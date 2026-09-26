殺破狼週運勢／白羊財務面臨危機 2星座遇一見鍾情對象

白羊座：

整體運勢

旅遊運佳，在旅遊宮位的天王星相位良好，會快閃某個城市，只是想品嚐一種地方特色小吃，滿足味蕾後就離開。某些白羊座會利用短暫的假期，到附近的聚落走走，會發現令你驚喜的私房景點。

面試運方面，在面試宮位的天王星相位良好，面試新工作，遇到一間不按牌理出牌的公司，你也會以無厘頭的風格回敬，雙方一拍即合，很快就收到錄取通知，將會進入有趣的職場發展。

本週須注意的部分

感情運方面，在感情宮位的太陽受到土星影響，兩人之間的矛盾會攤在檯面上檢視，關係受到考驗。金星在慾望宮位逆行，相位不良。某些白羊座的前任再度和你聯絡，只是想打回頭炮，你卻無法拒絕這個誘惑。

金錢運方面，金星在財務宮位逆行，相位不良，被動收益突然中斷，每個月少了很多進帳，財務狀況面臨危機。有投資習慣的白羊座，受到市場拖累，帳面出現虧損，使你感到焦慮。

金牛座：

整體運勢

金錢運方面，在金錢宮位的天王星相位良好，主管或老闆把過去懲罰性扣掉的薪資退還給你，款項還不少，足夠讓你吃幾頓大餐，心情非常爽快。某些金牛座發現過去買的撲滿存下不少錢，數字超過自己的預期，覺得愉悅。

感情運方面，金星在感情宮位逆行，曾經喜歡的人再度重逢，雙方有舊情復燃的跡象，會想與他穩定下來。某些金牛座會對某個人一見鍾情，自己也覺得不可思議，但由於金星相位不良，當心會是短暫的露水姻緣。

本週須注意的部分

工作運方面，在志業宮位的冥王星受到在夥伴宮位的金星逆行影響，同事丟下一堆爛攤子休假去了，害你必須加班把他未做完的工作打點好，負擔加重，嚴重被拖累。

家宅運方面，在家宅宮位的火星相位不良，與親人有些問題難以解決，鬧得不歡而散，家庭氣氛不佳。某些金牛座的居住空間會有些問題需要修繕，並要注意電器、爐火使用。

雙子座：

整體運勢

面試運方面，火星進入面試、考試宮位，與木星齊聚，會有各種不同的產業希望你去面試，積極的態度很受青睞，會同時收到好幾家的錄取通知。某些雙子座最近會去考許多證照，成績都能跨越門檻，獲得執業資格。

本週須注意的部分

工作運方面，金星在工作宮位逆行，相位不良，許多工作卡關，需要修正，眼看著後面的工作越積越多，卻無法有任何進展，在辦公室裡閒得發慌。某些雙子座工作遇到奧客，要花很多心力去應付。

交通運方面，火星進入交通宮位，交通工具故障頻頻，不斷送修，每天需要花更多時間通勤，容易與人發生行車糾紛，被開罰單的機率也較高，不論是走路或是搭乘大眾運輸系統都需要注意安全。

感情運方面，在戀愛宮位的太陽受到在人際關係宮位的土星影響，無意間陷入三角關係中，成為第三者，明知這樣的戀情不健康，卻離不開他。某些雙子座的情感關係尚未處理乾淨，卻有了新的交往對象，而背負罵名。

巨蟹座：

整體運勢

感情運方面，金星在戀愛、娛樂宮位逆行，與過去喜歡過的對象連繫上，雙方都還有一些情愫尚未放下，再續前緣的機率頗高。某些巨蟹座過去喜歡的偶像要來開演唱會了，不惜傾家蕩產也要買到門票去參加活動。

本週須注意的部分

金錢運方面，火星進入金錢宮位，相位不良，預期外的花費增加，有很多是花在吃喝玩樂的邀約上。有投資習慣的巨蟹座，投資標的指數不斷下跌，會不斷拿生活費補貼虧損。

工作運方面，在志業宮位的土星受到在家宅宮位的太陽影響，會因為工作單位的調整，需要離家或搬家。某些巨蟹座則是辭掉原來的工作，回鄉發展，感到創業維艱。

健康運方面，在疾厄宮位的冥王星相位不良，有許多小毛病不斷復發，會花許多醫療費用復健與治療。某些巨蟹座則是小孩或寵物身體狀況不良，不惜一切代價，也要把孩子的病治好。

