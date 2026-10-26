每日星座運勢／金牛好企劃建議易得 大家支持贊同

2026-10-26

牡羊座

短評：對金錢的敏銳度較高，把握得好會有不錯的進帳。

【整體運★★★☆☆】

工作需要多與他人合作才能更順利，單打獨鬥會讓你四處碰壁。財運佳，出門在外多留意路邊的廣告、招貼，易在不經意間獲得商機。愛情方面，單身者有機會因親友介紹，結識不錯的異性朋友。

【愛情運★★★☆☆】

與朋友聚會的同時，也別冷落了另一半，把他介紹給重要的朋友認識吧！

【事業運★★☆☆☆】

顯得憂心焦慮，老擔心自己做得不夠好，不在意眼前得失才能減輕心理負擔。

【財富運★★★★☆】

只要你今天的表現夠討喜，夠惹人喜歡，暗財運就特別旺。

【開運小秘方】

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：0

吉時吉色：10:00-12:00pm 珍珠白

開運方位：正南方向

金牛座

短評：借助好運勢，解決延宕已久的問題。

【整體運★★★★★】

好的企劃、好的建議，在今天特別容易得到大家的支持與贊同；把以前在工作中遇到的問題拿到今天來討論，也能得到同仁幫助。愛情運也不錯，就算有些地方做得不夠好，對方也會諒解。運動量大的活動會讓整個身心都舒暢。

【愛情運★★★☆☆】

愛情甜如蜜的日子，單身者有機會遇到心儀的對象；有伴侶者情感需求強烈，而且，易獲得滿足。

【事業運★★★★★】

事業運頗優，容易得到貴人的協助扶持。適合扮演配合度高的角色，越聽話越容易得到照顧。

【財富運★★★★☆】

適合理財的一天，因為今日對數字金錢的敏銳度較強；藉著今天全盤檢討、規劃財務，對往後會產生正面的效益。

【開運小秘方】

貴人星座：處女座

幸運數字：2

吉時吉色：7:00-9:00pm 青金石藍

開運方位：東北方向

雙子座

短評：被動的一天，運勢不佳時更應謹言慎行。

【整體運★☆☆☆☆】

感情上，今天和對方看似相處不錯，但對方愛管東管西，讓你覺得很煩人，沒有自由的空間。沒有特別重要的事需要操勞，但煩心的瑣事仍會讓你感到疲憊。財運也較低迷，管住錢包就是勝利。

【愛情運★☆☆☆☆】

適合獨處，喝喝咖啡，好好享受一個人的快樂時光，靜下心來可讓你想明白許多事。

【事業運★★☆☆☆】

很多事情都是一通百通的，遇到難事別心急，冷靜下來找到關鍵點慢慢處理。

【財富運★☆☆☆☆】

財運不佳，小賭怡情莫沉迷。切忌玩金錢遊戲，有錢買些好吃的、實用的更實在。

【開運小秘方】

貴人星座：天秤座

幸運數字：6

吉時吉色：3:00-5:00pm 乳酪白

開運方位：西北方向

巨蟹座

短評：固執的人很難有進步。

【整體運★★☆☆☆】

今天易和家人發生口角，要特別注意說話的用詞和口氣，以免造成僵硬的局面。在工作上容易暴露固執的一面，多聽上司和同事的意見，才能有進步。單身者難有愛情際遇，耐心等待緣分。

【愛情運★★★☆☆】

單身者在關心異性時注意分寸，小心對方會錯意；已婚者買些小禮物送給對方，能增進感情。

【事業運★☆☆☆☆】

業務繁重，如果像無頭蒼蠅一般到處亂撞，易白忙一場。要理清頭緒，虛心請教。

【財富運★★★☆☆】

凡事操心操勞會讓身體吃不消，賺錢要緊，身體健康也得注意。

【開運小秘方】

貴人星座：天秤座

幸運數字：2

吉時吉色：10:00-12:00am 石榴紅

開運方位：正北方向

獅子座

短評：內心較充實，心情愉快。

【整體運★★★★☆】

今天會碰到志趣相投的異性，有機會共同探討人生，惺惺相惜的感覺讓彼此都能體會到甜蜜浪漫的滋味。工作時與同事配合有默契，能出色完成各項工作任務。財運一般，可多關注財經方面的新聞，有助於提升自己的判斷力。

【愛情運★★★★☆】

已有心上人的單身者，請同事協助撮合你的戀情吧！戀愛中人，今日可得到情人的關心與助力。

【事業運★★★★☆】

事業運還不錯，自己積極一點，就能得到同事間接的協助。

【財富運★★★☆☆】

進財狀況不穩定，又有散財的跡象，趁今日把該繳的帳單繳一繳吧！

【開運小秘方】

貴人星座：水瓶座

幸運數字：9

吉時吉色：7:00-8:00pm 雪花銀

開運方位：東北方向

處女座

短評：相當普通的一天，諸事平和。

【整體運★★★☆☆】

今天在工作方面容易遇到他人向你求助，善解人意是你提升人氣的關鍵，別吝嗇施以援手。愛情方面比較平靜，彼此享受著平淡的浪漫。領悟力頗強，晚上可抽出時間安靜的讀書做學問，收獲頗多。

