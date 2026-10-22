每日星座運勢／雙魚投資應三思後行 切莫太過冒險

2026-10-22

牡羊座

短評：把不愉快都說出來。

【整體運★★★☆☆】

與其把不愉快獨自承擔，不如把你的困難告訴對方，一起解決效果更好；敏銳的觀察力，讓你懂得見機行事，投資易能命中靶心；對同事的一句簡單的問候，都能成為你工作上的助力。

【愛情運★★☆☆☆】

感情上有點困擾，有點疑心病，不要因為心情不佳就亂花錢，否則會引發對方不滿喔！

【事業運★★★☆☆】

平順的一天，適合制訂短期計劃，有利於更好地開展工作，動力也會因此而增強。

【財富運★★★★☆】

財氣還不錯！機運財與暗財都很不錯。

【開運小秘方】

貴人星座：雙子座

幸運數字：4

吉時吉色：7:00-9:00am 辣椒紅

開運方位：西南方向

金牛座

短評：切忌將工作與生活畫上等號。

【整體運★★★☆☆】

桃花皆成過往，卻仍受困於過去的人和事，徒增傷悲而一無所獲。學生族對新鮮事物抱持極強的佔有慾，這樣的心態對財運極為不利。直覺靈敏，從事創作工作的人在這方面尤為突顯，靈感不斷。

【愛情運★★☆☆☆】

戀愛運略差，男女之間恐有意見不合或是對立的情形，感性點、少說點道理就沒事囉！

【事業運★★★★☆】

運勢明朗，以往的付出會得到回報，記得與共同努力過的人一同分享喔！

【財富運★★☆☆☆】

財氣不穩定，外力干擾多，不利於投資買賣。有金錢耗損的跡象，趁今日去吃吃喝喝，把錢花在享受上吧！

【開運小秘方】

貴人星座：牡羊座

幸運數字：6

吉時吉色：2:00-4:00pm 蘑菇灰

開運方位：正東方向

雙子座

短評：今天宜外出。

【整體運★★★☆☆】

單身者易在夜店、舞廳等娛樂場所遇到讓自己著迷的異性；炒股的人不要只盯著家裡的電腦螢幕，去證券市場看看會收穫更多行情和新資訊；工作比較馬虎，雖然不至於對公司造成嚴重損失，但留給上司和同事的印象不太好。

【愛情運★★★★☆】

已婚者少在約會時談工作，小心把氣氛弄糟；單身者多參加娛樂活動，有機會發生新戀情。

【事業運★★☆☆☆】

努力克制你的魯莽和衝動，做決定前盡量徵求他人意見，集思廣益比自己一意孤行要好。

【財富運★★★☆☆】

想賺錢又怕擔風險，經商者在沒有把握時不妨多請教高人，或者謀求有經驗的合作夥伴。

【開運小秘方】

貴人星座：金牛座

幸運數字：0

吉時吉色：4:00-6:00pm 深茄紫

開運方位：正北方向

巨蟹座

短評：別把自己的想法強加於人！

【整體運★★★★☆】

對家人過度關心，會把自己的想法強加於人；事業運較為低沉，低調應對是恰當的選擇；財運火紅，對於深思熟慮後選擇的投資產品，可進行積極大膽的投入，獲利空間很大。

【愛情運★★★☆☆】

愛情加溫日。花點心思送一份小禮物，或是下廚準備愛心晚餐給心上人吧！

【事業運★★★☆☆】

容易激動，上班族宜多注意控制自己的情緒。

【財富運★★★★★】

有強烈的賺錢慾望，也有許多賺錢的門路。

【開運小秘方】

貴人星座：天秤座

幸運數字：6

吉時吉色：8:00-9:00am 櫻桃紅

開運方位：正東方向

獅子座

短評：工作強度不宜過強。

【整體運★★☆☆☆】

紅娘就在身邊，不要找藉口推掉必要的應酬，否則單身生活可還得維持下去。有機會結識一些投資人士，但不可輕舉妄動，時機並未成熟。工作中顯得有些散漫，小心因此而被人抓小辮子喔！

【愛情運★★★☆☆】

單身者有機會透過朋友介紹而結識性格不錯的異性朋友；已婚者感情生活多姿多彩。

【事業運★☆☆☆☆】

事業運不佳，把嘴巴閉緊一點，少說少錯。另外呢！疑心病不要太重了，多包容同事不要去挑剔同事喔！

【財富運★★☆☆☆】

投機心過重，會導致財運起起伏伏喔！

【開運小秘方】

貴人星座：天蠍座

幸運數字：5

吉時吉色：11:00-12:00pm 珍珠白

開運方位：西北方向

處女座

短評：與「難過」絕緣！

【整體運★★★☆☆】

今天發生的小摩擦反而會令戀愛中的人感情增進不少，對方挑釁的話也別太當真！好財運難得顯露，但多多與人交流會是提升財運的好途徑；課業太繁重也不可馬虎了事，慢工出細活唷！

【愛情運★★★★☆】

魅力四射，異性緣很好，有許多機會與異性朋友談天喝茶，單身者要把握住戀愛機會。

【事業運★★★☆☆】

人際關係上有易合易離的現象，只要感覺對了馬上一拍即合，但也會因為一句話不中聽而撕破臉。

【財富運★★☆☆☆】

吃得飽飽睡得飽飽，把財務問題拋諸九霄雲外吧！不要讓現實的財務問題破壞今日的心情！

【開運小秘方】

貴人星座：天蠍座

幸運數字：0

吉時吉色：9:00-11:00pm 蘋果綠

開運方位：東南方向

天秤座

短評：今天內心較充實，心情愉快。

【整體運★★★★★】

今天與志趣相投的異性共同探討人生觀，惺惺相惜的感覺讓彼此都體會出一種異樣的滋味。工作上與同事搭配相當有默契，能出色地完成各項交代任務。財運表現一般，今天可多關注財經方面的新聞，有助於自己的判斷。

