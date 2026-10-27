每日星座運勢／巨蟹工作要注意態度 才能提升運氣

2026-10-27

牡羊座

短評：付諸行動就對了。

【整體運★★★★☆】

想要關心對方又怕遭到拒絕，顯得越來越木訥，其實幫他泡杯咖啡的小舉動就能引起他的注意哦！財運佳，正財、偏財均有不錯的效益，再多點魄力便能有更好的發展；工作運勢大漲，身邊眼紅的人如雨後春筍般出現。

【愛情運★★★★☆】

單身者感情濃烈，對異性的一舉一動都很感興趣，有機會展開一段浪漫戀情。

【事業運★★★★☆】

有表現的機會，表達能力可望獲得發揮，而且說出來的話很有說服力，適合談判。

【財富運★★★★☆】

運用交際應酬獲財，進帳可觀。

【開運小秘方】

貴人星座：射手座

幸運數字：4

吉時吉色：4:00-6:00pm 寶石藍

開運方位：正西方向

金牛座

短評：壓力過大，讓你的情緒有些低沉。

【整體運★★☆☆☆】

今天情緒比較激動，為了雞毛蒜皮的小事情也能和伴侶吵上一架，應該檢討檢討了。財運方面看起來對自己有利的項目，其實很可能只是鏡花水月。今天會碰到些意外事件，造成錢財損失，出門在外盡量小心。

【愛情運★★☆☆☆】

異性緣較弱，單身者少想戀愛的事，有時間獨自到自己喜歡的地方玩樂，會很有收穫。

【事業運★★☆☆☆】

想法頗多，並且藏不住話，但在工作會議中就應把握重點，要知道言多必失，以免給上司留下不好的印象。

【財富運★★★☆☆】

投資股票時往往在觀望的過程中錯失良機。

【開運小秘方】

貴人星座：雙魚座

幸運數字：9

吉時吉色：1:00-3:00pm 杜鵑粉

開運方位：正北方向

雙子座

短評：心情很好，做事比較積極。

【整體運★★★★☆】

今天與異性接觸的機會多，易獲得異性的正面評價，讓你有些飄飄然。投資上會遇到少許麻煩，冷靜思考就能想出對策。工作上有利自我表現，在人群之中不妨大膽展現出自己的長處，能博得不少喝彩。

【愛情運★★★★☆】

單身者的感情生活豐富精彩，與異性互動頻繁，可望談一場轟轟烈烈的戀愛。

【事業運★★★★★】

事業運頗優，對業務工作者特別有利，不怕奔波辛苦可有收穫，易得貴人助力。

【財富運★★★☆☆】

財運普通，有多的錢不妨拿來定存。

【開運小秘方】

貴人星座：雙子座

幸運數字：0

吉時吉色：5:00-7:00pm 硃砂紅

開運方位：正北方向

巨蟹座

短評：今天還是吃清淡些的好。

【整體運★★★☆☆】

今天會遇愛情上的硬角色，還是不要硬碰硬，給喜歡的人一點時間，他會給出令人滿意的答案；理財顯得有些急躁，且容易曲解他人的好意，小心因此而傷害真心幫你的人哦！事業運有些轉向，特別是行政人員需暫時緩緩手頭的工作。

【愛情運★★★☆☆】

和另一半的感情雖然趨於穩定，但要注意別因此而沉溺於玩樂忽略了對方喔！

【事業運★★☆☆☆】

工作上顯得較衝動，小心因莽撞而碰壁連連。集思廣益，注意態度才能提升運氣。

【財富運★★☆☆☆】

判斷力偏弱，易憑直覺來做決定，小心損財。

【開運小秘方】

貴人星座：處女座

幸運數字：9

吉時吉色：2:00-4:00pm 琥珀橙

開運方位：東北方向

獅子座

短評：變數較大，難把握。

【整體運★☆☆☆☆】

今天對另一半的外型很關注，稍有不滿就會以挑剔的口吻加以責難；荷包裡的錢一下子就少了很多，今天花錢花得有些莫名其妙，其實提前做好規劃便是省錢之道；工作上行事急躁，給人感覺粗枝大葉，不緊不慢反而比較好。

【愛情運★☆☆☆☆】

戀愛運很背，伴侶間爭執多，越吵越處於劣勢，你需要讓自己冷靜下來。

【事業運★★☆☆☆】

事業運略差，情緒上急躁了點，抱怨多了點，忍一忍，少說兩句吧！

【財富運★☆☆☆☆】

在金錢上不夠冷靜，還容易糊里糊塗的，最好不要碰觸金錢遊戲。

【開運小秘方】

貴人星座：天蠍座

幸運數字：8

吉時吉色：9:00-10:00pm 櫻桃紅

開運方位：正西方向

處女座

短評：情緒波動太大，易與另一半發生爭執。

【整體運★★☆☆☆】

已婚者與另一半在一起少談論金錢，不然會成為導火線，引起火山爆發。工作按部就班，不會出現大的阻礙，就算有小問題也能及時解決，這可要得益於良好的人際關係，他人的協助功不可沒。

