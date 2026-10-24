每日星座運勢／射手單身安排短旅行 與有緣人邂逅

2026-10-24

牡羊座

短評：別錯過來自異性的助力。

【整體運★★★☆☆】

心情愉快，很有感染力，容易受到長輩照顧，諸事頗順。戀情甜蜜，約會易有滿足感，主動營造浪漫氣氛會有驚喜；單身者桃花運強，有機會結識有緣人。不宜投機，應把心思放在工作上，付出勞動才易有收穫。

【愛情運★★★★☆】

適合談情說愛，與異性聊天、吃喝玩樂會很開心。但是，不適合談婚論嫁。

【事業運★★★☆☆】

很懂得珍惜他人的關心與幫助，有助於運勢往好的方向發展。

【財富運★★☆☆☆】

性急者處事過於激進，往往因急功近利而導致全盤皆輸。

【開運小秘方】

貴人星座：水瓶座

幸運數字：9

吉時吉色：10:00-11:00pm 朝霞紅

開運方位：正東方向

金牛座

短評：愛情要多增加點溫度。

【整體運★★★★☆】

和戀人在一起，你表現得有些冷漠，易讓對方產生一種被忽略的感覺，不利於你們感情的順利發展；得到他人的物質援助，讓你的經濟寬裕不少；在街上偶遇同事不妨打個招呼，你會發現對方生活中的另一面。

【愛情運★★★☆☆】

單身者表現得獨立自主，不刻意追求愛情；戀愛中的人表面堅強，但內心渴望對方的關心。

【事業運★★★★★】

心情很好，良好的心境讓你做起事來特別有勁，只是注意處理不了的事不要蠻幹，找有經驗者幫忙處理為宜。

【財富運★★★★☆】

有一些意外之財，數目不是很大。

【開運小秘方】

貴人星座：天蠍座

幸運數字：2

吉時吉色：6:00-8:00am 金桔綠

開運方位：正南方向

雙子座

短評：遇到棘手的事情，不要過於煩惱，讓時間慢慢去化解。

【整體運★★★☆☆】

費盡心力也沒能做好，有時是因為鑽入牛角尖而不自知！冷靜下來後，從另外的角度來進行分析，反而更易走出迷霧。盡量減少獨處的時間，多與熟悉的人互動，會有不錯的異性緣，單身者要把握好機會。

【愛情運★★★☆☆】

夫妻之間會有一些小磨擦，但很快煙消雲散；單身者有戀愛機會，需要真誠對待。

【事業運★★☆☆☆】

臨時狀況較多，很多事情無法照著你的意思去做，需要與他人配合，讓你覺得無奈。

【財富運★★★★☆】

財運回收日，宜保守理財。

【開運小秘方】

貴人星座：雙子座

幸運數字：8

吉時吉色：10:00-12:00am 蘭花紫

開運方位：正南方向

巨蟹座

短評：與人交往能夠和睦相處。

【整體運★★★★☆】

你將會表現得親切又得體，你能把握大眾的感受，從而迎合他們的心意。雖然在生活中會遇到小麻煩，但多能得到親友的幫助。邀三五個好友相聚，能夠緩解不少精神壓力。

【愛情運★★★★☆】

有機會碰到成熟有魅力的對象，深深吸引了你的目光，讓你動了真情。

【事業運★★★☆☆】

喜歡表達，有不錯的創見，但也容易在不自知的情況下得罪人，應留意一下措辭！

【財富運★★★★☆】

今日有福祿雙至之好氣運，只要積極運作，多能求名得名，求財得財。

【開運小秘方】

貴人星座：雙子座

幸運數字：4

吉時吉色：10:00-11:00pm 乳酪白

開運方位：東南方向

獅子座

短評：切忌含糊其辭，以免發生誤解。

【整體運★★★★☆】

愛與被愛要做出果斷的選擇，單身女性不可腳踏兩條船，莫陷入情感誤區。購物運不錯，可以買到不少經濟又實惠的精美家居用品，會令你心情開懷，笑臉盈盈。今天也是出遊的好日子，沿途的美麗風景盡收眼底。

