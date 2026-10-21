每日星座運勢／天蠍要注意工作細節 尤其對外公文

2026-10-21

牡羊座

短評：相信助運的功效。

【整體運★★★☆☆】

今天的好運伴你走過愛情的低潮期，並可望重拾失去的良緣。財運平順，但出遊、聚餐並不適宜在今天進行，易有散財的危險。高漲的積極工作態度無處施展，欠缺工作機遇，在徘徊中度日。

【愛情運★★★☆☆】

戀愛中的人需要主動表達愛意，並多安排約會，才能感受到浪漫與甜蜜。

【事業運★★☆☆☆】

今日事業運有些不順，在推動運作上似乎不太順暢，一旦情緒產生波動，就要特別小心囉，否則易有禍從口出的麻煩發生！

【財富運★★★☆☆】

財氣不佳，賺錢的速度趕不上花錢的速度，應控制花錢慾望，把錢財用到實處，忌浪費、揮霍。

【開運小秘方】

貴人星座：射手座

幸運數字：5

吉時吉色：3:00-5:00pm 硃砂紅

開運方位：東北方向

金牛座

短評：有許多事情需要處理，應合理安排好時間。

【整體運★★☆☆☆】

戀愛中的人沒有時間與戀人約會，應向對方說明情況，若遲到或爽約會讓對方受到打擊。財務易出現問題，多留意與他人的金錢往來，稍不留神易損財。工作任務重，做好時間管理，多與人合作可順利完成。

【愛情運★★☆☆☆】

單身者與異性接觸的機會不多；有伴侶者多尊重、忍讓對方，小心呵護，愛情才能長久。

【事業運★★★☆☆】

在工作中熱情洋溢，有機會接觸新的工作領域，可要好好發揮一番喔！

【財富運★☆☆☆☆】

財運較背的日子，有當散財童子的機會，拿點小錢做做人情是無所謂，如果拿去賭博就不太好了。

【開運小秘方】

貴人星座：雙魚座

幸運數字：4

吉時吉色：2:00-4:00pm 芙蓉晶粉

開運方位：正北方向

雙子座

短評：一年的努力沒有白費。

【整體運★★★★☆】

花點心思在情人身上，會加深他對你的愛意唷；可以對前期的收益做個總結，進行下一個計劃；工作上的突出表現，很快便得到長官的賞識，同事之間的協助也能達到一定的作用。

【愛情運★★★★☆】

有伴侶的人與另一半相處愉快，對方頗能為你分憂解勞，讓你很受益。

【事業運★★★★☆】

運勢旺盛，有機會結識能力強、品性佳的人，多表現你的熱情與修養，易獲得指點、幫助。

【財富運★★★☆☆】

財運普通，別把過多的精力放在風險投資上，小心損失慘重。

【開運小秘方】

貴人星座：金牛座

幸運數字：9

吉時吉色：8:00-10:00pm 祖母綠

開運方位：正西方向

巨蟹座

短評：浪漫無處不在。

【整體運★★★☆☆】

今天戀情會依照你想像的劇情發展，反而讓你失去驚喜感；財運波動得較大，需看清形勢再做投資；開闊的思維，讓你非常有自我主張，提出的方案被上司採納的機率極高。

【愛情運★★★☆☆】

單身者獲得愛情的能力很強，特別是在交際場合，很容易成為異性追隨的對象。

【事業運★★★★☆】

思考比較有創造性，容易有新突破，可受到上級好評。

【財富運★★☆☆☆】

花錢享福的好日子，手邊有閒錢時不妨去做頭髮、買漂亮的衣服、品嚐美食！

【開運小秘方】

貴人星座：射手座

幸運數字：4

吉時吉色：6:00-8:00pm 芒果黃

開運方位：西北方向

獅子座

短評：小心言語過激惹來糾紛。

【整體運★★☆☆☆】

公眾場合少說話，眾人談論的八卦話題少摻和進去，易惹是非。在外玩樂要早點回家，否則易引起家人的不滿，聽家人埋怨的話自己也會不太舒服。對金錢的花費要有所節制，不然荷包空空會後悔莫及。

【愛情運★☆☆☆☆】

對愛情信心不足，動力不強，有桃花主動靠近也會產生退縮心理。

【事業運★★☆☆☆】

顯得衝動易怒，易因工作上的事務而與他人惡語相向，職場人際關係易變得緊張。

【財富運★★☆☆☆】

外出少帶錢，以免為錢傷神。

【開運小秘方】

貴人星座：水瓶座

幸運數字：1

吉時吉色：5:00-6:00am 湖水綠

開運方位：西南方向

處女座

短評：精神抖擻，很有進步的動力。

【整體運★★★★★】

今天在工作上很有成就感，構想易得到上司的肯定，獲得同事羨慕的眼光。單身者的信心不足，注意多與異性交流，培養自己的自信心，有助於覓得良緣。偏財運不錯，抽獎、樂透等都可以試試，會有意外收穫。

【愛情運★★★★☆】

單身者異性緣佳；伴侶之間相互關心、鼓勵，彼此都能從對方身上獲得感動。

【事業運★★★★★】

今日事業上多能運用聰明才智來完成任務，是個好的開始，頗適合修正行事方針，檢討先前的疏失，以此提升工作效率。

【財富運★★★★☆】

今日有機會獲得分析之財，對於操作股票的人來說，易因判斷準確而獲利。

【開運小秘方】

貴人星座：處女座

幸運數字：4

吉時吉色：5:00-7:00am 芒果黃

開運方位：東南方向

天秤座

短評：對於不利你的傳言，要及時澄清。

【整體運★☆☆☆☆】

小誤解會成為別有用心的人惡意中傷你的根源，不能任其發展下去，這會對你已建立起來的好人緣產生不良影響。工作日程不可排得太滿，要給自己留點適當的空間，以備臨時有事發生，好有應對周轉的餘地。