【愛情運★☆☆☆☆】

感情不和諧，有伴侶者易與對方爭吵不休，不宜長時間待在一起；單身者宜獨處，不利交友、談戀愛。

【事業運★★★☆☆】

心態很好，雖然面臨較大的工作壓力，但你多能樂觀對待。

【財富運★★☆☆☆】

用心理財，小心透支。

【開運小秘方】

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：3

吉時吉色：4:00-6:00am 檸檬綠

開運方位：正東方向

天秤座

短評：相對平靜安好的日子。

【整體運★★★☆☆】

平淡的婚姻生活有些難以滿足你體內活躍的浪漫元素，愛情是兩個人的功課，你製造的浪漫氣氛同樣能使感情升溫。平順的財運，雖無起伏，但仍不可忽視周邊的環境變化。與同事相處融洽，工作氣氛相當濃烈。

【愛情運★★☆☆☆】

雖有桃花，但多是擦肩而過的情緣，努力付出和最終結果難成正比。

【事業運★★★★☆】

邏輯推理較為縝密，挑戰高難度項目能讓你充滿成就感。

【財富運★★★☆☆】

錢財方面，因與好友相聚而花費不小，但花得很開心。

【開運小秘方】

貴人星座：獅子座

幸運數字：1

吉時吉色：1:00-3:00pm 鉑金灰

開運方位：東北方向

天蠍座

短評：精神不振，易感疲憊，注意調整作息。

【整體運★★☆☆☆】

情緒不佳，易沉浸在自我的世界裡，有時說話比較急。在和同事、朋友互動時，表達措辭要小心，多顧及對方感受。有許多接觸異性的機會，娛樂的時間增多，但要談情說愛還需深入交往才行。

【愛情運★★☆☆☆】

戀愛中的人約會減少，戀人容易不高興；單身者常有異性主動示意，但你無心戀愛。

【事業運★☆☆☆☆】

今天很適合閱讀，從書籍中可讓你找到內心的寧靜，還會有新的感悟，對工作有益。

【財富運★★★☆☆】

省小錢花大錢，消費上出現脫軌行為。

【開運小秘方】

貴人星座：處女座

幸運數字：5

吉時吉色：2:00-4:00pm 橄欖綠

開運方位：西北方向

射手座

短評：桃花太顯眼，令朋友羨慕不已。

【整體運★★★★☆】

不是因為漂亮而吸引異性的目光，今天你表現出來的乖巧、懂事才更讓異性著迷；理財頗讓家人放心，會因此得到更多的理財機會哦！處理工作難題的能力漸漸提高，與他人的合作亦平添幾分默契。

【愛情運★★★★★】

愛情運還不錯，多外出活動會有特殊的機遇喔！

【事業運★★★☆☆】

事業運普通，適合循序漸進的聽命行事，一分耕耘就有一分收穫。

【財富運★★★★☆】

容易因果斷的態度而得財。

【開運小秘方】

貴人星座：天蠍座

幸運數字：2

吉時吉色：2:00-3:00pm 玉米黃

開運方位：正西方向

摩羯座

短評：你的建議能獲得別人的認同，有什麼好點子可以提出來。

【整體運★★★☆☆】

適合參加團體活動，會有不錯的發揮空間。早上打開報紙看看，留意一下廣告內容，易獲得你需要的信息。抽獎、買樂透這類活動不宜參加，這方面的運氣比較低落。忙碌之餘，可以去活動活動一下筋骨。

【愛情運★★★★☆】

單身者對戀愛有許多美好的憧憬，容易在職場中與心靈相通的異性結緣。

【事業運★★★★☆】

職場中驚喜不斷，會有偶然的奇遇或起死回生的奇蹟發生。

【財富運★☆☆☆☆】

賺錢不易，辛苦付出但收穫甚少。有破財跡象，身上不宜帶太多現金。

【開運小秘方】

貴人星座：天秤座

幸運數字：7

吉時吉色：11:00-12:00pm 秋葵綠

開運方位：正北方向

水瓶座

短評：皆大歡喜。

【整體運★★★★★】

愛情運勢旺盛，讓你喜氣洋洋，在精心的設計和安排下，告白、求婚的成功率高；獨到的投資眼光和策略，會讓你的錢包充實不少；情緒很不錯，工作起來也感覺輕鬆愉快。

【愛情運★★★★★】

愛情運還算不錯，多向外活動會有特殊的機遇喔！

【事業運★★★☆☆】

今日事業呈現平穩狀態，適合把例行公事處理得條理分明，額外花點時間與同事聯繫情感，會有助於往後的合作事宜喔！

【財富運★★★★★】

財神爺送錢來囉！今日有得財的機會，例如：收到禮物、中獎、撿到錢等等。得財不太費力呢！

【開運小秘方】

貴人星座：天蠍座

幸運數字：4

吉時吉色：9:00-11:00am 金桔綠

開運方位：正南方向

雙魚座

短評：謹言慎行，可避免許多麻煩。

【整體運★★★☆☆】

不必勉強自己去迎合別人，小心馬屁拍在馬腳上，惹人反感。心中的秘密就自己消化，傳揚開來會對人對己造成傷害。工作上按部就班，就能平穩地度過。

【愛情運★★☆☆☆】

有這麼嚴重嗎，不過就是小事！想點彼此開心甜蜜的事情吧！

【事業運★★★☆☆】

學生族情緒容易受到長輩的影響，他們的嘮叨會讓你有被束縛的感覺。

【財富運★★★☆☆】

財物的損失大多因外力引起，例如：掉錢包，失竊等等。

【開運小秘方】

貴人星座：處女座

幸運數字：8

吉時吉色：7:00-8:00am 玉髓紅

開運方位：正南方向

【延伸閱讀】

十大行星x相位吉凶，從星盤探索你的命運未來

他是你的靈魂伴侶？兩人會有未來？

【更多命理資訊，都在科技紫微網 】