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秋分來了！4生肖健康拉警報 專家揭秋蟹禁忌與養生術

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導
今天進入秋分節氣，命理師楊登嵙分享此節氣的民俗觀念。圖/AI生成
今天進入秋分節氣，命理師楊登嵙分享此節氣的民俗觀念。圖/AI生成

今天上午8時6分將進入「秋分」節氣，太陽直射赤道，全球晝夜等長。此後太陽直射點南移，北半球轉為晝短夜長，日夜溫差加大、氣溫漸降，民眾應提早換季保健。命理師楊登嵙提醒，秋分後半月內，生肖屬兔、蛇、雞、牛者易因過勞出現神經緊張、失眠多夢，建議多休息、適度運動。

楊登嵙說，秋分後人體陽氣漸弱、陰氣漸強，涼燥漸重，應適時添衣防感冒；若肝陽上亢或血壓控制不佳者，中風及頭暈風險恐提高。

飲食上，秋分宜補肺益氣，多吃滋陰潤肺食品，如芝麻、蜂蜜、核桃、蓮藕、蘋果、秋梨、百合、銀耳，並多喝開水、淡茶、豆漿養陰潤燥。

秋蟹性寒不宜多食，食用時應去除腮、胃、心、腸，且忌與柿子、生梨同食。白蘿蔔、胡蘿蔔等亦適量攝取，勿過飽以免腸胃積滯。

楊登嵙提醒，穿著建議採「洋蔥式」，內搭薄衣，外加薄外套，方便隨溫差增減。睡眠時人體防禦力降低，應注意保暖，避免風直吹，並以被子蓋住腹部與膝蓋。

作息上，秋季應早睡早起，掌握子時（23至1時）、午時（11至13時）休息，助恢復體力。運動宜動不宜靜，適合快走、慢跑、登高，抒發情緒；銀髮族可從伸展運動入門。

楊登嵙提醒，「使志安寧，以緩秋刑」，強調應情緒平和，避免焦慮激動，以防氣血紊亂、影響睡眠健康。秋分為陰陽轉換關鍵節氣，掌握飲食、穿著、作息、運動與情緒五大要領，有助順利換季，迎接涼爽秋日。

秋分 禁忌 生肖 養生 楊登嵙

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