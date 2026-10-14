每日星座運勢／獅子工作趁良機協調 錢入帳快快存

2026-10-14

牡羊座

短評：思考不要侷限於表象。

【整體運★★☆☆☆】

看到對方與別人太過親密，不要只在心裡猜想，找他問清楚，事情其實並非如你所想；正午過後，財運才會漸趨明朗；賣力的工作讓你過得相當充實，只是並非發自內心的喜歡工作，因而顯得相當疲勞。

【愛情運★★★☆☆】

單身者想戀愛，還得靈活運用智慧才能取勝，不妨先從對方的興趣愛好調查起吧！

【事業運★☆☆☆☆】

事業運不佳，麻煩多來自於個人的判斷錯誤以及懶散被動的態度，所以呢，不要在今日做出任何主觀性的判斷喔！

【財富運★★☆☆☆】

財神爺不準時、實際收益比預期的少。

【開運小秘方】

貴人星座：處女座

幸運數字：1

吉時吉色：2:00-3:00pm 湖水綠

開運方位：西南方向

金牛座

短評：保持高度機警的精神。

【整體運★★★★☆】

太晚就不要一個人回家，有被小偷跟蹤的可能；上班一族的工作熱情高，能以高品質、高效率來完成工作；單身的人有望尋獲新戀情，而已婚者則易在燈紅酒綠之中遇上桃色糾紛，宜謹慎。

【愛情運★★★☆☆】

適合與伴侶吃喝玩樂的一天，把自己好好裝扮一番，在伴侶面前展現你的魅力吧！

【事業運★★★★☆】

在本分工作上做到堅守崗位，會有新契機出現。

【財富運★★★☆☆】

進財可觀，適合存錢的好日子，有閒錢就拿去儲蓄吧，切莫貪圖一時爽快而亂花錢。

【開運小秘方】

貴人星座：雙魚座

幸運數字：6

吉時吉色：2:00-3:00pm 芙蓉晶粉

開運方位：東南方向

雙子座

短評：處理問題還需更加果斷。

【整體運★★☆☆☆】

關係反覆不定，注意控制自己的情緒，多照顧一下對方的感受，這樣的感情才能更堅固；朋友間的小聚會是你獲得商機的好機會，可別因驚喜過度而失態哦！工作中狀況頻出，雖然有些手忙腳亂卻也讓你進步不少。

【愛情運★★☆☆☆】

單身者容易日久生情，對身邊的異性朋友產生別樣情愫；戀愛中人想結婚，但時機不成熟。

【事業運★★★☆☆】

想法多變、創意十足，工作上適合盡量提新構想，悶在心裡會讓你錯過表現機會喔！

【財富運★★★☆☆】

莫做發財夢，踏實經營者可防破財之災。

【開運小秘方】

貴人星座：天蠍座

幸運數字：7

吉時吉色：7:00-9:00pm 乳酪白

開運方位：正西方向

巨蟹座

短評：運氣佳，意外的驚喜將帶給你一整天的好心情。

【整體運★★★☆☆】

會有朋友以各種藉口送禮物給你，或是在背後默默為你解決難題，讓你感動不已。已婚者與另一半易有小摩擦，但很快能和好如初，而且還有機會撮合好朋友的一段感情。工作效率高，有如神助。

【愛情運★★☆☆☆】

戀愛機會少，單身者別急於投入一段感情，否則易被對方光鮮的外表所蒙蔽。

【事業運★★★★☆】

表達能力突顯，親和力佳，與人溝通順暢。適合與客戶洽談業務，或是與老闆談薪資，成功機率高。

【財富運★★★☆☆】

以往的投資容易有不錯的回報。不過，消費慾望強烈，應把多餘的錢財交給貼心人管理！

【開運小秘方】

貴人星座：金牛座

幸運數字：5

吉時吉色：8:00-9:00am 大理石灰

開運方位：東南方向

獅子座

短評：有好心情，就有好運氣。

【整體運★★★★★】

今天工作起來感到特別順心，心情也變得格外明朗。和戀人在一起也難以掩飾住你心中的喜悅，不免會讓你做出幼稚的舉動好贏得對方的寵愛。直覺敏銳，善於發現賺錢機會，精密分析後即可大膽嘗試。

【愛情運★★★★★】

今日異性緣超旺呢！主動參加團體活動，多對外接觸，就能多創造一份機緣喔！

【事業運★★★★☆】

事業運不錯，在談吐上能夠表現出優異的一面，所以有事需要溝通時，不妨趁此良機好好協調一番！

【財富運★★★★☆】

鈔票收入口袋的時刻。有錢入帳時快快存起來，可別讓他人發現了，以免惹來瓜分者。

【開運小秘方】

貴人星座：射手座

幸運數字：9

吉時吉色：7:00-8:00am 睡蓮紫

開運方位：東北方向

處女座

短評：自信才能提升運勢。

【整體運★☆☆☆☆】

財運很遜，高風險性的投資最好能暫時擱置，另外對於財產的保管也要確實做好，以免破財；在追求所愛時應表現得自信一些，平等的心理地位才不會導致兩人的差距拉大；事業上如果表現不夠自信，會讓整個團隊都失去戰鬥力。