獅子座：

整體運勢

人際關係方面，在人際關係宮位的天王星相位良好，年紀小自己很多的人，反而啟發你很多新的想法，可換一種新的態度面對生活或工作。某些獅子座被十分年輕的貴人幫助，覺得很感恩。

工作運方面，火星進入命宮，與木星齊聚，找到一份適合自己的工作，每天都很忙碌，但執行的事務都很有成就感。某些獅子座在職場的專業能力受到肯定，因此會有更多客戶等待你服務。

本週須注意的部分

感情運方面，在感情宮位的冥王星相位不良，過於強烈的控制慾造成對方極大的情緒反應，兩人容易發生嚴重爭執。單身的獅子座則要當心被恐怖情人糾纏，走到任何地方都遇到他，覺得毛骨悚然。

家宅運方面，金星在家宅宮位逆行，相位不良，居住空間有太多問題需要維修，會花許多資金整理生活環境。某些獅子座的親人會用一些方式情緒勒索，要求你配合家庭做出一些忍讓。

處女座：

整體運勢

工作運方面，在志業宮位的天王星相位良好，雖然有正職工作，但副業經營得有聲有色，會考慮辭職專心創業。某些處女座會選擇在家接案或遠距辦公的方式工作，生活比較自由。

本週須注意的部分

旅遊運方面，金星在旅遊宮位逆行，相位不良。期待了很久，要住高級旅店，或是搭乘遊輪，好好犒賞自己，卻遇到讓自己感受很差的服務人員與態度，使你感到不愉快。

金錢運方面，在財務宮位的土星受到金錢宮位的太陽影響，雖然非常努力賺錢，但繳完許多帳單，生活費就所剩無幾了。有投資習慣的處女座，槓桿開太大，把積蓄賠光，也補不了財務破洞。

健康運方面，在健康宮位的冥王星受到在精神宮位的火星影響，每天都覺得睡眠不足，精神疲倦，需要放長假休息。在疾厄宮位的土星相位亦不佳，慢性疾病有惡化的趨勢，需要積極治療把病情穩定下來。

天秤座：

整體運勢

人際關係方面，火星進入人際關係宮位，與木星齊聚，交際應酬的邀約較多，會在很多場合認識名人或是各種身份特殊的人士。然而火星相位不良，實際接觸後，會覺得他們與自己的世界差異懸殊。

遠行運方面，在遠行宮位的天王星與戀愛、娛樂宮位、感情宮位中的行星有良好連結，會邂逅來自異國的桃花對你大膽示愛。某些天秤座迷上外國明星，會積極參與各種偶像的活動。

本週須注意的部分

感情運方面，在戀愛宮位的冥王星受到進入人際關係宮位的火星影響，即便有了穩定的交往對象，還是會有爛桃花大膽表明想追求自己，感到困擾。某些天秤座發現目前的關係有第三者介入，雖然很生氣，卻不想放手這段戀情。

金錢運方面，金星在金錢宮位逆行，收到一筆酬勞，以支票的形式支付，儘管存入銀行，真正的資金卻要等兩三個月才會入帳。某些天秤座獲得一筆工作獎金，卻要經過各種程序才能核准下來，等得很不耐煩。

天蠍座：

整體運勢

感情運方面，金星在命宮逆行，對某個人一見鍾情，雙方互相吸引，很快就進入交往狀態，但這段戀情難以維持長久。某些天蠍座與前任情人再度重逢，彼此都還是很掛念對方，兩人會有復合的可能。

金錢運方面，在財務宮位的天王星相位良好，收到統一發票中獎的簡訊，水電費帳單，或是電信帳單的發票居然也能兌獎，感到驚喜。有投資習慣的天蠍座，短線操作得宜，見好就收，每天幾千塊的收入累積起來也是不少的數目。

本週須注意的部分

工作運方面，火星進入志業宮位，與木星齊聚，目前執掌主管職的位置，工作並沒有比較輕鬆，相對地，要收拾許多殘局、做出各種決策，反而變得更加忙碌，每天下班的時間比一般基層職員還晚。

