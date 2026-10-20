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每日星座運勢／摩羯冷靜自身的情緒 以保守為上策

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2026-10-20

牡羊座

短評：頗為順心如意的一天。

【整體運★★★☆☆】

已婚者抽一點時間陪另一半和孩子出去走走，一家人手牽著手，你會覺得即使是負擔，也很幸福；工作也有條不紊地按計劃進行，多與各合作部門溝通會更加順利；財運一般，能維持收支平衡。

【愛情運★★★☆☆】

已婚者彼此的互動較多，對方不經意的舉動會讓你很感動；單身者有機會遇到心儀的對象。

【事業運★★★☆☆】

對於已經決定的事情有著十足的把握，但也別太大意，小心因過於自信而出錯喔！

【財富運★★★☆☆】

投資理財手法略嫌偏激跟衝動，今天易心性浮動，恐聰明反被聰明誤。

【開運小秘方】

貴人星座：處女座

幸運數字：4

吉時吉色：10:00-12:00am 櫻桃紅

開運方位：正北方向

金牛座

短評：狀態良好，個人魅力發揮得淋漓盡致。

【整體運★★★★☆】

今天在聚會上你的表現相當出眾，光芒四射讓你吸引了眾多異性的關注。思路清晰，對用腦工作者特別有利，在設計、企劃方面容易有突出的表現。朋友的訴苦只因為你是他信任的對象，耐心開導會讓對方感動不已。

【愛情運★★★★☆】

有伴侶的人約會頗多，別總去同一個地方，可以換換新環境，為戀情增添新鮮感。

【事業運★★★☆☆】

事業運普通，有一種受制於人的感覺，叛逆之心也同樣強烈，受人壓制時容易心生反抗。

【財富運★★★★☆】

財運佳，有賺外快的機會。身兼數職雖然有些累，但看到豐厚的收入會讓你很滿足。

【開運小秘方】

貴人星座：摩羯座

幸運數字：1

吉時吉色：8:00-10:00am 琥珀橙

開運方位：正北方向

雙子座

短評：遠離是非，避免說人長、道人短。

【整體運★★★★★】

早上對你來說是個不錯的開始，會有意想不到的奇遇，且形成的磁場強度頗強哦！看看他人的投資小筆記，會從中得到想要的訊息。學習強度越大，你的熱情反而越高，得到的幫助也不少。

【愛情運★★★★★】

愛情運旺盛，情慾隨之增高，是個容易受誘惑的一天；去浪漫一下無妨，但別惹出後遺症才好！

【事業運★★★★☆】

對工作很有耐心的一天，心情也頗為輕鬆，適合把以往堆積下來的繁雜瑣事處理妥當。

【財富運★★★★☆】

財運還不錯，雖然有點小操心、小困難，但多能得到協助而逢凶化吉，而且有小小的偏財運喔！

【開運小秘方】

貴人星座：雙魚座

幸運數字：5

吉時吉色：5:00-6:00am 脆梅青

開運方位：正北方向

巨蟹座

短評：有時不妨讓自己的想法再單純點。

【整體運★★☆☆☆】

單身者站在純感情的角度認識異性，你會發現對方是一個值得發展的對象。緣木求魚式的生財之道只會令你離目標越來越遠，需學會轉換角度。不要獨攬工作中的麻煩，應學會讓下屬分擔你的辛苦，讓他們也得以成長。

【愛情運★★☆☆☆】

已婚者與另一半討論事情時，因堅持己見而引起口角的機率高，應多聽聽對方的意見才好。

【事業運★☆☆☆☆】

事業運背了些，本身就已經有點欠缺方向感，再受到壓力時會顯得更緊張，自己得自求多福囉！

【財富運★★★☆☆】

記得在消費時要量入為出，不要一昧追求完美的高品質，導致入不敷出。

【開運小秘方】

貴人星座：射手座

幸運數字：8

吉時吉色：12:00-1:00pm 玳瑁棕

開運方位：西南方向

獅子座

短評：有機會幫朋友排憂解難。

【整體運★★★☆☆】

今天可以買些小禮物送給戀人，會讓對方感動不已，兩人的感情也會隨之升溫。工作上會感到些許的疲倦，但能堅持做完當天的工作。閒暇時，有機會成為朋友的傾訴對象，在開導朋友的同時，你也獲得了快樂。

【愛情運★★★☆☆】

單身者不再苛求愛情，享受獨處的快樂時光，越是不強求越有機會偶遇良緣唷！

【事業運★★☆☆☆】

今日的事業運不太理想，會被瑣碎的事情干擾，導致正事辦不完，所以只能勤快一點好把手邊工作做完唷！

【財富運★★★☆☆】

花錢享受是件快樂的事，但也應有所節制。

【開運小秘方】

貴人星座：牡羊座

幸運數字：1

吉時吉色：2:00-3:00pm 珊瑚橙

開運方位：正南方向

處女座

短評：愛情運迅速升高！

【整體運★★★★☆】

今天可是相親的好機會，不必與家人同行，單獨前往勝算反而更大；易產生將投資當兒戲的想法，致使獲利大打折扣；工作特別積極，但缺少魄力，多接觸人群，才有助於提升你這方面的能力。

