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每日星座運勢／獅子掌握重點來做事 有助工作效率

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2026-10-29

牡羊座

短評：心情煩亂，可用工作來充實自己。

【整體運★★☆☆☆】

許多家庭瑣事困擾著你，讓你難以平靜下來，遠離繁雜瑣事，投身工作才能讓你取得平衡。愛情運不佳，單身者害怕受到傷害，因不敢表白而錯過良緣的機率高；有伴侶的人難以瞭解對方的心思。

【愛情運★★☆☆☆】

無心戀愛，可身邊卻有許多異性圍繞，不想陷入感情困擾的話，應懂得拒絕。

【事業運★★★☆☆】

細節會決定你今天工作成績的好壞，尤其說話語氣的處理會成為談判成功與否的重要因素。

【財富運★★☆☆☆】

有錢別隨意外露，小心破財！

【開運小秘方】

貴人星座：獅子座

幸運數字：4

吉時吉色：4:00-6:00am 石榴紅

開運方位：正南方向

金牛座

短評：有受束縛的感覺，心境應平和些。

【整體運★☆☆☆☆】

對於公司公告的新規定，會感覺受到限制，有抗拒情緒產生。不是別人對自己挑剔，而是平時自己太任性，約束得不夠而已。感情上出現競爭時，不要太過狂妄，趕快進入備戰狀態吧。對錢財的支出要有一個計劃才行，不然難免會出現荷包乾癟的狀況。

【愛情運★★☆☆☆】

對待感情顯得理性，容易給人太過現實的印象，想戀愛還應浪漫一點才好喔！

【事業運★☆☆☆☆】

事業運不佳，一點小事都會讓你不高興，不太願意配合別人但卻偏偏非配合不可，是有點委屈啦！

【財富運★★☆☆☆】

喜歡速戰速決型的投資遊戲，宜防過度快速而失財。

【開運小秘方】

貴人星座：金牛座

幸運數字：7

吉時吉色：5:00-7:00am 乳酪白

開運方位：正東方向

雙子座

短評：遇到小阻力，需理性處理。

【整體運★★☆☆☆】

工作上會遇到一些麻煩，不過，只要調整好心態，找出問題的癥結，就不難擺脫困境。單身者面對心儀的對象缺乏自信，要想俘獲對方的心，還需積極表現，用行動來征服對方，才能美夢成真。

【愛情運★★☆☆☆】

夫妻關係較緊張，小心戰爭一觸即發。兩人在一起容易爭吵，雙方都應少說兩句才好！

【事業運★★☆☆☆】

很多事情會需要獨自處理，使得壓力增加。雖不能得到實質幫助，但請教有經驗者的意見會少走很多冤枉路。

【財富運★★★☆☆】

小賭怡情，開心就好，不宜太投入！

【開運小秘方】

貴人星座：獅子座

幸運數字：6

吉時吉色：4:00-6:00pm 萊姆黃

開運方位：正西方向

巨蟹座

短評：電波超強，桃花盛開。

【整體運★★★★★】

有不錯的姻緣際遇，單身者多向外活動，易有奇緣，譜出戀曲的機率高。錢財多來自異性，多與異性朋友接觸可獲得不錯的商機。心態良好，工作井然有序地進行，完成分內工作的同時，還能為他人排憂解難。

【愛情運★★★★★】

愛情運旺盛，有利多與不同類型的人接觸互動，也有機會結識志趣相投的朋友，感情進展順利。

【事業運★★★★☆】

追求新鮮刺激，對新事物頗感興趣，有利推行新計劃，嘗試新的工作方式。

【財富運★★★★☆】

金錢活動頻繁的一天，花錢上特別的衝動，所幸錢花出去也能滿足消費慾望，還會沾沾自喜的覺得物超所值！

【開運小秘方】

貴人星座：獅子座

幸運數字：1

吉時吉色：9:00-11:00pm 燻鮭紅

開運方位：東南方向

獅子座

短評：說到不如做到！

【整體運★★★★☆】

工作有條不紊的進行，提出的方案或建議易被上層所採納。生意之人，人氣較旺，在交易時多留意對方的反應。感情上易被另一半誤解，發生口角的機率高，須及時、積極地處理，才能化解誤會。

【愛情運★★☆☆☆】

感情上有點鬱悶，容易為對方煩惱傷神；別小題大作，更別吃醋吃過頭囉！

【事業運★★★★★】

事業運超級旺，頭腦非常的清晰，多能做出正確的推理，瞬間掌握重點來做事，所以效率特別高。

【財富運★★★★☆】

財運好得令人羨慕，只要積極地運作，得財特別順心，對商務、業務、開發工作者的影響較大。

【開運小秘方】

貴人星座：金牛座

幸運數字：6

吉時吉色：10:00-12:00am 臘梅白

開運方位：正西方向

處女座

短評：用心瞭解他人的想法。

【整體運★★★☆☆】

在愛情的處理上你會有點自以為是，單身者今天不宜向異性表明心跡；財運平順，不要把財富希望寄托在風險大的投資上；愉悅的心情讓你在公司人際關係的處理上游刃有餘，易在工作中得到助力。

