中秋節逢土地公聖誕！命理師曝補財庫方法 這幾類人別錯過

中秋節除了團聚、賞月與烤肉，在民間信仰中也是祭拜土地公的重要日子。臉書粉專「王老師幫幫我．生活中的易經開運策略」近日分享，今（2026）年9月25日適逢中秋節及福德正神聖誕，除了向土地公祝壽，也被視為祈求財運、補財庫的好時機，並公開參拜時間及供品準備方式。

王老師表示，土地公又被視為地方守護神，民間大小事都會向祂祈求協助，因此平時有祭拜土地公習慣的民眾，可把握聖誕日誠心祝壽。尤其是做生意的老闆、業務工作者、自由接案者，以及希望工作順利、升職加薪的人，都可依自身信仰前往參拜，祈求接下來工作及財運順遂。

至於參拜時間，王老師指出，當天祝壽吉時落在上午9時至下午3時。由於主要目的為向土地公祝壽，供品準備也是其中一項重點，建議鮮花以「成雙」為原則，水果則準備「陽數」，也就是1、3、5等奇數數量，另外可備妥祝壽疏文，向土地公表達祝賀及自身祈願。

王老師進一步分享，完成供奉及祈福後，也可誦念「土地神咒」：「此間土地，神之最靈，昇天達地，出幽入冥，為吾關奏，不得留停，有功之日，名書上清。」透過誠心祝壽、祈福，希望為下半年工作、財運及生活增添好兆頭。

不過，相關招財、補財庫方式屬於傳統民俗信仰，實際財運及工作發展仍受到個人規劃、能力與環境等多項因素影響，相關說法僅供民俗文化參考。

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