【愛情運★★★★★】

今日你與戀人能彼此信任對方，視對方為今生今世的知音。如果有人想要破壞你們的感情，你們能毫不猶豫地站在一起。

【事業運★★★☆☆】

今日事業運平平，只要把分內之事做好就行囉！職場上難免有些流言蜚語，聽聽就好，不要影響到自己的情緒唷！

【財富運★★☆☆☆】

謹防小人！錢財最好少外露，小心遭人算計，錢財受損。

【開運小秘方】

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：8

吉時吉色：9:00-10:00am 嫩芽綠

開運方位：正東方向

天秤座

短評：無精打采，心事重重。

【整體運★★☆☆☆】

今天你有點心神不定，工作提不起勁來，得盡快調整好心態。單身者與異性接觸較少，需要積極向外活動才能創造戀愛機會。傍晚後運勢有所提升，在休閒娛樂中因朋友的親切舉動，讓你心中的困惑得以解開。

【愛情運★★☆☆☆】

親愛的，今天約會不是翻舊帳的日子，千萬別掃對方的興喔！

【事業運★★★☆☆】

處理事務頗為穩重，考慮問題也比較全面，但有些缺乏積極性以及魄力，不利於開拓市場。

【財富運★★☆☆☆】

判斷力較弱，易受他人意見左右，投資宜謹慎，小心因迷糊而損失錢財。

【開運小秘方】

貴人星座：水瓶座

幸運數字：3

吉時吉色：4:00-6:00pm 萊姆黃

開運方位：正北方向

天蠍座

短評：誤會冰釋的一天。

【整體運★★★☆☆】

今天會發現真相，解除對同事的誤解，有機會好好交流，能讓關係更和諧。剛剛走進婚姻的戀人，容易產生壓抑情緒，多溝通才能化解不合。財運不佳，資金周轉出現危機時，可向親友求援。

【愛情運★★★☆☆】

多安排一些時間與另一半溝通，以免感情疏遠；單身者在聚會中易與有緣人相遇。

【事業運★★★★☆】

與人交流互動的慾望在蔓延，也讓你從中體會到團體的強大力量，收獲頗多！

【財富運★★☆☆☆】

沒有進財管道，不妨努力累積實力，作為日後賺錢的籌碼。適合整理財務，催討欠款。

【開運小秘方】

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：2

吉時吉色：2:00-4:00pm 葡萄紫

開運方位：正東方向

射手座

短評：煩心事較多，難以平復心情。

【整體運★★☆☆☆】

感情上會有一些小摩擦，讓你難以開懷，應把心思從感情上移開。工作上受到外界因素影響有點分心，多提醒自己，以免無法保證工作進度。財運不佳，會受到一些不好信息的蠱惑，干擾你的判斷，不要理會小道消息。

【愛情運★☆☆☆☆】

感情問題棘手，需要用包容的心來解決疑難雜症，先認錯反而能有效化解衝突。

【事業運★★★☆☆】

工作激情高漲，對新計劃的推出能有許多很不錯的設想，不過實施起來難免會遇到一些問題。

【財富運★★☆☆☆】

花錢較隨興，難以守住錢財。

【開運小秘方】

貴人星座：水瓶座

幸運數字：0

吉時吉色：1:00-2:00pm 桐花白

開運方位：正東方向

摩羯座

短評：別自己難為自己哦！

【整體運★☆☆☆☆】

太過熱心，卻反而幫了倒忙，雖然對方不說，但卻已經給出了黃牌警告；今天還是暫停賺錢的腳步，讓神經放鬆一下比較好；工作能力遭他人質疑，這種情況更是讓你有些力不從心。

【愛情運★★☆☆☆】

單身者感到孤獨時，可試著將更多的時間放在自己喜愛的事務上，會感到很充實喔！

【事業運★★☆☆☆】

今日事業運不佳，發展能力很差，有被困住難以突破的跡象。你不用急著想要改變什麼，先冷靜自身的情緒最重要，凡事以保守為上策，規劃上宜先聯想最壞的狀況。

【財富運★☆☆☆☆】

易遇金錢問題，特別容易為錢煩惱，想要守住財富卻又力不從心。

【開運小秘方】

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：2

吉時吉色：3:00-5:00pm 可可棕

開運方位：正北方向

水瓶座

短評：不積跬步，無以致千里。

【整體運★★★☆☆】

今天工作上容易產生大材小用的失落感，需及時調整好心態，從簡單的工作中發現興趣。財運旺盛，輕鬆贏得不少投資回報，但是要特別注意財產安全，防止小人有可乘之機。

【愛情運★★☆☆☆】

感情上有點困擾，又有點疑心病呢！不要心情不佳就亂花錢，否則會引發對方不滿喔！

【事業運★★☆☆☆】

事業運有些不穩定，預定的行程容易受到外力的改變，多少會引發不滿的情緒。

【財富運★★★★★】

錢財貴人不少，有利運用人際關係，有機會從多方建議獲得賺錢管道，進財豐厚。

【開運小秘方】

貴人星座：天蠍座

幸運數字：9

吉時吉色：5:00-7:00pm 羽絨白

開運方位：西北方向

雙魚座

短評：戀情從一個眼神、一個動作中得以醞釀。

【整體運★★★★☆】

今天的工作顯得有些亂了頭緒，制定一個確實可行的目標吧，工作成效才會容易看到；單身的你可經由工作關係邂逅較優秀的異性，一個眼神、一個動作都能成就你將來的幸福哦；財運不佳，草率投資讓你有大虧損，幸好仍存在轉機。

【愛情運★★★★☆】

單身者異性緣佳，渴望戀愛者應擦亮雙眼，容易挑選到不錯的對象。

【事業運★★★★☆】

有機會表達主見，抓住重點把意思表達清楚就好，說得太多效果反而不好。

【財富運★★☆☆☆】

今日頻頻動腦，較適合仔細想想該如何賺到錢，但僅止於規劃階段，不宜在今日有大動作！

【開運小秘方】

貴人星座：天秤座

幸運數字：2

吉時吉色：3:00-5:00pm 和闐玉白

開運方位：正南方向

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