每日星座運勢／獅子有機會當調解人 有效化解紛爭

2026-10-23

牡羊座

短評：欲速則不達！

【整體運★★★★☆】

運動神經較發達的人更能抓住異性的心，進一步發展的機率大大增強；放棄一板一眼的取財步調，熱衷於投資的人可率先突破獲利；工作上頗有超前意識，總習慣走在計劃的前面，因而頗得上司賞識。

【愛情運★★☆☆☆】

悲樂兩極化的一天，常會有感而發，觸景傷情。

【事業運★★★★★】

今天的事業運真是棒呆了，常會有許多意外的收穫！對於生意人、業務、公關工作者來說，特別有利；至於內勤工作者，效果不明顯。

【財富運★★★★☆】

在投資上，與異性合作比較有勝算。

【開運小秘方】

貴人星座：金牛座

幸運數字：7

吉時吉色：9:00-11:00am 玉米黃

開運方位：東北方向

金牛座

短評：主動關懷他人。

【整體運★★★☆☆】

與伴侶之間看待問題態度很難一致，若雙方都不能做出讓步易起爭端；財運一般，有進亦有出，基本保持在均等的水平；今天充滿熱情，能很好的製造工作氣氛，有助於與同事間建立起和諧的關係。

【愛情運★☆☆☆☆】

易陷入愛情的回憶之中，想起過往種種美好，對現有的感情生活易產生不滿情緒。

【事業運★★★★☆】

對工作充滿了熱情，即使遇到一些小麻煩你也只把它當成對自身的一種磨練，從中還能吸取不少的經驗，積極的心態對你的事業極為有利。

【財富運★★★☆☆】

錢大多花在自己的身上，即使不見，還是有享受到，那也無妨。

【開運小秘方】

貴人星座：天秤座

幸運數字：0

吉時吉色：7:00-8:00am 睡蓮紫

開運方位：正北方向

雙子座

短評：注意氣候變化，留意身體健康。

【整體運★★☆☆☆】

公眾場所切忌大聲喧嘩，以免他人的反感，投來責備的目光。支出大於收入，理性消費是今天的必修課。工作上急於求成的態度，將導致一切重來的機率增大。伴侶體貼入微的關懷成為今天你的精神支柱，能夠坦然自若地處理突發事件。

【愛情運★★★☆☆】

對感情有些猶豫，情緒不穩定，在與異性接觸時，言語切勿過激。

【事業運★★☆☆☆】

會為了一些雞毛蒜皮的事與同事發生爭執，要特別注意控制好情緒。

【財富運★★☆☆☆】

財運弱，最怕與人有債務糾紛。

【開運小秘方】

貴人星座：金牛座

幸運數字：0

吉時吉色：9:00-11:00pm 玉髓紅

開運方位：正東方向

巨蟹座

短評：穩定情緒，理清頭緒。

【整體運★★☆☆☆】

今天感情方面有點被動，不想與對方太過接觸，想要有獨處的空間。理財方面運勢比較低落，對於市場沒有什麼判斷力，很難找到合適的切入口，今天只宜觀望。工作方面今天運勢普通，任務能順利完成。

【愛情運★★☆☆☆】

你在感情上容易感到寂寞，看對方不順眼。與其發生衝突不如選擇獨處。

【事業運★★★☆☆】

心態較好，對一些人和事都很看得開，這種良好的心態也為你帶來了好運氣。

【財富運★★☆☆☆】

破財、散財之運，財運狀況多多。

【開運小秘方】

貴人星座：水瓶座

幸運數字：8

吉時吉色：8:00-10:00pm 琉璃銀

開運方位：正西方向

獅子座

短評：今天有機會展現個人魅力，為他人排解紛爭。

【整體運★★★★★】

多與人群接觸會有好運降臨。如果有機會參加聚會可別放過，在與他人交往中會有意想不到的收穫。今天很能為他人著想，有機會扮演調解人的角色，有效化解紛爭，令人欽佩不已。

【愛情運★★★★☆】

今日對熱戀充滿了憧憬，有機會接觸到帥哥、美女喔！

【事業運★★★★★】

今天是事業忙碌的一天，這會讓你感到辛苦喔！不過，辛苦過後能得到快樂的成就感。

【財富運★★★★☆】

鈔票收進口袋的時刻。有錢入帳時，快快存起來，可別讓他人發現了，免得招來瓜分者。

【開運小秘方】

貴人星座：天蠍座

幸運數字：8

吉時吉色：7:00-9:00am 蕃茄紅

開運方位：正東方向

處女座

短評：向外求助會事半功倍。

【整體運★★★★☆】

單身者今天桃花很旺，多留意周圍的人吧，關鍵時刻不要吝嗇送出自己的秋波，其殺傷力非同一般；工作較為平順，困擾於心的難題亦能得到同事的熱心幫助；學習有些被動，需要父母、長輩的監督，效率有待提高。

【愛情運★★★★☆】

適合約會。朋友！別怯場，怕被拒絕而放棄就太可惜了！

【事業運★★★★☆】

有機會得到長輩、有經驗者的提醒指點，多接納他人意見，就可讓你順利完成任務！

【財富運★★★☆☆】

財運普通，一分耕耘有一分收穫。花錢時要評估一番，可別出手太闊氣！

【開運小秘方】

貴人星座：金牛座

幸運數字：1

吉時吉色：4:00-6:00am 芥末黃

開運方位：正北方向

天秤座

短評：工作中蘊藏機遇。

【整體運★★★☆☆】

在戀人面前太過隨便，以為不修邊幅也沒關係，其實對方也會因此對你產生不滿，需要多注意；理財方面缺乏計劃，支出大於收入；心情開朗，工作上易得貴人相助，突出的表現還能獲得上司的讚賞。

