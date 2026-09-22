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秋風一吹桃花開！10月感情運重整 3星座放下糾結迎來甜甜戀愛

聯合新聞網／ 綜合報導
進入10月後，不少人對感情的期待也悄悄改變，比起一時心動，更渴望有人能陪在身邊，穩穩走下去。圖／AI生成
進入10月後，不少人對感情的期待也悄悄改變，比起一時心動，更渴望有人能陪在身邊，穩穩走下去。圖／AI生成

天氣開始轉涼，人的心情似乎也跟著慢了下來。經歷過夏天的熱烈與躁動，進入10月後，不少人對感情的期待也悄悄改變，比起一時心動，更渴望有人能陪在身邊，穩穩走下去。「搜狐網」分享，對某些星座來說，10月更像是一段感情重新整理、重新靠近的時間。過去的糾結慢慢放下，原本沒有結果的緣分，也可能在日常相處中出現新的變化。

以下就來看看，10月感情氣氛特別甜的3個星座，有你嗎？

TOP3 摩羯座│踏實真誠 被桃花運眷顧

摩羯在感情裡向來慢熱，不輕易開始，也不喜歡勉強自己進入一段不適合的關係。即使內心渴望被愛，表面上依舊習慣保持冷靜，寧可一個人，也不願為了陪伴而將就。

進入10月後，摩羯的感情運勢有種「慢慢變好」的感覺。桃花不一定來得轟轟烈烈，反而更可能藏在熟人圈、朋友聚會或日常生活中，遇到個性穩重、相處舒服的人。

最重要的是，你不需要刻意討好對方。原本踏實、可靠的個性，反而會成為吸引人的地方。兩人可能從簡單聊天開始，沒有太多曖昧拉扯，卻在一次次相處中逐漸產生好感。

有伴的摩羯，10月則適合把重心放回彼此身上。過去的小摩擦有機會透過溝通慢慢解開，感情也從情緒拉扯，走向更穩定的陪伴。

TOP2 雙子座│越鬆弛自在 感情反而順了

雙子看起來總是熱鬧又有人陪，但其實內心也很渴望遇到一個真正懂自己的人。

10月對雙子來說，最大的變化反而是「沒那麼在意了」。不再一直猜對方到底愛不愛自己，也不再為了一段關係反覆內耗。當心態放鬆下來，原本活潑、有趣的一面反而更自然地展現，也更容易吸引到聊得來的人。

這個月的桃花可能就藏在日常裡，像是同事聚餐、朋友聚會、逛街甚至通勤途中，都有機會認識讓自己有好感的人。而且對方可能是比較成熟穩重的類型，能接住雙子的情緒，也欣賞你的有趣與率真。

有伴的雙子，則會發現感情不一定需要天天轟轟烈烈。一起吃飯、聊天、分享生活中的小事，反而能讓兩個人的距離越來越近。當彼此願意多理解一點，關係也會跟著升溫。

TOP1 水瓶座│先愛自己 好緣分悄悄找上門

水瓶在感情裡向來獨立，遇到問題習慣自己消化，也不喜歡因為寂寞就隨便找個人陪。

而10月的水瓶，最大的改變就是開始真正放下過去。那些曾經放不下的人、解不開的心結，會慢慢變得沒有那麼重要。當你把注意力重新放回自己身上，專注生活、工作與成長，反而會散發出更自然的魅力。

這段時間容易遇到欣賞你獨立個性的人，尤其月初社交機會增加時，不妨多和朋友出去走走、認識新朋友。不過，即使出現心動對象，也不用急著確認關係，慢慢相處、慢慢了解，反而更容易看清彼此是否適合。

有伴的水瓶，10月則是感情默契提升的時期。過去累積的小摩擦有機會逐漸化開，彼此也更懂得體諒對方。你會發現，真正舒服的感情，不需要一直證明愛，而是在生活裡自然地陪著彼此。

秋天的浪漫，也許不是突然遇見轟轟烈烈的愛情，而是在某個平凡的日子裡，發現身邊多了一個願意理解你、陪著你的人。願這個10月，所有認真對待感情的人，都能遇見值得珍惜的緣分。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

星座 桃花 感情運 戀愛 摩羯座 雙子座 水瓶座

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