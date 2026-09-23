快訊

血壓慢慢升高…身體正在變老的6個隱形訊號！專家教不用花大錢抗老秘方

iPhone舊換新多10%快換！實測iPhone 17 Pro Max賣3萬1、買18 Pro只花1萬8

亞運桌球／林昀儒、鄭怡靜13分鐘速勝 16強要強碰日本組合

聽新聞
0:00 / 0:00

秋分平衡轉旺！「3生肖」事業、財運迎來新高峰

科技紫微網／ 科技紫微網
秋分平衡轉旺！3生肖事業財運找到新節奏(圖片來源：Shutterstock)
秋分平衡轉旺！3生肖事業財運找到新節奏(圖片來源：Shutterstock)

秋分，是晝夜幾乎等長、陰陽重新校準的節氣。走到這裡，秋天不只是變涼，更提醒人們開始取捨：哪些事情要留下，哪些關係要調整，哪些計畫要重新分配力氣。2026年秋分的國曆運勢區間為2026年9月23日至2026年10月7日，這段時間適合平衡生活與工作，也適合把運勢從混亂拉回穩定。

圖片來源：科技紫微網

如何在秋分接好運

第一招：沐秋陽淨氣法

秋分前後可在早上7點至9點曬一點溫和陽光，讓背部或掌心感受光線，象徵補充正氣、驅散陰霾。曬完後喝一杯溫水，把心也一起調回平衡。

第二招：潤燥食補法

可準備白木耳、梨子、蓮藕、百合等潤燥食材，煮成甜湯或家常料理，與家人共享。秋分重視平衡，吃得溫潤，心情與人際也比較不容易乾到冒火。

第三招：點燈迎財法

秋分後夜晚漸長，家中陰暗角落可放一盞小夜燈、鹽燈或暖色燈，象徵點亮運勢。若放在書桌或財位附近，也有提醒自己保持清晰、穩定聚財的意味。

哪些生肖在秋分前後轉運

生肖龍

秋分期間，生肖龍的事業與財運仍有亮點，特別適合談合作、爭取資源、做發表與曝光。你越願意主動把成果端出來，越容易被看見。感情上桃花不弱，單身者可留意工作與社交場合；有伴者適合一起完成目標。財運好，但秋分講平衡，獲利與風險也要平衡，別讓貪心破壞原本的好節奏。

生肖蛇

生肖蛇在秋分前後，適合用清晰規劃換來穩定成果。你不需要搶聲量，只要把事情做得有章法，就能在團隊或合作中被信任。感情上適合慢慢升溫，從共同目標、共同興趣開始更順。財運穩定，正財與外快都有機會；投資仍要分散保守，別把短線刺激當成轉運密碼。

生肖牛

秋分對生肖牛來說，是把基礎重新校準的好時機。工作上流程、分工、進度越清楚，越能顯出你的可靠與價值。感情方面務實勝過浪漫堆疊，單身者可從穩定互動開始；有伴者適合一起規劃財務與生活。財運穩中帶進帳，但要避免衝動大額消費，把該存的先存，平衡感一到，好運就留得住。

【延伸閱讀】

【嚴選批算】2027年你該衝還是守？

【奇門秘術】論事業天命與投資運

科技紫微網

生肖 秋分 財運

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

秋分4生肖需避災！「簡單1招開財運」4禁忌當心

周三秋分…命理師曝3招運勢洗牌 3生肖特別有感

秋分來了！4生肖健康拉警報 專家揭秋蟹禁忌與養生術

農曆八月／12生肖誰最旺？人氣桃花升溫，誰最容易被看見？

相關新聞

秋分來了！4生肖健康拉警報 專家揭秋蟹禁忌與養生術

今天上午8時6分將進入「秋分」節氣，太陽直射赤道，全球晝夜等長。此後太陽直射點南移，北半球轉為晝短夜長，日夜溫差加大、氣溫漸降，民眾應提早換季保健。命理師楊登嵙提醒，秋分後半月內，生肖屬兔、蛇、雞、牛者易因過勞出現神經緊張、失眠多夢，建議多休息、適度運動。

今天秋分！別選錯人、壓錯錢 命理師點名「5星座」最旺

今天是節氣秋分，國際天星命理風水專家邱彥龍指出，這期間以太陽、木星、水星、月亮、土星的力量最突出，上升、太陽或月亮星座落在天秤、獅子、水瓶、牡羊、雙子等5星座的人，更容易遇到事業突破、人脈擴張與貴人牽線的機會。

秋分平衡轉旺！「3生肖」事業、財運迎來新高峰

秋分，是晝夜幾乎等長、陰陽重新校準的節氣。走到這裡，秋天不只是變涼，更提醒人們開始取捨：哪些事情要留下，哪些關係要調整，哪些計畫要重新分配力氣。2026年秋分的國曆運勢區間為2026年9月23日至2026年10月7日，這段時間適合平衡生活與工作，也適合把運勢從混亂拉回穩定。

中秋也是祂誕辰！土地公有三種「適合不同族群」求財祈福別拜錯

9月25是中秋節，也是土地公生日，記得當天要拜土地公。命理師王老師分享三個拜土地公的重要知識，快來看看。

今年中秋「土星伴月」 命理師點名3類人：別急著交出感情成績單

周五是農曆8月15日中秋節，命理師柯柏成說，今年中秋多了土星伴月天文奇觀可欣賞，但也因土掩月華，曖昧中、婚姻或家庭主要承擔者、剛分手及異地戀者3類人要特別注意，不需要趕在中秋這天交出感情成績單。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。