每日星座運勢／摩羯建立良好的人際 是今日的重點

2026-10-31

牡羊座

短評：將事情簡單化，心情會快樂許多。

【整體運★★★★☆】

對情人你不太放心，要試著信任對方，兩情相悅不是要背負精神枷鎖，而更多的是要享受被疼愛的感覺。有機會在家會友，給來家中拜訪的親友準備一份特別的見面禮，能促進雙方感情的交流。

【愛情運★★★☆☆】

如何正確表達情感是重要的課題，過於隨性容易給人不可靠的感覺喔！

【事業運★★★★☆】

優點容易被關注，易成為身邊人學習的對象，並且常獲得他人的讚揚，很有滿足感。

【財富運★★★★☆】

宜運用良好的社交手腕來開創財源，特別有利於公眾人物、知名人士。

【開運小秘方】

貴人星座：雙子座

幸運數字：2

吉時吉色：7:00-9:00pm 冷泉藍

開運方位：東南方向

金牛座

短評：錢財在外，多向外活動可拓展財源。

【整體運★★★☆☆】

顯得慵懶，有好吃懶做的傾向，待在家裡易與另一半起衝突，家中難得安寧。出門走動走動，瞭解市場訊息，會讓你有意外收穫，有機會從一句不起眼的廣告詞中獲得商機。晚上有機會與好友聚會，獲得各種資訊。

【愛情運★★☆☆☆】

對方的寬容與成熟，讓你感受到濃濃的愛意與溫存；單身者別急於戀愛，先從朋友做起吧。

【事業運★★★☆☆】

平順的一天，表現自我才華者可換來讚賞與認同；虛榮浮華者則遭到排擠。

【財富運★★★★☆】

好口才帶來好財運，只要運用得當，進財就會相當順利。

【開運小秘方】

貴人星座：摩羯座

幸運數字：7

吉時吉色：8:00-10:00pm 蘭花紫

開運方位：西北方向

雙子座

短評：歡歡喜喜的才會有好運降臨。

【整體運★★★☆☆】

給愛人一個LOVEKISS吧，相信他會覺得非常的甜蜜；多去朋友、親戚家串串門子，聯絡聯絡感情，大家一起說說笑笑；沒有工作的壓力、沒有擾人的業務聯絡電話，心情大為舒暢。

【愛情運★★★☆☆】

對情人不妨大方一些，有空多陪對方散散步，買些小禮物表示你的心意，對方會很開心喔！

【事業運★★★★☆】

思路清晰，是學習新知、提高技能的好時機，可考慮學習進修之事。

【財富運★★★☆☆】

用活潑與幽默來展現個人魅力，方能開啟財運。

【開運小秘方】

貴人星座：獅子座

幸運數字：7

吉時吉色：5:00-7:00am 琉璃銀

開運方位：西南方向

巨蟹座

短評：積善可得福。

【整體運★★★★☆】

愛情運看好，之前新結識的異性，今天可望有進一步發展；諸多事宜可交付信賴之人去辦，將減輕你不少負擔；拿出一部分資金捐助慈善機構，幫助那些需要幫助的人，你必有福報。

【愛情運★★★★☆】

全心投入到工作中，容易忽略另一半的感受，抽時間多陪陪伴侶也是今天的功課。

【事業運★★★★☆】

健康狀況良好，能滿懷自信和活力來應對各種事務。

【財富運★★★☆☆】

若能多親近長輩，會有不錯的進財機會。

【開運小秘方】

貴人星座：天蠍座

幸運數字：4

吉時吉色：9:00-11:00am 玫瑰紅

開運方位：正南方向

獅子座

短評：運氣上升，有機會遇到情投意合的對象。

【整體運★★★★★】

會有一種「眾裡尋他千百度，驀然回首燈火闌珊處」的感覺。對金錢看得比較淡，花錢也不計後果，有多少就會用多少。這種一個人吃飽、全家不餓的概念可要好好修正了，不然等有了另一半的時候再來改的話，日子就會不好過了哦。

【愛情運★★★★★】

愛情運棒棒的，單身者有利多向外走動，有機會遇到心動對象；有伴侶者彼此溫存，恩愛有加。

【事業運★★★★☆】

運勢不錯，有許多機會讓你發揮、運用，而且容易得到異性朋友從中協助喔！

【財富運★★★★☆】

財運順暢，賺錢不太費力，股票族可憑著直覺與分析而小有收穫；商務談判者有機會接到訂單；對於一般上班族的影響不大。

【開運小秘方】

貴人星座：處女座

幸運數字：8

吉時吉色：8:00-9:00am 墨玉綠

開運方位：東南方向

處女座

短評：吃喝玩樂機會多，易引起腸胃不適。

【整體運★★★☆☆】

約會、應酬是今天的主調，朋友相聚不亦樂乎，也讓你大飽了口福，不過，嘴巴過癮了，胃卻要受折騰，隨身攜帶幫助消化的藥物是明智之舉。感情會有小小波動，多是因為親信旁人的讒言，不信任另一半所造成。