【愛情運★★★☆☆】

單身者渴望浪漫的感覺，可是被動的態度會讓你毫無進展；戀愛中的人多安排約會。

【事業運★★★★☆】

即使周圍的環境變化快速，但你能鎮定自若，抓住別人忽略掉的機會。

【財富運★★★☆☆】

今天不適合投機取財，因為你顯得多思多慮，把錢財看得很重。

【開運小秘方】

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：7

吉時吉色：9:00-10:00am 蘑菇灰

開運方位：正南方向

天秤座

短評：做一些小改變，會讓人有耳目一新的感覺。

【整體運★★★☆☆】

桃花運較差，單身者把一成不變的造型轉變一下，就能吸引異性的接近，愛情運會有所提升。單調而枯燥的工作容易使人產生厭倦感，何不嘗試新的工作方法，新奇的感覺可大大挑起你的積極心！

【愛情運★★☆☆☆】

戀愛運勢像陰天，烏雲密布，有點失去信心了！

【事業運★★★☆☆】

工作上缺少精益求精的精神，很少對「如何才能做到更好」多花心思。

【財富運★★★☆☆】

財運不錯，正是錢財回收期。

【開運小秘方】

貴人星座：牡羊座

幸運數字：4

吉時吉色：2:00-4:00pm 檸檬綠

開運方位：正東方向

天蠍座

短評：工作機會多，但也面臨挑戰。

【整體運★★★☆☆】

藝術涵養深厚者，今天容易吸引較多異性的眼光，小心陷入桃花叢而眼花撩亂。工作上有機會接觸極富挑戰性的工作，不必緊張，從戰略上藐視它，從戰術上重視它，便會有好的發展。正財平穩，偏財有所波動，切忌有貪念。

【愛情運★★★☆☆】

有不少桃花圍著你轉，但你有以貌取人的傾向，不容易尋獲真情唷！

【事業運★★★☆☆】

面對問題時缺乏獨斷的決心和魄力，需要透過求證他人來支持自己的決定。應增強自我判斷能力的信心。

【財富運★★☆☆☆】

不得安寧的一天，特別容易胡思亂想，只要不做任何舉動，損失就會少一點！

【開運小秘方】

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：8

吉時吉色：9:00-11:00am 香吉士黃

開運方位：正北方向

射手座

短評：多與好友聯繫，可增進感情。

【整體運★★☆☆☆】

忙裡忙外不得閒，和伴侶聚少離多。工作較不順利，易感壓力，會有逃避的心理，內心煩亂。今天很適合跟家人交流，說說心事，聊聊家常，特別容易獲得長輩的關心和照顧唷。

【愛情運★★☆☆☆】

有機會與暗戀的對象接觸，別害羞，這是個很好的機會，主動示意會有不錯的結果！

【事業運★★☆☆☆】

面對他人刻意的打擊或競爭失利，無力感會讓你變得頹廢消沉，失去還擊的信心。

【財富運★★★☆☆】

沒有特殊專長者，求財宜採取保守策略。

【開運小秘方】

貴人星座：雙子座

幸運數字：3

吉時吉色：6:00-7:00am 辣椒紅

開運方位：東北方向

摩羯座

短評：做事需量力而行，安守本分。

【整體運★★★★☆】

工作中有些障礙，挫折感頓生，令你有點心力交瘁，需費盡心思來解決；財運還可以，不過只是小財而已，做生意者不宜貪大，以量制勝才是正道；你的異性緣很不錯，可得小心處理露水情緣。

【愛情運★★★☆☆】

單身者易有寂寞感觸，迫切想找個人來陪伴。可以上網找人聊聊天，但別因心急而招惹爛桃花。

【事業運★★★☆☆】

事業運勢可朝有利方向持續發展，但也有緣木求魚的狀況百出，導致情緒起伏較大，易與人發生糾葛，幸好不致於影響大局。

【財富運★★★★☆】

財運、人緣都很好，會有人主動找你合作、投資一個方案，若是可信賴的人，不妨一試。

【開運小秘方】

貴人星座：雙魚座

幸運數字：9

吉時吉色：7:00-8:00am 湖水綠

開運方位：正南方向

水瓶座

短評：太過炫耀金錢，恐有得不償失的危險。

【整體運★★★☆☆】

錢財外露，容易引起小人的眼紅。感情生活較平淡，需要主動添加新意，兩人的感情才會持續升溫。業務工作者有機會展現才華，精明幹練的一面易突顯，會受到上司的好評，有機會獲得更大的發展空間。

【愛情運★★★☆☆】

戀人之間能和平相處，感情進展順利；單身者戀愛機會較少，可以享受獨處的快樂時光。

【事業運★★★★☆】

思維活躍，感性細膩，工作上易有不錯的創意，新穎的觀點能得到大家的認同，讓你頗有成就感。

【財富運★★☆☆☆】

不適合投資理財的一天。除了容易收到錯誤的訊息外，一旦操作錯誤也容易心生懊悔。

【開運小秘方】

貴人星座：雙魚座

幸運數字：5

吉時吉色：1:00-3:00pm 祖母綠

開運方位：東北方向

雙魚座

短評：運勢不錯的一天，感情上稍有動盪。

【整體運★★★★☆】

愛情運不太妙，一點小誤會便容易引起摩擦。不過還好，雖然愛情上有點小挫折，但豐厚的收入很容易讓你把不愉快拋諸腦後，買樂透也會有不錯的收穫。能順利完成工作任務，無後顧之憂。

【愛情運★★★☆☆】

單身者有機會與心儀的對象約會，若能在約會時精心打扮一番，更有加分作用。

【事業運★★★★☆】

很有幹勁，工作熱情高漲，雖然會有許多繁瑣的任務，但你都能妥善處理。

【財富運★★★★☆】

財運頗佳，今天適合業務往來、談判佣金問題，多能如願以償。

【開運小秘方】

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：8

吉時吉色：4:00-6:00am 青金石藍

開運方位：西北方向

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