【愛情運★★★☆☆】

單身者有機會因親友介紹而結識不錯的對象；戀愛中人要注意因錢財而產生糾紛。

【事業運★★★☆☆】

有機會扮演智多星的角色，你的主意會給同事很大的啟發，對他的工作幫助很大，而你以後也很有可能得到他的幫助哦！

【財富運★★★☆☆】

貪念越重，損失越是慘重。

【開運小秘方】

貴人星座：獅子座

幸運數字：5

吉時吉色：3:00-4:00pm 橄欖綠

開運方位：正南方向

天秤座

短評：富有幽默感，讓你人際關係極佳。

【整體運★★★☆☆】

即使工作中出現失誤，也會有貴人幫你打圓場，進而讓你化險為夷。感情方面，單身者今天會收到意外驚喜，有機會展開一段新戀情。多參加晚上的聚會，易彰顯自己幽默詼諧的一面。

【愛情運★★★★☆】

在跟伴侶相處時，大方分享你的想法和情緒，可迅速增進彼此感情。

【事業運★★★☆☆】

多參加同事間的互動活動，會讓你快速融入群體，這樣也更有利於團隊精神的發揮。

【財富運★★☆☆☆】

今日金錢上恐受到外力的干擾而產生錯誤的決定，例如：被人慫恿等等。

【開運小秘方】

貴人星座：金牛座

幸運數字：8

吉時吉色：10:00-11:00pm 玳瑁棕

開運方位：西北方向

天蠍座

短評：放寬心，該忘的就忘了吧！

【整體運★★★★☆】

已經過去的事就別放在心上，計較太多反而會拉大兩個人的距離；今天的金錢運頗旺，會讓你實實在在的感受到，原本空空的錢包就這麼豐厚了起來；看似陷入僵局的事業傳來了新的好消息，著實讓你振奮不已。

【愛情運★★★☆☆】

戀愛運平平。少說兩句挑剔、埋怨的話，才不會引發口角。

【事業運★★★★★】

運氣很不錯喔，外界的助力很強！從事業務競爭工作者，較易感受到好運。

【財富運★★★☆☆】

財氣平平，保守為宜，忌大筆投資，適合把錢拿去銀行存起來。

【開運小秘方】

貴人星座：摩羯座

幸運數字：4

吉時吉色：3:00-5:00pm 桐花白

開運方位：東南方向

射手座

短評：痛痛快快地瘋玩，也是一種不錯的減壓方式。

【整體運★★★☆☆】

你的愛情五彩繽紛，但異性頻繁對你噓寒問暖反倒使你感覺不真實。財力不敵競爭對手，突出重圍的想法較難實現，另闢蹊徑才會有轉機。上司的高度要求及標準令你幹勁十足，但神經略顯緊繃。

【愛情運★★★☆☆】

對另一半有一種難以言喻的無力感。心裡有不滿就與對方好好溝通，生悶氣只會傷身又傷神。

【事業運★★★☆☆】

平順安穩，順勢而為易有收穫。如果急於向前衝，會讓你處處碰壁。

【財富運★★☆☆☆】

財運容易受到外力干擾，有亂花錢的傾向，提醒自己三思而後行，不要花了冤枉錢唷！

【開運小秘方】

貴人星座：射手座

幸運數字：0

吉時吉色：3:00-5:00pm 睡蓮紫

開運方位：正東方向

摩羯座

短評：運勢有所下滑。

【整體運★★☆☆☆】

愛情極待加溫，否則感情易遇結冰期，不妨製造一些浪漫元素，燭光晚餐或者文藝電影都能提升愛情運；事業運欠佳，任何事都得親力親為才能達到好的效果；財運不穩，投資上需採用保守策略，大膽的投資會帶來巨大的風險。

【愛情運★★★☆☆】

單身者容易滋生孤獨感，想找一個人陪伴的心情強烈，不妨多參加聚會，提升戀愛運。

【事業運★★☆☆☆】

在處理事務上不夠果決，缺乏自己的見解，容易錯失一些可以讓自己好好表現的機會。

【財富運★★☆☆☆】

小心不遵守交通規則被開罰單！

【開運小秘方】

貴人星座：獅子座

幸運數字：1

吉時吉色：7:00-8:00pm 臘梅白

開運方位：正南方向

水瓶座

短評：應學會巧妙的解決問題。

【整體運★★★★☆】

其他異性對你的追求會令戀人感到緊張，聰明的你可以妥善利用這點，來增強他對你的關心；財運比較不錯，但資金的周轉可能對你的投資有礙，改一部分為短期投資會是不錯的選擇；客服工作者對客戶的產品投訴顯得有些不耐煩，當心你的服務態度也遭到投訴哦！

【愛情運★★★☆☆】

愛情運普通，主動飄來的桃花數量有限，彼此能看得上眼、有交往意願的更不多。

【事業運★★★☆☆】

對現有工作缺乏興趣，會迫不及待地想換工作，但是，運勢不強，還應做好規劃。

【財富運★★★★☆】

直覺靈敏，想到就行動，易有財運。

【開運小秘方】

貴人星座：雙魚座

幸運數字：4

吉時吉色：6:00-8:00am 珠貝白

開運方位：正北方向

雙魚座

短評：健康最為重要。

【整體運★★☆☆☆】

由於工作的壓力過大，讓你略顯疲倦，從而也使你失去了吸引人的光彩；財運並不是很好，切勿盲目投資，不如收集信息方便你日後投資；盡量不要去人多口雜的地方，以免惹來不必要的麻煩。

【愛情運★★☆☆☆】

工作、感情會有混淆的狀況，應有所取捨才好，做出合理安排，小心兩邊都受到影響。

【事業運★★☆☆☆】

放鬆心情，以平常心對待，其實所有的事務你都可輕鬆應對。

【財富運★★☆☆☆】

在賭的過程中千萬別過度的沉迷，更別拿辛苦賺來的財富開玩笑！

【開運小秘方】

貴人星座：摩羯座

幸運數字：2

吉時吉色：8:00-9:00am 乳酪白

開運方位：正東方向

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