【愛情運★★☆☆☆】

熱戀中的人能感受到浪漫與甜蜜，用心的經營讓這份感情得以平穩發展。

【事業運★★★☆☆】

有機會參加重大活動，接觸到許多新鮮的人和事，會讓你有一種無法形容的快感。

【財富運★★★★☆】

有進財，但切記不可得意忘形，以免失財。

【開運小秘方】

貴人星座：金牛座

幸運數字：8

吉時吉色：5:00-6:00pm 琥珀橙

開運方位：西南方向

天秤座

短評：易感情用事，要多留意與他人的金錢往來。

【整體運★★★☆☆】

單身者渴望愛情，多到熱鬧的地方走動，有機會遇到令你心動的對象；已婚者表現出強烈的家庭責任感，主動為對方付出會獲得雙倍的回饋。不夠理性，不宜處理金錢問題，與人交易時應有值得信任的人陪同。

【愛情運★★★★☆】

應處理好與異性間的關係，少去拈花惹草，小心惹上爛桃花。戀愛成熟的人可籌劃結婚事宜。

【事業運★★★☆☆】

忙著自己的大小事，雖然感覺好像沒有充分休息，但是至少心情是愉快的。

【財富運★★☆☆☆】

本末倒置，若能控制物慾、降低貪念，方能有結餘。

【開運小秘方】

貴人星座：射手座

幸運數字：8

吉時吉色：5:00-7:00pm 辣椒紅

開運方位：正西方向

天蠍座

短評：加足馬力，趁機學習。

【整體運★★★☆☆】

愛情際遇不錯，參加朋友的聚會，極易遇到與你談得來的異性；今天很適合購物，能買到一些物美價廉的東西哦；學生族今天的頭腦顯得特別的靈活，有助於作業較快的完成。

【愛情運★★★★☆】

愛情運很不錯，單身者懷著愉快的心情去接近身邊的異性，可提高戀愛的成功率唷！

【事業運★★★☆☆】

對剌激性強、有挑戰性的事物感興趣，還會有一些出人意料的創舉或想法哦！

【財富運★★★☆☆】

對於個人財產警惕性較高，不會讓財產流失於無形中。

【開運小秘方】

貴人星座：雙子座

幸運數字：6

吉時吉色：2:00-4:00pm 琉璃銀

開運方位：西南方向

射手座

短評：朋友亦有好有壞。

【整體運★★★★☆】

單身者今天的愛情運有衝刺最高點的趨勢，得益於身邊死黨們的鼎力相助，愛情運必是好上加好。不宜將錢財過多顯露於人前，容易招來無法追回的麻煩帳。學生族找到適合自己的學習方法，進展會明顯不少。

【愛情運★★★★★】

異性緣超級旺的，容易得到異性朋友的關照呢，很適合參加團隊活動喔！

【事業運★★★★☆】

展現知性的一面，處理事務老練成熟，而且與人相處時態度謙和，深得長者的好感。

【財富運★★★☆☆】

謹防貪心、好大喜功、看表不看裡所引發的財務危機。

【開運小秘方】

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：6

吉時吉色：4:00-6:00am 乳酪白

開運方位：正南方向

摩羯座

短評：貴人助力強，很多事情都能化險為夷。

【整體運★★★★☆】

平日的付出，以及累積的人脈，今日可獲得很好的回報。雖然會遇到突如其來的變故，但多能得貴人相助。特別是下午，運氣旺盛，有獲得錢財的機會。單身者有機會遇到久未聯繫的異性朋友，重拾舊情又生新情。

【愛情運★★★★☆】

已婚者對另一半別要求太高，這會給對方造成壓力；單身者有機會與爽朗的異性結緣。

【事業運★★★☆☆】

建立良好的人際關係是今日重點，有朋友主動邀約別拒絕，以免錯過一些不錯的機會。

【財富運★★★★☆】

從事服務、代理相關工作者今日財運還不錯。尤其是有小小的賭運，但宜見好就收！

【開運小秘方】

貴人星座：雙魚座

幸運數字：8

吉時吉色：2:00-3:00pm 深茄紫

開運方位：正東方向

水瓶座

短評：心境明朗，化解誤會之日。

【整體運★★★★☆】

工作的事情可以先放一邊，適度休息才能專注在工作。今天沉靜下來後會想清楚很多事情，以往與朋友、親人間的誤會都可以在今天表明態度，打開心結會讓你有豁然開朗之感。愛情運優，單身者有機會遇到強烈的電波。

【愛情運★★★★★】

愛情運很棒，是魅力四射的一天，有機會遇到優秀的追求者。

【事業運★★★☆☆】

容易受到一些小小的打擊，但能讓你更有動力，下午運勢逐漸提升。

【財富運★★★★☆】

財神爺送錢來囉！今日有得財的機會，例如：收到禮物、中獎得財、撿到錢等等。

【開運小秘方】

貴人星座：雙子座

幸運數字：7

吉時吉色：8:00-10:00am 芒果黃

開運方位：正南方向

雙魚座

短評：運勢較強的一天。

【整體運★★★★★】

單身者今天不妨約心儀對象出去走走，能增進彼此的了解，還有機會博得心儀對象的好感；找一個場地開闊、風景秀麗的地方放鬆心情，能夠讓你的思維立即活躍起來；不過出門在外還是要注意安全哦。

【愛情運★★★★★】

單身者易受到異性的關注，也有異性頻頻向你放電，如果你也來電，請珍惜緣份。

【事業運★★★★★】

充滿活動力的一天，可以在忙碌中有所收穫，愈積極收穫愈多！

【財富運★★★★☆】

財神爺送錢來囉！今日有得財的機會，例如：收到禮物、中獎、撿到錢等等。得財不太費力喔！

【開運小秘方】

貴人星座：雙魚座

幸運數字：8

吉時吉色：3:00-4:00pm 蕃茄紅

開運方位：正南方向

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