【愛情運★☆☆☆☆】

爭執超級多，保持距離以策安全，容易感受到對方的蠻橫無理。

【事業運★★☆☆☆】

事業運略差，情緒上顯得不夠理智，注意作業流程上的小瑕疵。

【財富運★☆☆☆☆】

財運不佳，特別要注意信用卡、帳單、支票是否到期，勿因小失誤而造成金錢困擾。

【開運小秘方】

貴人星座：處女座

幸運數字：1

吉時吉色：9:00-11:00pm 杜鵑粉

開運方位：正西方向

天蠍座

短評：期望不要太高哦！

【整體運★★★★☆】

今天與另一半因誤會而鬧起情緒，想想以前甜蜜的事情能讓你消消氣；今天有時間去逛商場，雖然有錢財支出，但也會因此得到意外收穫；雖然工作時的態度有些慵懶，但不錯的貴人運可幫你順利度過這一天。

【愛情運★★★★★】

大膽示愛的好日子，趕快跟心上人說「我愛你」吧；單身者也有機會遇到理想中的情人喔！

【事業運★★★★☆】

要注意工作細節，特別是對外的公文、要件；不要因為一時的疏失，讓競爭對手有機可乘，導致事務進展出現變故。

【財富運★★★☆☆】

今日與錢特別有緣，雖然不見得有實質收入，可是對賺錢有關的事充滿興趣，理財花用上出現大膽、海派作風。

【開運小秘方】

貴人星座：天蠍座

幸運數字：8

吉時吉色：5:00-6:00am 艷棗紅

開運方位：東南方向

射手座

短評：怕失去機遇而顯得有點緊張。

【整體運★★★☆☆】

對愛情過於固執，死守愛情承諾，卻又不付出行動，眼睜睜地看著機會溜走。工作努力而勤快，要求較高，精益求精，事業進展不小。外出運氣不錯，別老待在家裡，出門才易有所斬獲。

【愛情運★★☆☆☆】

情緒不穩定，收起急躁的脾氣，免得出口傷人。

【事業運★★★★☆】

很有自己的見地，所以任何一個表達自己創見的機會都不要錯過。

【財富運★★★☆☆】

為賺錢而奔波忙碌，甚至廢寢忘食，要注意身體健康，身體好才有精力打拼賺錢！

【開運小秘方】

貴人星座：牡羊座

幸運數字：1

吉時吉色：7:00-8:00am 夕陽橙

開運方位：正南方向

摩羯座

短評：運勢起伏的一天，各方面運勢高低不一。

【整體運★★★☆☆】

今天情侶在相處上很容易因意見不同而發生爭執，若是不懂得寬容，感情會急劇降溫。財運一般，中、短期的股票或是期貨都是你今天在投資上值得關注的項目。工作運不錯，有問題能迎刃而解，還能從中領悟到提高效率的方法。

【愛情運★★☆☆☆】

過度堅持己見，容易破壞雙方和諧的關係，遇到爭執時不要急著辯解或撇清，先冷靜下來再行處理。

【事業運★★★★☆】

採取嚴謹細膩的處事方式，能讓你在細節上發現問題並及時解決，挽回不少損失。

【財富運★★★☆☆】

財運平平，不宜投機。

【開運小秘方】

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：9

吉時吉色：6:00-8:00am 淺海藍

開運方位：西南方向

水瓶座

短評：說話大方得體，四處受歡迎。

【整體運★★★★☆】

與人談論到上司、朋友的話題時，表現穩重、得體，傳到對方的耳裡，會覺得你很會做人處事。工作相當順利，良好的表現和穩健的風格讓你備受賞識，為升職加薪累積了籌碼。偏財運不錯，多出門走動就有機會獲得意外之財。

【愛情運★★★☆☆】

關心對方固然是件好事，可是如果管得太緊，會令對方吃不消喔！

【事業運★★★★★】

事業運頗優，適合與人競爭，主動提出意見，即便受到質疑，也該有信心去解釋清楚。

【財富運★★★★☆】

財運普通，多運用智慧來理財，拿出計算機算算近日的收支狀況吧！

【開運小秘方】

貴人星座：金牛座

幸運數字：1

吉時吉色：7:00-8:00am 羽絨白

開運方位：正東方向

雙魚座

短評：認真做事，真誠待人。

【整體運★★☆☆☆】

戀人向你提出一些要求，多表現出順從的態度才能獲得對方的肯定，否則易起爭執。進財缺乏動力，積極請教他人，投資更能瞄準目標。學生族今晚9點到11點這段時間記憶力突顯，學習效率頗高。

【愛情運★★☆☆☆】

愛情運較弱，有伴侶的人容易引發面對面的衝突，採取聚少離多的方式相處比較好。

【事業運★★★☆☆】

比較敏感，做事也會特別的謹慎，就算有想法也不敢提出，怕傷了同事間的和氣。

【財富運★★☆☆☆】

有錢別太外露，小心破財！

【開運小秘方】

貴人星座：水瓶座

幸運數字：7

吉時吉色：9:00-11:00am 水晶紫

開運方位：正南方向

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