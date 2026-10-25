每日星座運勢／水瓶陪家人去散散步 體會安詳安心

2026-10-25

牡羊座

短評：記得把自己的嘴看緊。

【整體運★★★★☆】

今天盡量少說話，少出餿主意，謹防在一不小心中遭人嫉恨；與人商務洽談，最好選擇比較舒適的場所，輕鬆交流就能達成協議；周圍正有人在密切關注你哦，坦坦蕩蕩、表裡如一更能讓異性心動。

【愛情運★★★★☆】

魅力天成，對異性有極大的吸引力。不過，千萬別單純追求外貌，或太過自我、喜新厭舊。

【事業運★★★★☆】

開心愉快，有許多閒暇的時間盡情享受美好的時光，身心放鬆。

【財富運★★★☆☆】

得到意外之財，不可過於炫耀，以免招來非議和意外。

【開運小秘方】

貴人星座：摩羯座

幸運數字：2

吉時吉色：10:00-12:00am 硃砂紅

開運方位：西南方向

金牛座

短評：運勢明朗，收穫頗多。

【整體運★★★★★】

今天的愛情運勢十分搶眼，有機會收到沒有署名的神秘禮物，眼神有些異樣的他就是禮物的來源哦！進財局面非常明朗，隨處可見賺錢的機會，不過也別只顧著撈錢，還要適當地放鬆放鬆，身體可是革命的本錢。

【愛情運★★★★★】

動動你的腦筋，想辦法勾引心上人；裝可憐、裝憂鬱來博取同情吧！

【事業運★★★★☆】

外出參加活動的機會多，注意多發揮口才方面的優勢，可讓好運降臨。

【財富運★★★★★】

財神爺送錢來囉！今日有得財的機會，例如：收到禮物、中獎得獎、撿到錢等等。

【開運小秘方】

貴人星座：水瓶座

幸運數字：1

吉時吉色：4:00-6:00am 芥末黃

開運方位：西北方向

雙子座

短評：處處隱藏商機，多用心去發現。

【整體運★★★★☆】

今天財運頗優，因善於觀察、積極求財而發現投資契機，進財機會多。女性朋友是你的貴人，多與女性朋友接觸可獲得更多的好消息。單身者在熱鬧的場合結識異性朋友的機會多，有機會展開一段多彩的戀情。

【愛情運★★★☆☆】

單身者可享受獨處的快樂；戀愛中的人多關心對方，噓寒問暖一番，對方大為感動。

【事業運★★★☆☆】

運勢普通，無需急於向前衝，只要按照先前的計劃按部進行，就能看到新的契機！

【財富運★★★★☆】

能正確對待錢財者，財源廣進；花錢不節省者，經濟緊缺。

【開運小秘方】

貴人星座：天秤座

幸運數字：3

吉時吉色：9:00-11:00pm 祖母綠

開運方位：正北方向

巨蟹座

短評：愛情運較為突顯的一天。

【整體運★★★☆☆】

單身者可以約好友出去散散步，愛情運增強不少，心情也舒暢許多。財運良好，強求反而容易失敗，順其自然就好。求職者應做好充分準備，盲目而為只會浪費時間，錯過好機會。

【愛情運★★★★☆】

已婚者懂得忙裡偷閒，陪另一半的時間增多，感情升溫；單身者適合主動向心儀的對象表白。

【事業運★★☆☆☆】

人際關係較緊張，容易與人發生衝突，應心平氣和地處理問題，以免關係惡化！

【財富運★★★☆☆】

資金調度頻繁，開銷極大。

【開運小秘方】

貴人星座：獅子座

幸運數字：7

吉時吉色：6:00-7:00am 淺海藍

開運方位：正西方向

獅子座

短評：雖然腦子裡偶爾會浮現小小的雜念，但稍稍調整便能恢復心情。

【整體運★★★★☆】

今天愛情運不錯，單身者有機會出席大型的社交場合，容易成為異性關注的焦點。財務狀況不錯，出門在外容易遇到有錢的人，賺錢機會很多。今天肝火較旺，要注意控制自己的煙酒量。

【愛情運★★★★☆】

已婚者感情生活豐富多彩；單身者有機會得到親友的引薦，結識彼此有好感的對象。

【事業運★★★☆☆】

容易從朋友口中獲得商機，這是機會，不過也應做好充分的市場調查，以免虧損。

【財富運★★★★☆】

耳聰目明方能知曉最新訊息，但也要小心被小道消息甚至假消息所誤導而損財。

【開運小秘方】

貴人星座：摩羯座

幸運數字：8

吉時吉色：7:00-8:00pm 玉米黃

開運方位：西北方向

處女座

短評：運勢一般，多了幾分和氣，少了幾分刻板。

【整體運★★★☆☆】

愛情上心思敏感度增加，獨處時易覺得寂寞無聊，情緒不定易受他人影響。財運一般，錢財上沒有什麼特別的進出。閒暇時可外出購物，多走走看看，認真比較就能發掘到價廉物美的實用商品。

【愛情運★★☆☆☆】

對另一半表現得較為強勢，容易起衝突。別企圖控制對方或是主導一切，相互尊重才好喔！

【事業運★★★☆☆】

較重視職場人際關係，並能如期完成份內工作，容易得到他人的欣賞。

【財富運★★★☆☆】

金錢的用法趨於保守，更為看重錢財的累積。

【開運小秘方】

貴人星座：雙魚座

幸運數字：9

吉時吉色：6:00-8:00am 艷棗紅

開運方位：正東方向

天秤座

短評：有利與人接觸互動，機會頗多。

【整體運★★★★☆】

有機會表現良好的口才，有人欣賞，也有人惡語中傷，還好，你不容易受到周圍人的影響，頗能控制好自己的情緒。單身者有不錯的異性緣，有機會與心儀對象擦出愛情火花，不過，想戀愛還需謹慎。

