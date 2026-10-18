每日星座運勢／金牛充實自我好時機 理解強學習快
2026-10-18
牡羊座
短評：有利獻出愛心，多幫助身邊的人。
【整體運★★★☆☆】
今天容易受到流言蜚語的中傷，不要太在意，以免因別人的流言阻礙你前進的步伐；單身者今天會感到格外空虛，不能因此而放縱自己哦！財運較好，新的進財管道讓你收入頗豐，富足的時候可以獻愛心給需要幫助的人。
【愛情運★★★★☆】
單身者容易遇到讓你傾心的對象，倘若能好好珍惜，不難圓一段美好姻緣。
【事業運★★☆☆☆】
感受力強，對他人說的話較敏感，易傷感，對有些人、有些話不必太在意，以免操心煩神。
【財富運★★★★☆】
財運佳，有機會從異性朋友口中獲得商機。
【開運小秘方】
貴人星座：金牛座
幸運數字：8
吉時吉色：6:00-8:00am 大理石灰
開運方位：西南方向
金牛座
短評：好運降臨。
【整體運★★★★★】
財神對你特別眷顧，走路都有機會撿到便宜。愛情進展得順利，戀人之間懂得相互珍惜在一起的美好時光，平淡中更添溫情。今天是充實自我的好時機，對事物的理解力很強，學習起來也就神速。
【愛情運★★★★☆】
有機會吸引到好桃花靠近，跟周遭的朋友接觸互動也頗為愉悅，容易結識新朋友。
【事業運★★★★☆】
表現能力特別強，在交際上的大方舉止，易獲得他人的肯定，讓你收穫頗多。
【財富運★★★★★】
財運暢通無阻，眼光獨到，投資新興行業可獲利豐厚。
【開運小秘方】
貴人星座：獅子座
幸運數字：7
吉時吉色：10:00-11:00pm 玉米黃
開運方位：西北方向
雙子座
短評：桃花運相當好的日子。
【整體運★★★★★】
一個不經意的邂逅就能成就一段良緣。好好精心打扮一番，即使沒有什麼事，也可以到處轉轉，不可放過愛情。朋友的Party當然要參加，你的幽默活潑能帶動氣氛，也讓你成為聚焦點，對於異性投來異樣的電波要善解風情才好哦。
【愛情運★★★★★】
愛情運還不錯啦，向外活動容易發生特殊的機遇喔！
【事業運★★★★☆】
需要提高自己隨機應變的能力，否則當有表現機會降臨在你身上時，很容易錯過。
【財富運★★★☆☆】
財運不強，錢財有節餘就拿去儲蓄、買保險吧。
【開運小秘方】
貴人星座：巨蟹座
幸運數字：2
吉時吉色：5:00-6:00pm 桐花白
開運方位：東南方向
巨蟹座
短評：輕鬆愉快的一天，好運連連。
【整體運★★★☆☆】
戀愛中的情侶一起出外遊山玩水的同時不忘情話綿綿，讓人有「只羨鴛鴦不羨仙」的同感。為博情人一笑，只要是喜歡的物品都會毫不猶豫的買下來，荷包不斷縮水。
【愛情運★★★★☆】
忙裡偷閒與另一半聊聊天、開開玩笑，既開心又增進感情；單身者桃花多，應慎選對象。
【事業運★★★☆☆】
情緒略微暴躁，容易與人產生小磨擦，溝通討論時盡量保持冷靜才好！
【財富運★★★☆☆】
有不錯收入，適合藏私房錢！
【開運小秘方】
貴人星座：雙子座
幸運數字：5
吉時吉色：6:00-7:00am 珠貝白
開運方位：正南方向
獅子座
短評：心情不錯，頭腦較清晰。
【整體運★★★★☆】
今天可與另一半進行互動，生活再忙碌也不能放棄與對方的交流，小心感情會逐漸生疏。財運上表現正常，你穩健的表現讓投資計劃進行得順順利利。靈感欠缺的時候可聽聽輕音樂，轉換一下思維，效果不錯。
【愛情運★★★★☆】
與異性接觸的機會增多，讓你有些眼花撩亂。已婚者與異性接觸時別太曖昧！
【事業運★★★☆☆】
運勢平順的一天，適合奮起直追，不要讓自己太懶散喔！
【財富運★★★☆☆】
對金錢的態度較成熟，對金錢的利用更為合理，財運穩定。
【開運小秘方】
貴人星座：牡羊座
幸運數字：7
吉時吉色：5:00-7:00am 檸檬綠
開運方位：東南方向
處女座
短評：與家人的互動良好。
【整體運★★★★★】
今天適宜和朋友家人到郊外野餐，不僅能換來好心情還可交到好運；從事創作的人，還可以從大自然中獲取靈感，思維豁然開朗，文思泉湧；財務出現問題者，可將經濟上的困難之處告訴家人，易獲得物質援助。
【愛情運★★★☆☆】
對另一半多一些寬容與理解，愛情會很甜蜜，太過強勢則會讓對方吃不消唷。
【事業運★★★★★】
心情愉快，精力充沛，除學習工作外，可安排一些喜歡的休閒活動，輕鬆一番！
【財富運★★★★★】
宜買賣或是抽獎等，交易順利，易得錢財好運。此外，有利賺外快，易獲得高額回報。
【開運小秘方】
貴人星座：金牛座
幸運數字：0
吉時吉色：10:00-12:00pm 墨玉綠
