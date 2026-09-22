中秋轉運三陣法必看！感情、事業、財運「旺到停不了」

9月25日（周五）中秋節要到了，小孟老師分享轉運大法，三陣法大家可以去試試。

*求感情婚姻：中秋玲瓏陣法：

中秋節十五也是月亮最圓的時刻，民間相傳月圓也是代表感情順利的象徵。若是單身者，小孟老師建議在中秋節9月25日整00:00時（9月24日跨9月25日間）擺8個蠟燭圍一圈，再用15條紅線，將紅線放在圓圈正中間，人在圓圈外，並雙手合十向著月亮禱告說：信徒某某某家住在哪裡，目前單身希望太陰娘娘能賜我正緣，若在未來一年有遇見正緣，會在下一此中秋夜準備月餅與糕點來答謝。

而太陰娘娘，為「月娘」、「太陰星君」，在中國古代則稱為「月神」。民間以農曆八月十五日中秋節那天訂定為「太陰娘娘」誕辰。若有戀人的人想要讓感情順利，可在中秋午夜準點準備另一半的照片或者暗戀者的照片，再找一面鏡子照向月亮，鏡子旁置放兩張照片，象徵吸收月神的能量到地面上，讓兩人和合團圓。小孟老師提醒必須在鏡子前後左右各點一支香，等香燒完就能得到月神的祝福了。

*工作運大旺法：

中秋節為土地公生日，想要求得工作旺財運，記得在月圓時找23枚硬幣，因為農曆8月15日（中秋）等於8+15為23。記得硬幣的頭為上，數字朝下，將23枚硬幣放一個圓圈，形成一個圓圈後，你坐在圓圈內。記得當你坐在圓圈內時，雙腳要盤坐，並且要在你前方放一個碗，碗內要放入黑矅石水晶與白水晶象徵太極黑與白，完成步驟後向上天稟報，小孟老師提醒你稟報文要說：祈求土地公賜我工作晉升，佑我平安大吉步步高昇。唸49遍後起身，並將所有硬幣集結起來，中秋後找空閒時間與你想存的錢一起存入銀行，能大發利市，扭轉乾坤。

*求財運大法：中秋五路吸金大法

中秋節當日正中午，找離家最近的土地公廟，先祝賀土地公公生辰快樂，接著拿起五罐礦泉水置於土地公桌上，祈求土地公說：請土地公賜我五路財水，當我喝完這五路財水我就能財運亨通，正財偏財樣樣賺。拜完後，一天喝一罐，連喝五天！小孟老師告訴你一個小祕密，有些人祈求完後還會夢見土地公托夢呦！

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