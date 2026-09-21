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年底財運大爆發！3生肖荷包進帳旺 買房換車還能出國玩

聯合新聞網／ 綜合報導
3個生肖在年底前財運看漲，不僅工作有機會獲得回報，也可能開始規劃買房、換車，甚至安排一趟旅行。圖／AI生成
3個生肖在年底前財運看漲，不僅工作有機會獲得回報，也可能開始規劃買房、換車，甚至安排一趟旅行。圖／AI生成

進入今年最後一段時間，不少人都希望工作、財運能有所突破，為接下來的生活累積更多底氣。根據「搜狐網指出，以下3個生肖在年底前財運看漲，不僅工作上的努力有機會獲得回報，也可能開始規劃買房、換車，甚至安排一趟旅行，好好犒賞自己。

生肖鼠：財氣漸旺 適合規劃置產

生肖鼠的人近期財運被看好，隨著工作與事業發展出現新的契機，收入也有望跟著增加。對於有置產打算的人來說，年底前可以重新檢視自己的財務狀況，做好資金配置與長期規劃，若條件合適，也能開始尋找心儀的房產。

除了工作收入之外，也可以趁著財運提升的時候重新整理理財方向，把增加的收入妥善運用，為未來累積更多財富。

生肖馬：努力獲肯定 換新車享受成果

生肖馬今年有機會靠著自身的能力與努力，在工作上展現實力。過去投入的時間與心力逐漸獲得肯定，工作表現若能轉化為更好的收入，也讓生活品質有機會進一步提升。

對於原本就有換車計畫的生肖馬來說，年底前可以依照自身經濟能力評估購車安排，若預算充足，不妨替自己或家人換上一台心儀的新車，將努力換來的成果回饋到生活中。

生肖羊：貴人運提升 適合安排旅行

生肖羊年底前的人際互動有望更加順利，無論在工作或日常生活中，都可能獲得身邊的人支持與協助。當人脈與貴人運提升，也有助於拓展新的機會，讓整體生活節奏出現不同變化。

忙碌了一段時間後，生肖羊也可以趁著這段時間安排旅行，來一趟期待已久的出遊行程，暫時放下工作與生活壓力，替自己充充電，也為接下來的日子重新累積能量。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

生肖 財運 搜狐網 買房 出國

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