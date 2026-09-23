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中秋也是祂誕辰！土地公有三種「適合不同族群」求財祈福別拜錯

聯合新聞網／ 綜合報導
南山福德宮的土地公神像。聯合報系資料照片
南山福德宮的土地公神像。聯合報系資料照片

9月25是中秋節，也是土地公生日，記得當天要拜土地公。命理師王老師分享三個拜土地公的重要知識，快來看看。

王老師提醒若是想要求財、求事業順利、求好運，最好養成習慣，每逢初二、十六拜土地公，老師說，常常去拜土地公，祂會更熟悉你的祈願，求財會更靈驗。

老師說，拜土地公前，可以先看神像手上拿的的法器，通常會分三種，拐杖、元寶、玉如意，三種土地公分別適合不同的人拜拜

一、看土地公手上法器

手持枴杖：代表花時間尋覓必有結果，適合要找尋客戶的人，像是業務、仲介都很適合去拜。如果你長年旅居海外，可以拜手拿龍頭柺的土地公，法力更強。

手持元寶：代表財富，適合求財，適合創業、有投資的人、從商的人拜，可以求生意興隆。

手持如意：代表事事如意、官運亨通，適合一般上班族、學生、家管拜拜求平安。

二、看土地公頭上帽子

藍色員外帽：比較屬於鄰里的土地公，有點像管區，只有公司或是住家在附近才需要拜。

相爺帽：官階比較高，管轄範圍大，例如南投紫南宮、車城福安宮。

三、拜拜要唸經

可以念福德正神真經，或是念土地神咒：「此間土地，神之最靈，昇天達地，出幽入冥，為吾關奏，不得留停，有功之日，名書上清。」念完在報上名字、生辰、心願，求土地公保佑。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

土地公 神明 中秋 拜拜 財運

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