家宅運方面，在家宅宮位的冥王星受到進入志業宮位的火星影響，為了工作的緣故，經常需要出差或外派，離家一次就是好幾天，經常牽掛一起生活的親人或寵物，對於出遠門越來越抗拒。

射手座：

整體運勢

遠行運方面，火星進入遠行宮位，與木星齊聚，會不斷需要在海外的許多國家旅行或出差，感受不同的文化衝擊。某些射手座則是會認識許多異國朋友，常常參與跨國性質的交流活動。

學業運方面，火星進入學業宮位，與木星齊聚，論文或是作業受到指導者重視，會需要參與許多研討會議，並可能登上重要的期刊發表。某些射手座需要參加各種考試與資格認證，成績能通過門檻，獲得學分。

本週須注意的部分

感情運方面，在戀愛宮位的土星受到在人際關係宮位的太陽影響，目前的戀情不被週遭的人看好，自己也會對未來很悲觀。某些射手座則是陷入三角戀情中，在不健康的關係中需要及時停損。

交通運方面，在交通宮位的冥王星受到火星影響，外出容易發生行車糾紛，被開罰單的機率也較大，即便走路或是搭乘大眾運輸系統，也可能無意間違反規則，遭受處罰，需要注意安全。

摩羯座：

整體運勢

人際關係方面，金星在人際關係宮位逆行，無意間打開很久沒使用的社交軟體或是信箱，會發現失聯很久的朋友曾試圖聯絡你，會在此時與對方重新聯繫上。某些摩羯座與很久沒聯絡的同學偶遇，會覺得十分驚喜。

工作運方面，在工作宮位的天王星相位良好，雖然經常有突發事件，但在處變不驚的情況下，可把事情圓滿處理完成。某些摩羯座在非常不穩定的環境中工作，經常充滿挑戰，都能一一克服，危機處理能力受到肯定。

本週須注意的部分

金錢運方面，火星進入財務宮位，受到冥王星影響，會有許多預期外的支出，月底會有一段較為拮据的時期。有投資習慣的摩羯座，目前投資標的一直下探，需要設下停損點。

健康運方面，火星進入疾厄宮位，火氣較大，容易長痘痘、嘴破，注意飲食與作息。並當心刀火燙傷見血光，發生意外傷害的機率較高，這段時間需特別注意人身安全。

水瓶座：

整體運勢

感情運方面，在戀愛、子女宮位的天王星，相位良好，可邂逅有好感的對象，這個人跟你以往交往的類型有很大的不同。同時火星進入感情宮位，有穩定對象的水瓶座，親密關係比較頻繁，有生養孩子的打算。

工作運方面，金星在志業宮位逆行，會有機會暫時代理主管職，並將許多爛攤子收拾好，能力受到上級賞識。某些水瓶座的某個案件被退回重修，但會獲得一些補償性的經費。

本週須注意的部分

遠行運方面，在遠行宮位的太陽受到土星影響，到海外去容易遇到交通問題，使得你延遲出行。某些水瓶座則可能在外地語言不通，甚至因此造成某些誤會或不愉快。

面試運方面，在面試宮位的土星受到太陽影響，面試新工作，需要考核專業能力，由於準備不足，當場就被淘汰了，心情很差。某些水瓶座與客戶談案子，與對方溝通不良，無法順利簽約。

雙魚座：

整體運勢

家宅運方面，在家宅宮位的天王星相位良好，會因為一些因素需要外宿，暫時住在離家不遠的旅店幾天，享受高級的設施。某些雙魚座家中添購新的電器用品，生活品質提升許多。

本週須注意的部分

金錢運方面，在財務宮位的太陽受到土星影響，上個月嚴重透支，這個月的收入都投入還債。有投資習慣的雙魚座，標的不斷下跌，存款都放在股市，套牢在高點，生活費用拮据。

工作運方面，火星進入工作宮位，與木星齊聚，工作案件大量湧入，工作十分忙碌，每天都需要加班。某些雙魚座的職場競爭激烈，氣氛不佳，經常與同事或上司發生摩擦。

遠行運方面，金星在遠行宮位逆行，相位不良。遠行到海外時，遭受到不愉快的對待，住宿時發現房間沒有打掃乾淨，或是滿懷期待前去品嚐的餐廳，衛生與美味程度都遠低於預期，令人大失所望。

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