【愛情運★★★★☆】

單身者的桃花盛開，讓你沉浸在浪漫中；已婚者對感情的渴望濃烈，另一半也多能滿足。

【事業運★★★☆☆】

表面上看似乎很平靜，但內心卻很想改變現狀，在默默籌劃下一步的計劃。

【財富運★★★★★】

易有錢財好運的日子，出門在外頗得朋友相助，有機會收到禮物或是親友請客。

【開運小秘方】

貴人星座：雙子座

幸運數字：1

吉時吉色：7:00-8:00am 燻鮭紅

開運方位：正東方向

天蠍座

短評：時間觀念有待提升。

【整體運★★★☆☆】

已婚者愛情運平平，另一半的壞情緒會影響到兩人的婚姻生活，為他創造點溫馨浪漫的氣氛不僅能幫他走出低谷，還能使你們的感情更加穩定；行事略顯衝動，易造成錢財損失，之後才後悔莫及；財運較好，正財頗多，業務人員會有不錯的業績，獎金分紅很豐厚哦。

【愛情運★★★☆☆】

已婚的人感情平穩發展，有時間不妨陪伴侶探親訪友，與親友共享的時光是非常快樂的。

【事業運★★☆☆☆】

表面平靜，內心卻翻江倒海，一句話、一件小事都會讓你大發雷霆，急需控制好情緒。

【財富運★★★★☆】

有一夕致富的機會。別寄希望於賭博上，小心破財。

【開運小秘方】

貴人星座：水瓶座

幸運數字：6

吉時吉色：7:00-9:00am 杜鵑粉

開運方位：東北方向

射手座

短評：平凡的一天，在平淡中品味生活的美好。

【整體運★★★☆☆】

今天在愛情上你們兩人都能相互體貼，寬容對方的過失，用包容的心去對待彼此，使你們的感情更深更厚。理財方面花費較多，金錢進出頻繁，注意控制自己的腰包，避免入不敷出。

【愛情運★★★★☆】

你的身邊時常圍繞著異性，讓另一半醋意大發。你不必擔心，這表示對方很在乎你喔！

【事業運★★★☆☆】

較為忙碌的一天，有突如其來的事情要處理，但你全心投入，情緒高昂，感覺特別充實。

【財富運★★★☆☆】

須控制火暴脾氣，以免因此發生毆打事故而損財。

【開運小秘方】

貴人星座：天秤座

幸運數字：1

吉時吉色：2:00-3:00pm 雪花銀

開運方位：西北方向

摩羯座

短評：今日好運相伴。

【整體運★★★★☆】

太過嚴肅會顯得你很冷漠，做一個調皮的表情反而能給心儀對象留下好印象；學生族留意校園裡的公告欄，有機會獲取到一份不錯的兼職；對金錢的嗅覺很敏感，可望在街上拾得意外之財。

【愛情運★★★☆☆】

和情人一同出遊或是甜蜜約會的機會都會增加，可以讓自己輕鬆一下。

【事業運★★★★☆】

沒有什麼壓力，精神格外清爽，適合與親友聚會，享受溫暖的親情和友情。

【財富運★★★★☆】

有意外之財，例如：彩券中獎。

【開運小秘方】

貴人星座：獅子座

幸運數字：8

吉時吉色：4:00-6:00am 深茄紫

開運方位：正西方向

水瓶座

短評：愛美之心人皆有之。

【整體運★★★★★】

財富的形勢大好，對投資訊息的提前掌握能讓你搶占先機，獲取的收益豐厚；戀愛中的人對於比戀人更有魅力的異性，會產生一些嚮往，但卻不會因此而變心；有時間陪家人去散散步吧，你會體會到安詳和安心。

【愛情運★★★★☆】

單身者有機會接觸心儀已久的異性，大膽表達愛意，就能獲得夢寐以求的愛情喔！

【事業運★★★★☆】

有機會在聚會中認識新朋友，讓你交友圈和眼界都更加開闊。

【財富運★★★★★】

投資熱情高漲，眼光獨到，有利資金運作，投資回報率高。

【開運小秘方】

貴人星座：射手座

幸運數字：5

吉時吉色：5:00-7:00pm 瑪瑙黑

開運方位：正西方向

雙魚座

短評：點綴自己點綴生活。

【整體運★★★★☆】

求職者今天參加面試應注意衣著服裝，莊重的打扮必能為你的面試加分；不肯花錢去買投資方面的資料，單憑自己的感覺操作，成功的機率很小；愛情少了些事物來點綴，已婚者可擺一束鮮花在餐桌上增加用餐時的情調。

【愛情運★★★★☆】

愛情升溫，多用感性方式和另一半促膝談心，可消除誤會，增進了解。

【事業運★★★★☆】

幹勁十足，貴人助力強，很適合實行新計劃或著手生活事務，會有很不錯的成果。

【財富運★★★☆☆】

不利於靠小額現金交易的買賣業。短期投資容易發生中途變故。

【開運小秘方】

貴人星座：處女座

幸運數字：5

吉時吉色：9:00-10:00am 薰衣草紫

開運方位：東北方向

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