【愛情運★★★☆☆】

戀愛運平平，已婚者少說兩句挑剔埋怨的話才不會引發口角；單身者戀愛機會不多。

【事業運★★★★☆】

積極性高，嫻熟技藝令同事刮目相看。宜保持謙虛有禮的態度，積累職場人脈，為事業更上層樓打基礎。

【財富運★★★☆☆】

財運一般，與其擔心會破財，不如把錢花在生活享受或建立人際關係上。

【開運小秘方】

貴人星座：獅子座

幸運數字：3

吉時吉色：9:00-10:00pm 辣椒紅

開運方位：正北方向

天蠍座

短評：風平浪靜的一天。

【整體運★★☆☆☆】

戀情非常的平和，不用擔心會起任何風波；日常消費支出不會造成你的經濟負擔，反而適當的消費對你的財運有增進的作用；工作上沒有突出的表現也不會出現大的問題，平靜度過方能避免多餘的麻煩。

【愛情運★★☆☆☆】

在與異性接觸時，別忘了把你的熱情傳播出去，讓對方感受到你的真心，就不難邂逅愛情！

【事業運★★☆☆☆】

容易被許多瑣事糾纏著，別給自己太大的壓力，多向同事、上司求助。

【財富運★★★☆☆】

財運不穩定期，收入不如預期的好。

【開運小秘方】

貴人星座：天蠍座

幸運數字：9

吉時吉色：8:00-10:00am 薔薇粉

開運方位：東南方向

射手座

短評：學會分享和傾聽，可交好運。

【整體運★☆☆☆☆】

今天很喜歡獨處，享受獨自承受自己的喜悅憂愁，但時間一長也會有空虛的感覺，找他分享吧，快樂會從分享的過程中得到提升；今天在錢財上會有粗心大意的傾向，還是暫時把錢交給家人的好；事業一波三折，但關鍵時刻還是能有迴旋的餘地。

【愛情運★☆☆☆☆】

戀愛運不佳，適合獨處，不要黏太緊，黏得越緊發生爭執的機會就越多。

【事業運★☆☆☆☆】

今日事業運很差，似乎事與願違，小麻煩不斷，宜冷靜的面對，秉持多做事、少說話的原則，倘若被人指責時，宜勇於認錯！

【財富運★★★☆☆】

熱心助人固然是好事，然宜量力而為，莫熱心過頭而惹來財務困擾。

【開運小秘方】

貴人星座：射手座

幸運數字：5

吉時吉色：5:00-7:00am 萊姆黃

開運方位：東南方向

摩羯座

短評：面對學習或工作，還需靜心。

【整體運★★★☆☆】

習性上有些懶惰，缺少動力，要及時調整心態以提高學習效率；單身者愛情運勢低，適宜把心思放在工作或學習上；生意人能抓住商業契機，萌生新創意，使事業踏上一個新台階。

【愛情運★☆☆☆☆】

愛情道路易受阻，小心任性、嫉妒、愛比較的朋友，他們很有可能是你的愛情小人。

【事業運★★★★☆】

有不錯的表現機會，想問題若能跳脫固定思維，換個新角度思考會有更大進步。

【財富運★★★★☆】

判斷準確，容易得財哦！

【開運小秘方】

貴人星座：天秤座

幸運數字：3

吉時吉色：6:00-8:00pm 芒果黃

開運方位：西北方向

水瓶座

短評：心情愉快，內心充滿希望。

【整體運★★★★☆】

很多工作必須在今天完成，幸好你的心態平和，能冷靜處理，反倒讓你有不小的收穫。可以忙裡偷閒與同事互動，在工作方面會得到一些啟發。與另一半的互動較少，應抽點時間為對方製造一些驚喜。

【愛情運★★★☆☆】

戀愛運普通，然而，在職場上容易得到異性的助力喔！

【事業運★★★★☆】

運勢佳，生意人主動向外擴展，可望找到不錯的合作夥伴，並有機會得到贊助。

【財富運★★★☆☆】

投資切忌急於求回報，容易遭遇金錢陷阱，理性評估方能降低風險。

【開運小秘方】

貴人星座：天蠍座

幸運數字：8

吉時吉色：8:00-10:00pm 秋葵綠

開運方位：西南方向

雙魚座

短評：心情放鬆更重要。

【整體運★★★☆☆】

愛情磁場強度升高，有結婚打算的人不妨選今天向對方表明心意，成功機率頗高。理財上可謂一波未平，一波又起，將理財權讓賢反而更顯輕鬆。人際關係遇險，需防備公司內一位與你實力相當的同事。

【愛情運★★★☆☆】

已婚者空閒時應多陪另一半，不妨安排一些戶外活動，可以增進彼此的情意。

【事業運★★☆☆☆】

事業運略差，工作上會有小障礙出現，大多來自於溝通不良，要注意口舌是非或是文件失誤喔！

【財富運★★★☆☆】

暗財運偏弱，別奢望坐享其成。

【開運小秘方】

貴人星座：雙子座

幸運數字：3

吉時吉色：4:00-6:00am 淺海藍

開運方位：東北方向

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