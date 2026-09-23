秋分平衡轉旺！「3生肖」事業、財運迎來新高峰
秋分，是晝夜幾乎等長、陰陽重新校準的節氣。走到這裡，秋天不只是變涼，更提醒人們開始取捨：哪些事情要留下，哪些關係要調整，哪些計畫要重新分配力氣。2026年秋分的國曆運勢區間為2026年9月23日至2026年10月7日，這段時間適合平衡生活與工作，也適合把運勢從混亂拉回穩定。
圖片來源：科技紫微網
如何在秋分接好運
第一招：沐秋陽淨氣法
秋分前後可在早上7點至9點曬一點溫和陽光，讓背部或掌心感受光線，象徵補充正氣、驅散陰霾。曬完後喝一杯溫水，把心也一起調回平衡。
第二招：潤燥食補法
可準備白木耳、梨子、蓮藕、百合等潤燥食材，煮成甜湯或家常料理，與家人共享。秋分重視平衡，吃得溫潤，心情與人際也比較不容易乾到冒火。
第三招：點燈迎財法
秋分後夜晚漸長，家中陰暗角落可放一盞小夜燈、鹽燈或暖色燈，象徵點亮運勢。若放在書桌或財位附近，也有提醒自己保持清晰、穩定聚財的意味。
哪些生肖在秋分前後轉運
生肖龍
秋分期間，生肖龍的事業與財運仍有亮點，特別適合談合作、爭取資源、做發表與曝光。你越願意主動把成果端出來，越容易被看見。感情上桃花不弱，單身者可留意工作與社交場合；有伴者適合一起完成目標。財運好，但秋分講平衡，獲利與風險也要平衡，別讓貪心破壞原本的好節奏。
生肖蛇
生肖蛇在秋分前後，適合用清晰規劃換來穩定成果。你不需要搶聲量，只要把事情做得有章法，就能在團隊或合作中被信任。感情上適合慢慢升溫，從共同目標、共同興趣開始更順。財運穩定，正財與外快都有機會；投資仍要分散保守，別把短線刺激當成轉運密碼。
生肖牛
秋分對生肖牛來說，是把基礎重新校準的好時機。工作上流程、分工、進度越清楚，越能顯出你的可靠與價值。感情方面務實勝過浪漫堆疊，單身者可從穩定互動開始；有伴者適合一起規劃財務與生活。財運穩中帶進帳，但要避免衝動大額消費，把該存的先存，平衡感一到，好運就留得住。
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