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周三秋分…命理師曝3招運勢洗牌 3生肖特別有感

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導
節氣「秋分」示意圖。秋分是字面意義就是，秋季從這天起正好到一半。聯合報系資料照
節氣「秋分」示意圖。秋分是字面意義就是，秋季從這天起正好到一半。聯合報系資料照

9月23日（三）是節氣「秋分」，命理師柯柏成表示，民眾可依節氣取向做3件事輕鬆改運，交節氣後先做1件「收成」的事、整理錢包、向神明或曾幫過自己的人致謝；另，兔、馬2生肖有機會遇到合適對象，生肖龍在事業上易遇到貴人

柯柏成指出，「秋分」字面意義就是，秋季從這天起正好到一半，且因曆法的關係，和傳統的中秋節相當接近，因此古代的秋祭大典都和中秋節合併，而今年「秋分」落在農曆八月十三，也就是23日上午8時4分56秒交節氣。

而在秋分開運，不需要特別祭祀或額外購買道具或用品，可以依據節氣取向，透過做1件「收成」的事、整理錢包、向神明或曾幫過自己的人致謝，透過這3個舉動，簡單進行象徵性的開運儀式，幫自己一掃晦氣，改善或促使運勢洗牌。

他進一步表示，交節後，先做一件「收成」的事，也就是在秋分當天上午整理桌面，把報告、工作或未核銷單據等拖著沒完成的事情挑一件收尾，尤其是平時有拖延症的人，最該把握該節氣一鼓作氣完成，藉此改善運勢。

再來是，整理錢包，清掉過期發票、無用收據或名片，也整理錢的去向；最後是在入夜之後，若有祭拜習慣，可用1杯清茶或當季水果，依自身信仰向神明祈願感謝；沒信仰，也能靜坐回想，選一位今年曾幫過自己的人，發個真誠訊息道謝。

柯也提到，秋分當天，生肖兔有卯酉沖、生肖馬逢子午沖，未婚或單身者有機會遇到合適對象，中秋連假可多出門走走和親友聚會，有助正緣桃花盡快靠近。生肖龍在事業上易遇貴人，但非出資，而是指明路可少走冤枉路，節省時間成本。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

秋分 生肖 運勢

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