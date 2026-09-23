今年中秋「土星伴月」 命理師點名3類人：別急著交出感情成績單

周五是農曆8月15日中秋節，命理師柯柏成說，今年中秋多了土星伴月天文奇觀可欣賞，但也因土掩月華，曖昧中、婚姻或家庭主要承擔者、剛分手及異地戀者3類人要特別注意，不需要趕在中秋這天交出感情成績單。

柯柏成指出，民間信仰中，中秋是月老聖誕，可趁這個日子向月老祝壽，求個好姻緣，而今年中秋還有土星伴月天文奇觀可欣賞，肉眼可見月圓又有星相伴，看似浪漫，但在星象學有土計掩月的說法，也就是大眾可能聽過的土掩月華。

若從七政四餘來看，月亮與土星相會，不能只往桃花、團圓的方向解釋，若借「月土相伴」來談感情，要注意在關係裡是否有太多難以說出口的壓力？這是象徵性的延伸解讀，並非說土星會讓人失戀，也不代表每個人命盤都形成「土計掩月」。

他進一步表示，中秋講團圓，有些人卻在這天更能清楚感受到自己的孤單，尤其3類人需特別注意。第一，是正在曖昧、對方卻遲遲不肯確認關係的人，要確認對方是否單身，願不願意讓你走進他的生活，這些都比「我很想你」更值得確認。

第二，在婚姻或家庭長期獨自承擔的人，今年中秋不妨坦承「需要幫忙」，不必一個人撐著。第三，是剛分手、異地戀或正承受催婚壓力的人，節日易勾起思念，但不等於適合重新開始，也別因催婚就急著接受一段自己其實不安心的感情。

柯柏成說，月亮會圓，但人生不需要趕在中秋這一天交出感情成績單，也不需要因為「掩月」2字而害怕，仍可向月老祈福，但不用把心願寫得多漂亮，可以求良緣，更求一份看清楚的智慧，也別把所有心願都綁在某個人一定要回頭。

而拜月老時，可依廟方建議準備供品，向月老祝壽，清楚稟告個人資訊，把心願說清楚，尤其是理想對象的實際條件，請紅線不必重複求很多條，靈驗的一條就夠。已有伴侶的人則可祈求感情和合，也把答應對方、卻拖了很久的那件事完成。

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