【愛情運★★★☆☆】

在戀愛上不妨表現出一點點任性，偶爾撒撒嬌，會讓你更吸引對方，愛情運上升！

【事業運★★★★★】

頗具創意，對新資訊特別敏感，多看一些專業最新資訊，能很快從中獲取靈感，創作出屬於自己的作品。

【財富運★★★★☆】

儲蓄的效果明顯，對於個人的錢財心裡有踏實的感覺。

【開運小秘方】

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：2

吉時吉色：8:00-10:00pm 白鋼銀

開運方位：正北方向

處女座

短評：放鬆休閒的好日子。

【整體運★★★☆☆】

戀愛中的人今天可找時機給對方一個驚喜，可望打破沉悶的戀情。財運難見晴天，不如暫時先放一邊，靜靜等待機會的來臨。從事服務性行業的人今天能遇到大貴人。

【愛情運★★☆☆☆】

除了甜言蜜語，也可以試著把心中的委屈說給另一半聽，對親密愛人沒必要覺得丟臉喔！

【事業運★★★★☆】

有機會展現領導能力，無論在工作或生活上都能呼風喚雨、隨心所欲。

【財富運★★☆☆☆】

想以轉行來發財比較困難。

【開運小秘方】

貴人星座：獅子座

幸運數字：7

吉時吉色：8:00-9:00am 玫瑰紅

開運方位：正西方向

天秤座

短評：做事冷靜，讓困難變得不再可怕。

【整體運★★★★☆】

戀愛運普通，單身者與異性接觸的機會多，但想進一步發展較困難。有時間可以約三五好友喝茶聊天，了解彼此的近況，增進感情。有機會收到禮物，有喜出望外之感。

【愛情運★★★☆☆】

對另一半的關心減少了一些，把更多的心思都放在工作上，但能獲得對方的理解！

【事業運★★★★☆】

能做自己想做的事，興奮不已，動力很足，做起事來開心，也易有收穫。

【財富運★★★★☆】

財富回收的時刻，有金錢入帳的機會，先前的辛苦付出今日可望收穫甜美果實。

【開運小秘方】

貴人星座：牡羊座

幸運數字：6

吉時吉色：10:00-12:00am 嫩芽綠

開運方位：東南方向

天蠍座

短評：適合安排短期旅遊，釋放緊繃的神經。

【整體運★★★★☆】

遊山玩水的同時，單身者的愛情際遇上升，有艷遇的機會，秀美的風景也能促使感情升溫。善於理財的人士，即便是在玩樂中也能發現商機，投資運眷顧，可望有一筆不小的進帳。

【愛情運★★★★☆】

單身者的個人魅力指數上升，有異性主動靠近你，若是你喜歡的類型不妨深入交往。

【事業運★★★★☆】

人緣很棒的一天，朋友對你的依賴和讚美，也讓你產生一點點的虛榮心喔！

【財富運★★★☆☆】

眼光精準，但手腳卻慢了一步，以致坐失良機。

【開運小秘方】

貴人星座：處女座

幸運數字：4

吉時吉色：6:00-8:00pm 寶石藍

開運方位：東北方向

射手座

短評：幸運的一天。

【整體運★★★★★】

邀幾個好友一起去郊外野餐，良好的愛情運勢易在這種場合顯露出來哦！誰說紙上談兵欠妥？今天的你便能因此提升自己的財運；行政工作人員與同事相處融洽，且頗得他們的喜歡。

【愛情運★★★★★】

今日機緣一級棒！戀愛中人快約心上人去郊外踏青賞月吧！單身者安排短程旅行，就有機會與有緣人邂逅喔！

【事業運★★★★☆】

自我推銷變得高超的時刻，人氣會自然地聚集到你身上。

【財富運★★★★☆】

賺錢不費力，業務工作者只要先前根基穩定，今日則可水到渠成。股票族今日可以獲利了結。

【開運小秘方】

貴人星座：天蠍座

幸運數字：5

吉時吉色：10:00-11:00pm 羽絨白

開運方位：東南方向

摩羯座

短評：按計劃行事，切忌強出頭。

【整體運★★★☆☆】

今天與朋友在一起的時間較多，會聽到一些議論，讓你心潮起伏，若一時衝動出手會釀成惡果，忍一口氣則能風平浪靜。在與另一半相處時，以對方的話為標準，可避免爭吵。多行善，會有意外財。

【愛情運★★☆☆☆】

一個人若有所思的樣子也很有吸引力，但態度過於冷淡會讓追求者望之卻步喔！

【事業運★★★☆☆】

事情雖然如排山倒海般地湧現，但你能保持清醒的頭腦，再多的難題也能迎刃而解。

【財富運★★★★☆】

有財務難題時，得親人幫忙周轉而化解。

【開運小秘方】

貴人星座：獅子座

幸運數字：4

吉時吉色：7:00-9:00pm 橄欖綠

開運方位：東北方向

水瓶座

短評：與人交流的機會多，會接觸到各種類型的人。

【整體運★★★★☆】

今天有機會發揮溝通才能，期間會遇到脾氣古怪的人，雖然讓你有些莫名其妙，但對方的一言一行對你也頗有好的影響。單身者與個性獨特的異性擦出愛情火花的機率高，想戀愛還需多了解對方。

【愛情運★★★☆☆】

約會不需要太費心思，與對方到公園散散步、到小吃店品嘗美食，同樣能感受到濃情蜜意。

【事業運★★★☆☆】

顯得無精打采，不過，一有好玩的事馬上又活力十足，讓人摸不著頭緒。

【財富運★★★★★】

有中獎、得禮金、分紅、收紅包的機會。當有意外收穫時，不妨拿一點出來請客、行善。

【開運小秘方】

貴人星座：射手座

幸運數字：8

吉時吉色：3:00-4:00pm 萊姆黃

開運方位：正北方向

雙魚座

短評：把握尺度很關鍵。

【整體運★★★☆☆】

他不會採取強攻，即使很想得到你的認可，但也會因為尊重你而靜靜等待；理財時頭腦容易有思緒混亂的現象哦！還是找家人當當參謀的好；切忌將辦公場所當作你的戀愛勝地，小心因此失去晉陞的機會。

【愛情運★★★★☆】

單身者渴望愛情，看到中意的對象，會立即發動猛烈攻勢。注意把握分寸，別嚇著對方。

【事業運★★★★☆】

思考力與分析能力都有所增強，就算遇到技術難題也能輕鬆應對。

【財富運★★☆☆☆】

不適合變化快速型的金錢遊戲。

【開運小秘方】

貴人星座：水瓶座

幸運數字：9

吉時吉色：6:00-8:00am 可可棕

開運方位：正西方向

【延伸閱讀】

十大行星x相位吉凶，從星盤探索你的命運未來

【透視】他會是你的靈魂伴侶嗎？

【更多命理資訊，都在科技紫微網 】