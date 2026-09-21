0921-0927「血型+生肖」財運TOP5！第一名組合本週進帳旺翻天

進入九月下旬，早晚是不是開始覺得有點涼意了？不過有些人的財庫溫度可是正要往上狂飆呢！隨著秋分到來，整個市場的財富板塊正在劇烈變動。別老是抱怨物價變貴、錢不夠用，這禮拜的財神爺特別偏心，悄悄把幾把金庫鑰匙塞給了特定幸運兒。只要找對方向，這波秋季大豐收絕對能讓你提早實現過年等級的加菜自由！趕快睜大眼睛看看這份熱騰騰的發財名單！

TOP 5：血型A型 + 生肖屬鼠

本週A型屬鼠的朋友，迎來這波財氣大翻轉，鈔票簡直像跟屁蟲一樣甩都甩不掉！每天拿著各式刷具搶救髒污的「洗鞋職人」，這陣子你巧手洗出來的白鞋宛如新生，超強對比圖在網路上瘋傳，全台各地的包裹瞬間塞爆你的店面，洗鞋費收到手軟；靠著敏銳直覺翻譯毛孩心聲的「寵物溝通師」，近期你神準點出寵物挑食的真實原因，讓無數崩潰的飼主把你當神拜，預約單直接排到跨年；至於帶領學員穿梭林道的「越野腳踏車教練」，秋高氣爽的氣候讓報名人數大增，私下包課的企業客戶，更是不囉嗦直接匯入大筆學費。這組的朋友，這禮拜賺錢的節奏無敵順滑，勇敢接案就對了。建議早晨出門前喝一杯溫熱的燕麥奶，溫潤的口感能幫你催旺一整天的進帳火力！

TOP 4：血型O型 + 生肖屬兔

本週O型屬兔的朋友，財富雷達已經全面升級，哪裡有錢賺，你們絕對是第一個聞到香味！在限量商品開賣現場吹風的「代客排隊達人」，這禮拜你會接到好幾張不差錢的金主委託，只要順利搶到夢幻逸品，對方給的代排費直接翻三倍都沒問題；拿著電動起子四處奔走的「家具組裝師傅」，近期適逢換季搬家潮，你高效率又穩固的組裝手藝讓屋主驚嘆，不僅當場多塞小費，還把你推薦給整個社區群組；而埋首於指尖藝術的「美甲款式設計師」，你靈光一閃推出的秋季限定款大受歡迎，指定製作的客人讓你的預約表完全沒有空檔。這組的朋友，大好機會已經送到眼前，千萬別客氣，盡情享受數錢的快樂吧。出門時在身上噴一點帶有蘋果香氣的香水，甜美的味道是吸引財神爺的最佳利器！

TOP 3：血型A型 + 生肖屬雞

這陣子A型屬雞的朋友，財運根本是開了倍速播放，原本停滯的收入瞬間迎來井噴式的大爆發！在密室裡主導劇情走向的「劇本殺主持人」，你這幾天帶領玩家沉浸在故事裡的情緒渲染力太震撼，玩家們玩得意猶未盡，不僅瘋狂打賞，還直接預定了你下個月所有的週末場次；懸掛在半空中確保大樓安全的「高樓外牆檢修員」，你一眼看穿並修復了隱藏極深的漏水裂縫，管委會為了感謝你的神救援，二話不說發放了極具誠意的危險津貼大紅包；用心熬煮植萃精華的「手工皂職人」，你新推出的舒敏系列被網紅無意間大力推薦，官網庫存瞬間被秒殺清空。這組的朋友，順風順水的時刻請火力全開，讓財庫滿到溢出來。睡前用溫毛巾熱敷後頸部，徹底放鬆能讓你的招財靈感源源不絕！

TOP 2：血型B型 + 生肖屬羊

這週B型屬羊的朋友，當別人還在為下個月的卡費發愁時，你們已經在煩惱錢包快塞不下了！在廣場上折出各種奇幻造型的「氣球藝術小丑」，你這週末的幽默互動把小朋友逗得哈哈大笑，家長們打賞起來毫不手軟，單日收入直接刷新你的個人紀錄；專門醫治特殊小動物的「刺蝟專屬獸醫」，你溫柔細心的看診過程成功治癒了棘手的罕見疾病，飼主感動落淚之餘，更豪邁捐贈了大筆款項指定給你當研究獎金；提著工具箱走訪各地的「鋼琴調音師」，你無可挑剔的絕對音感讓大師級的演奏家折服，順利簽下了一整季的音樂廳專屬維護合約。這組的朋友，好運氣完全站在你們這邊，大膽要求你應得的回報吧。上班前吃一顆微甜的水果糖，能讓你的賺錢之路走得更加甜蜜順暢！

TOP 1：血型AB型 + 生肖屬蛇

這週AB型屬蛇的朋友，你們的發財運勢簡直猛到沒有天理，走到哪都有黃金掉下來！操控遙控器穿梭雲端的「空拍機飛手」，你捕捉到的絕美大景一次到位，讓難搞的廣告導演佩服得五體投地，不僅結帳超爽快，還直接包下你未來半年的拍攝檔期；耐心陪伴患者練習發音的「語言復健師」，這陣子你溫暖的鼓勵讓病患有了奇蹟般的進步，家屬為了表達最深的謝意，私下塞給你的超大包感謝金絕對讓你震驚；戴著老花眼鏡細細打磨的「骨董家具修復師」，你化腐朽為神奇的技術，讓百年老木櫃重獲新生，收藏家滿意到直接開出空白支票隨你填。這組的朋友，現在正是你們人生的高光時刻，放手去接下所有挑戰就對了！隨身帶一個乾淨的零錢包，象徵將零散的財氣聚沙成塔，化為無敵大財！

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