊越多越容易焦慮，也要慎防假消息。真正厲害的不是知道最多的人，而是知道哪些消息根本不值得相信的人。

第五名：牡羊座 ★★★★

牡羊在2026秋分期間屬於「壓力越大，成長越快」型，工作上容易遇到真正能教你、幫你解決問題的人，但責任與健康壓力也不小，可能非常忙碌，卻覺得成果不成比例，建議別什麼事情都自己扛，重新安排工作順序，找到有效方法比硬撐更加重要。

第六名：摩羯座 ★★★☆

摩羯在2026秋分期間「一張嘴、一份合約、一個消息」都可能改變局勢，適合談生意、簽約、學習與建立長期合作，感情也容易談到未來，不過越重要的承諾越不能只聽口頭說明而已，財運可能從資訊而來，但風險也藏在資訊裡，白紙黑字比對方一句「相信我」更可靠。

第七名：雙魚座 ★★★☆

雙魚在2026秋分期間的桃花、創作、娛樂、靈感與個人魅力都有提升，單身者容易遇到有感覺的人，從事藝術、內容、美感或創意工作的人，也比較容易產生好作品，不過，容易把期待當成事實，可以浪漫，但不要自己替對方寫劇本，感情要看行動、合作要看結果，才能留下真正的幸福。

第八名：天蠍座 ★★★

天蠍2026秋分期間，神秘感、魅力與存在感同時並存，但也會放大占有慾、猜疑與得失心，感情容易遇到很有吸引力的人，工作也能靠個人魅力取得注意，而財務方面卻容易因喜歡、面子或情緒性消費而透支大筆支出，要小心這段時間不是沒有桃花，而是桃花太多容易看不清，所以建議越喜歡的人，越要慢慢觀察。

第九名：巨蟹座 ★★★

巨蟹2026秋分期間，容易為家人、工作或自己的立場、理念據理力爭，若有要出國、遇到法律問題、想要進修、跨境生意與遠距合作等等都要多做確認，優點是行動力仍然很強，只要方向正確，就能突破關卡，缺點則是情緒一上來容易把事情說死。建議保護一下自己，不必每一場仗都打，懂得選戰場，才能把力氣留給真正重要的事。

第十名：金牛座 ★★☆

2026秋分對金牛最大的考題，落在共同財務與安全感上。投資、借貸、分潤、保險或伴侶間的金錢議題，容易出現臨時變化，好的一面是，只要願意調整原本過度保守的財務模式，反而能找到新的收入方法，不要因為害怕改變就死守，也不要因為別人說會賺錢就出手，記住，現金與選擇權才是你的底氣。

第十一名：處女座 ★★

處女座2026秋分最需要處理的是「朋友間的利益」，雖有人脈與資源整合能力，但容易碰到表面熱心、實際計較的人，工作不是沒有機會，但要記住合作品質比合作量重要，不要什麼人都幫、什麼責任都接；真正值得留下的人，是願意互相付出，而不是只在需要你時才出現的人。

第十二名：射手座 ★★

射手2026秋分最大的課題在金錢與價值判斷方面，容易因為對未來太有信心，而低估眼前風險，投資、借貸、大額消費與朋友介紹的賺錢機會都要多加查證。好消息是，只要願意放慢速度，很多問題其實還是能避開。不是不能冒險，而是先問自己：如果判斷錯了，這筆損失我承不承受得起再決定？！