開運方位：正西方向
天秤座
短評：用心生活，把握良機。
【整體運★★★★★】
想要好好玩樂，但中途生變的機率高，如碰到空降任務、急需加班等，不過，你多能隨機應變，出色完成。今天對求職者特別有利，有機會被伯樂相中，獲得意料之外的好職位。愛情較平順，感覺安穩。
【愛情運★★★★☆】
單身者易遇到令你心動的對象，會不顧一切地投入愛河；已婚者多抽時間陪陪另一半。
【事業運★★★★★】
頭腦非常的清晰，多能做出正確的推理，瞬間掌握重點來做事，所以效率特別高。
【財富運★★★★☆】
競爭中得財，得財略為費心吃力，可是有付出必有所得。動口生財者較容易感受到今日的好運。
【開運小秘方】
貴人星座：雙子座
幸運數字：0
吉時吉色：8:00-10:00pm 櫻桃紅
開運方位：西北方向
天蠍座
短評：謙虛就能掌握更多的知識。
【整體運★★★☆☆】
愛情起伏不斷，徘徊在對方的好與壞之間，難以抉擇。賺錢的慾望不強，可以安排時間休閒，以此積聚自己的財運。學生族不願妥協於他人的學習方法，卻又想不出更適合自己的方法，虛心接受會讓你有新的發現。
【愛情運★★★☆☆】
感情上還需要多花點心思，耐心處理好與情人之間的關係，還應和氣對待另一半！
【事業運★★★☆☆】
很多臨時狀況會不定時的冒出來，雖然很讓你頭疼，但只要冷靜面對，便會有所轉機。
【財富運★★☆☆☆】
有經濟上的難題，讓你懊惱不已。
【開運小秘方】
貴人星座：天蠍座
幸運數字：2
吉時吉色：7:00-9:00pm 櫻桃紅
開運方位：正西方向
射手座
短評：比較幸運的一天。
【整體運★★★★☆】
今天你很善解人意，也很樂於對他人施以幫助，令你的人氣迅速上升；晚上可約情人到健身房活動筋骨；財運頗旺，學生族可望透過他人的介紹獲得一份兼職，上班族則可望獲得外快。
【愛情運★★★☆☆】
適合獨處，享受一個人的快樂生活，即使一個人在街上閒逛，也會感覺很愜意。
【事業運★★★★☆】
能以輕鬆的態度面對突如其來的變故，讓原本複雜的事情變得簡單了許多。
【財富運★★★★★】
哇！這麼棒的財運真令人羨慕，正財大於偏財，是個一分耕耘三分收穫的一天。
【開運小秘方】
貴人星座：天蠍座
幸運數字：3
吉時吉色：8:00-10:00am 玳瑁棕
開運方位：正西方向
摩羯座
短評：心情平靜，享受平淡中的快樂。
【整體運★★★☆☆】
錢財方面支出不會太大，對美食愛好者來說，可以去經濟實惠又有特色的餐館嘗鮮。對找到真愛的情人們來說，激情降溫，但是敞開心扉地進行交流，一些隱私也能開誠布公，平淡中內心又有一絲甜蜜！
【愛情運★★★☆☆】
另一半有時需要一個人安靜地思考，此時你不必過多打擾，問得太多只會自尋煩惱。
【事業運★★★☆☆】
樂於助人，看到身邊的人有困難都願意伸出援手，人際關係不斷拓展。
【財富運★★★☆☆】
會有一些小財小利，積少成多。
【開運小秘方】
貴人星座：摩羯座
幸運數字：2
吉時吉色：7:00-8:00pm 石榴紅
開運方位：正北方向
水瓶座
短評：朋友也是一筆珍貴的財富。
【整體運★★★☆☆】
與戀人分隔兩地的你對於兩人的戀情產生了一些情緒上的波動，多與他聯繫溝通，多給自己也給他一些堅持的信念；朋友提供的一些情報對你的投資會有很大的幫助；與朋友的聚會中容易喝多了些，但要注意切莫發酒瘋，不然會影響友情。
【愛情運★★★☆☆】
夫妻之間應增進彼此的互動，以免感情變淡；單身者容易表錯情會錯意，理性一些才好。
【事業運★★★☆☆】
處理事情單獨作業會比較困難，倘若能與他人協調合作，則可順利並超前進度完成。
【財富運★★★★☆】
財運佳，有人施援手，在資金方面為你提供援助。
【開運小秘方】
貴人星座：處女座
幸運數字：2
吉時吉色：6:00-8:00am 蘋果綠
開運方位：正南方向
雙魚座
短評：桃花旺盛，與異性互動的好日子。
【整體運★★★★☆】
感情磁場強烈，今天是追求者向心愛的對象表白的時候，雙方會產生共鳴。偏財運攀高，買點小彩券的中獎機率明顯增加，對躍躍欲試的朋友而言，也可以當成是買一個希望。快樂要與人分享，不妨約朋友聚聚。
【愛情運★★★★★】
愛情運旺旺，很適合在今天獻殷勤，或是跟心愛的另一半撒嬌！
【事業運★★★☆☆】
事情的發展沒有預期的順利，會讓你產生消極的情緒，換個角度思考可豁然開朗。
【財富運★★★★☆】
收入不少，卻不易聚財！會在同情心的驅使下，導致大量錢財外流。
【開運小秘方】
貴人星座：射手座
幸運數字：7
吉時吉色：10:00-11:00am 秋葵綠
開運方位：西南方向
【延伸閱讀】
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。