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0921-0927唐綺陽星座運勢週報：巨蟹勁敵出現 射手有職場桃花

聯合新聞網／ 唐綺陽
唐綺陽。 聯合報系資料照
唐綺陽。 聯合報系資料照

【唐綺陽星座運勢週報9/21-9/27】

重要星象：火星衝刺、太陽衝刺、太陽進天秤、金星停滯

本週火星衝刺，火能量集中凡事容易爆發，應多留意避免過於情緒化。週三前太陽衝刺中，氣流較為紊亂，不宜作重大決定。太陽進天秤，夥伴合作關係成為焦點議題。金星停滯，注意關係與金錢相關問題。

十二星座個別影響：

處女：事與願違別太焦慮，感情不宜碎念多話

天蠍：凡事不如預期平常心，感情危機是轉機

魔羯：壓力大多注意健康，感情適時示弱有收穫

雙魚：需好好評估人生方向，感情太固執會扣分

巨蟹：勁敵出現遇強則強，感情別怕聽真心話

天秤：需費心協調人事，感情有共同目標很加分

射手：事業結案階段成績佳，感情有職場桃花

水瓶：事業空口承諾需分辨，感情宜多展現幽默

牡羊：事業長輩貴人關心多，感情需多來點浪漫

金牛：持續自得其樂步調順，感情散發迷人風采

雙子：凡事要懂得化繁為簡，感情擔任療癒角色

獅子：有良好合作機會出現，感情中需要被尊重

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

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