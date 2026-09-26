顏值不是重點！「5星座」挑伴侶長相不是主要 最在意這些條件

雖說愛美之心，人皆有之，很多人找對象總會以顏值來優先決定，但其實，有些人卻更看重其他要點。科技紫微網這就為大家來盤點，那些擇偶不看長相，更關注對方其他重點的星座們！

牡羊座：關注性格

臉蛋很好看，但性格太暴躁，不行，性格太憂鬱，也不行！牡羊座喜歡的是和自己有互補的好脾氣、也有類似的陽光個性的人群。和這樣的人一起過日子，才是真的和和美美，開開心心。

金牛座一直注重物質條件，認為下層基礎強健將決定上層建築物的美好。所以好看的窮光蛋，他們自然看不上，除非有著「富二代」的潛力。換而言之，他們覺得是否有經濟基礎是否有一定的積蓄，一直都比美麗的外貌要更加重要。

獅子座：關注特長

對一些很有特長的人，獅子座才會真正發自內心地欽佩，而這種愛慕之情甚至不溢於言表的崇拜，也是獅子座愛的開始。好看有什麼用？只是一個花瓶空架子，會讓他們覺得索然無味。



摩羯座：關注人品

好不好看是次要，長得好如心地好。摩羯座對對象的人品是很注重的，只要內心善良，其實他們並不奢求對方的顏值匹敵明星。更何況，相由心生，善良的人，也不會難看到哪裡去。

水瓶座：關注默契

臉好看是一時的，彼此之間有默契才是一輩子的事情，水瓶座這點上特別在意。因此對於能夠和自己聊得來的人，容易心生好感，如果顏值高卻和自己聊不到一兩句，那也只能說再見了！

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