【愛情運★★★★★】

感情生活多元化的一天，能夠明顯感受到對方熱情的攻勢。

【事業運★★★★☆】

思考力、邏輯分析力彰顯，可多運用邏輯推理來提升工作績效，易被肯定。

【財富運★★★☆☆】

財運平順，適合在今日打理、規劃你的財務問題；有閒錢時，不妨花點小錢去飽餐一頓！

【開運小秘方】

貴人星座：處女座

幸運數字：7

吉時吉色：11:00-12:00pm 蕃茄紅

開運方位：正西方向

天蠍座

短評：財運不錯，有機會賺取異性財。

【整體運★★★★☆】

今天你與異性特別有緣，無論是工作或是生活，都能獲得異性的幫助，讓計劃得以順利進行。特別是單身者，會有異性主動獻殷勤，讓你很有滿足感。朋友助力強，可因人際關係而獲得財源。

【愛情運★★★★★】

桃花朵朵開的一天。與異性朋友接觸的機會多多，開開心心的玩一天吧！

【事業運★★★☆☆】

事業運普通，不過仍應秉持快樂的心情工作，趁著休息時間與同事互動，你會感到更開心。

【財富運★★★★☆】

上班族表現優秀者，可向上級長官提出加薪要求，多能如願以償。

【開運小秘方】

貴人星座：雙魚座

幸運數字：6

吉時吉色：7:00-8:00am 珊瑚橙

開運方位：正東方向

射手座

短評：開朗坦率，今天情緒較高昂。

【整體運★★★★☆】

今天與另一半的相處比較融洽，你的好情緒能感染對方，彼此身心愉悅。財運方面，你的收入持續增長，來自各方面的裨益讓人羨慕不已。工作上今天的外援助力強，困難時易得到他人的無私幫助。

【愛情運★★★★☆】

戀愛中的人愛情甜蜜幸福，進入平穩階段，不妨與對方討論結婚事宜，會有不錯的結果。

【事業運★★★★☆】

心情開朗，工作積極。雖然工作已經排好排滿了，可是並沒有影響到你的情緒，反而增強了征服一切的勇氣與能量。

【財富運★★★★☆】

有賺外快的機會，宜多加把握！

【開運小秘方】

貴人星座：水瓶座

幸運數字：1

吉時吉色：6:00-8:00am 雪花銀

開運方位：東南方向

摩羯座

短評：凡事要多份耐心。

【整體運★★☆☆☆】

遇到不順會很不耐煩，你會無意間蹦出幾句粗話，因此而破壞自己在戀人心目中的好形象；今天不適合外出拜訪或商談，易吃到閉門羹；購物的時候，參加抽獎，獲得意外驚喜的機率很高。

【愛情運★★★☆☆】

要忙的事情很多，單身者無心戀愛；已婚者忙著拜訪、接待親人，忙碌中感情倍增。

【事業運★☆☆☆☆】

今日事業運不順，莫名其妙的事情特別多，尤其是突發狀況連連，耐著性子處理突如其來的改變，才能讓你順利完成手邊任務。

【財富運★★★☆☆】

工作性質危險性高者要注意自身安全，倘若不慎受傷了就不能賺錢囉！

【開運小秘方】

貴人星座：雙魚座

幸運數字：2

吉時吉色：12:00-1:00pm 嫩芽綠

開運方位：東北方向

水瓶座

短評：煩心事多讓你心神不寧，容易發脾氣。

【整體運★☆☆☆☆】

另一半會因為一些莫須有的原因跟你鬧彆扭，讓你有些莫名其妙。財運弱，不宜出門，小心破財之餘還容易讓身體受到損傷。如果覺得在家太悶的話不妨打開電腦玩玩遊戲，放鬆緊繃的神經。

【愛情運★★☆☆☆】

單身者少去喧囂的場合，到林蔭小道、安靜的公園湖邊才有機會邂逅情緣。

【事業運★★☆☆☆】

事業運略差，容易感受到上層長官或是客戶的壓力，放輕鬆點自然可以安然度過。

【財富運★☆☆☆☆】

不可玩投機財，小心炒股、貨幣交易等會成為你的投資惡夢。

【開運小秘方】

貴人星座：天蠍座

幸運數字：4

吉時吉色：9:00-11:00am 睡蓮紫

開運方位：正西方向

雙魚座

短評：感情有點小困惑，樂觀的心態很重要。

【整體運★★☆☆☆】

單身者對感情較執著，對方表現得若即若離，使你有點沮喪，不妨暫時冷卻追求的熱度，靜心思索今後的打算。投資上有機會遇到「柳暗花明又一村」的情形，興奮之餘更要為下一步的計劃做好準備哦！

【愛情運★★☆☆☆】

單身者戀愛機會多，但你對另一半的要求很高，戀情短暫；已婚者容易因錢而起爭執。

【事業運★★☆☆☆】

精神狀態不太好，易被家事纏身，難以專心投入工作，出錯的機率高。

【財富運★★★☆☆】

投資應三思而後行，切莫太過冒險。對於熱門股別急於投注，先觀察、多關注。

【開運小秘方】

貴人星座：金牛座

幸運數字：1

吉時吉色：6:00-7:00am 蕃茄紅

開運方位：西南方向

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