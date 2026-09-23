快訊

今年中秋「土星伴月」 命理師點名3類人：別急著交出感情成績單

聽新聞
0:00 / 0:00

今年中秋「土星伴月」 命理師點名3類人：別急著交出感情成績單

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導
民間信仰中，中秋是月老聖誕，可趁這個日子向月老祝壽，求個好姻緣。示意圖。圖／AI生成
民間信仰中，中秋是月老聖誕，可趁這個日子向月老祝壽，求個好姻緣。示意圖。圖／AI生成

周五是農曆8月15日中秋節，命理師柯柏成說，今年中秋多了土星伴月天文奇觀可欣賞，但也因土掩月華，曖昧中、婚姻或家庭主要承擔者、剛分手及異地戀者3類人要特別注意，不需要趕在中秋這天交出感情成績單。

柯柏成指出，民間信仰中，中秋是月老聖誕，可趁這個日子向月老祝壽，求個好姻緣，而今年中秋還有土星伴月天文奇觀可欣賞，肉眼可見月圓又有星相伴，看似浪漫，但在星象學有土計掩月的說法，也就是大眾可能聽過的土掩月華。

若從七政四餘來看，月亮與土星相會，不能只往桃花、團圓的方向解釋，若借「月土相伴」來談感情，要注意在關係裡是否有太多難以說出口的壓力？這是象徵性的延伸解讀，並非說土星會讓人失戀，也不代表每個人命盤都形成「土計掩月」。

他進一步表示，中秋講團圓，有些人卻在這天更能清楚感受到自己的孤單，尤其3類人需特別注意。第一，是正在曖昧、對方卻遲遲不肯確認關係的人，要確認對方是否單身，願不願意讓你走進他的生活，這些都比「我很想你」更值得確認。

第二，在婚姻或家庭長期獨自承擔的人，今年中秋不妨坦承「需要幫忙」，不必一個人撐著。第三，是剛分手、異地戀或正承受催婚壓力的人，節日易勾起思念，但不等於適合重新開始，也別因催婚就急著接受一段自己其實不安心的感情。

柯柏成說，月亮會圓，但人生不需要趕在中秋這一天交出感情成績單，也不需要因為「掩月」2字而害怕，仍可向月老祈福，但不用把心願寫得多漂亮，可以求良緣，更求一份看清楚的智慧，也別把所有心願都綁在某個人一定要回頭。

而拜月老時，可依廟方建議準備供品，向月老祝壽，清楚稟告個人資訊，把心願說清楚，尤其是理想對象的實際條件，請紅線不必重複求很多條，靈驗的一條就夠。已有伴侶的人則可祈求感情和合，也把答應對方、卻拖了很久的那件事完成。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

土星 中秋 命理師 中秋節

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

中秋轉運三陣法必看！感情、事業、財運「旺到停不了」

秋風一吹桃花開！10月感情運重整 3星座放下糾結迎來甜甜戀愛

星象變了！「4星座」中秋後好運到…金牛金錢順起來、他直覺創意大爆發

中秋節十大禁忌！別用手指月亮、兩種人別賞月「恐招陰氣」

相關新聞

上路在即 「健康幣」通路折抵攻略出爐

「健康幣」新制即將十月一日上路，十二月開放兌換，衛福部長石崇良表示，首波配合業者涵蓋運動、超商、保險、藥局及醫院，「一幣抵一元」，需累積至一千幣才能兌換，多數商品採折抵或折扣，不可全數折換，免費領取。

舒力基颱風最快今生成 恐教師節來亂 專家：直球對決可能性正在增大

位於關島附近的熱帶性低氣壓TD29，最快今天將有機會升格為舒力基颱風。氣象專家林得恩今天在「林老師氣象站」臉書粉專表示，這個熱帶系統由於後續前進路徑海域的海溫高、垂直風切弱，加上海水熱含量大，評估會一路增強，強度至少可達中度颱風或以上等級。

長輩沉迷AI短影音怎麼辦？專家警告：恐引發「決策遲緩」

退休老爸老媽手機整天播放「惡人有惡報」、「65歲絕不吃這個」的AI短影音？過往研究多半擔憂AI短片內容對兒童的危害，但老年人是新的高風險族。成日看短影音，可能變得更衝動、資訊處理速度下降、被假訊息矇騙等危機。該怎麼協助長者脫離AI成癮？

健康主題館／藥酒不是提神飲料 醫示警長期飲用風險

不少勞工習慣喝保力達B等藥酒提神，甚至將其視為一般飲料，但藥酒不僅含有酒精，也含有藥品成分，飲用後可能影響工作及行車安全。衛福部長石崇良昨表示，保力達B在本質上仍屬於藥品，製造、販售都必須遵守藥事法規定，將請食藥署加強警語及衛教宣導，並要求地方強化違規販售通路稽查，避免民眾誤以為藥酒只是提神飲料。

今年中秋「土星伴月」 命理師點名3類人：別急著交出感情成績單

周五是農曆8月15日中秋節，命理師柯柏成說，今年中秋多了土星伴月天文奇觀可欣賞，但也因土掩月華，曖昧中、婚姻或家庭主要承擔者、剛分手及異地戀者3類人要特別注意，不需要趕在中秋這天交出感情成績單。

中秋連假晴朗好天氣 收假後得看舒力基颱風臉色 東半部先有感

中秋、教師節連假周五登場，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，今年的中秋連假，在東北季風偏弱的狀況下，除了各地山區有午後陣雨外，絕大多數地方，天氣都相當不錯。「只是，收假後天氣，就得要看颱風臉色了」。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。