【愛情運★★☆☆☆】

你是否不知不覺吸引了別人的眼光？沒意思的話可別胡亂放電，和異性保持距離才好。

【事業運★☆☆☆☆】

事業運不佳，心態上特別的不穩定，情緒性的反應很多，盡可能讓自己獨處，多少可以避免外力的干擾！

【財富運★☆☆☆☆】

賺錢辛苦，金錢支出頻繁。要注意，若一意孤行、過度貪心恐會破財！

【開運小秘方】

貴人星座：處女座

幸運數字：3

吉時吉色：1:00-3:00pm 琉璃銀

開運方位：正南方向

天秤座

短評：今天情緒較低落，容易被小事刺激。

【整體運★★☆☆☆】

今天你的事務繁忙，沒有時間與戀人聚在一起。工作上相當被動，易有繁重的壓力感，總是覺得力不從心。今天易與家人溝通，買份禮物送給自己的親人，讓他們感受到親情的溫暖。

【愛情運★★★☆☆】

心思全在工作上，容易忽略了另一半，別忘了回到家給對方一個擁抱哦！

【事業運★★★☆☆】

工作進展平順，會因為不經意地為同事分憂，而獲得一份珍貴的友誼。

【財富運★★☆☆☆】

過度計較、愛佔他人便宜、得失心重反而會因小失大，被財神拋棄唷！

【開運小秘方】

貴人星座：天秤座

幸運數字：6

吉時吉色：8:00-10:00pm 夕陽橙

開運方位：正北方向

天蠍座

短評：頗有春風得意的感覺，但不可太過張揚。

【整體運★★★★☆】

所謂的「樹大招風」不無道理，工作上雖然有可喜的成績，但謙虛謹慎才能更長久。對理財有獨到的眼光，頗能抓住機遇進行投資。查閱一些有關聯的科技資訊，對判斷投資的方向可起決定性的作用。

【愛情運★★★★☆】

魅力四射的一天，異性緣很好，有許多機會跟異性朋友談天喝茶，感情增強。

【事業運★★★★☆】

事業運佳，適合做點創意設計、文書計算、研究分析之類的工作，多半會達到不錯的效果。

【財富運★★★★☆】

能運籌帷幄，合理利用所有的資金，讓每一分錢都能發揮最大的效益。

【開運小秘方】

貴人星座：獅子座

幸運數字：3

吉時吉色：1:00-3:00pm 香檳金

開運方位：西北方向

射手座

短評：為自己而生活。

【整體運★★★☆☆】

有異性對你邀約，不要輕易回絕對方，否則就失去了一次為你愛情修學分的好機會；看到自己終日為錢忙碌，也想花錢買些東西犒勞下自己；事情突然變得有些緊迫，最好要做好加班的心理準備。

【愛情運★★★★☆】

有機會因朋友的穿針引線而圓一段美麗的姻緣；已婚者與另一半關係親密，令人羨慕。

【事業運★★☆☆☆】

顯得心浮氣躁，遇到看不順眼的事情，逞一時口舌之快，而不去顧慮他人感受和立場，容易得罪人，讓人生厭。

【財富運★★★☆☆】

花錢慾望強烈，控制開銷。

【開運小秘方】

貴人星座：摩羯座

幸運數字：6

吉時吉色：10:00-12:00am 祖母綠

開運方位：西北方向

摩羯座

短評：不與人計較，會讓你過得很快樂。

【整體運★★★☆☆】

感情運較弱，但能妥善處理與另一半的紛爭，雖有爭吵卻能快速和好。財運欠佳，帶點零錢在身上，會有免除破財危險的效用。工作順利，有機會得到貴人賞識，對你提出許多好的建議，讓你受益匪淺。

【愛情運★★☆☆☆】

一群人鬧哄哄的，想兩個人戀愛也不成，還是一個人來得自在隨興，讓自己安靜待一會吧。

【事業運★★★★☆】

情緒高昂，讓你看起來活力四射，在工作中會有出人意料的出色表現，也可以考慮挑戰高難度的工作。

【財富運★★☆☆☆】

財務耗損的日子，不是掉錢包，就是亂花錢；破壞力量強，在粗手粗腳之下，特別容易弄壞東西！

【開運小秘方】

貴人星座：雙魚座

幸運數字：8

吉時吉色：5:00-7:00pm 秋葵綠

開運方位：正西方向

水瓶座

短評：調整策略，就會見到成效。

【整體運★★★★☆】

理財規劃合理，將有不少額外的收入增加，先前的準備工作助了一臂之力。工作進展平順，若想有更大的突破，應站在不同的角度考慮事情，改以其他的方式著手。愛情滋潤而神采飛揚，身邊的好友都能感受到你的喜悅。

【愛情運★★★★☆】

緣份就在你身邊！單身者想戀愛，應多留意身邊的異性朋友，此刻有人在默默地關注你。

【事業運★★★☆☆】

事業運普通，有點倦怠，不妨去吃頓美食讓心情愉快，上班才會有好心情。

【財富運★★★★☆】

財運不錯，不僅正財可觀，還有意外收益，可買一、兩張樂透試試手氣！

【開運小秘方】

貴人星座：射手座

幸運數字：0

吉時吉色：3:00-5:00pm 臘梅白

開運方位：東南方向

雙魚座

短評：寬恕曾經傷害過自己的人。

【整體運★★★☆☆】

今天意外開支大大超過平時，不注意控制恐有勒緊褲帶過日子的危機。戀愛中的人會時常想起以前的情人，情緒大受影響，有些悶悶不樂。找個寧靜的書店，挑本自己最喜歡的書閱讀，會有很好的靜心作用。

【愛情運★★★☆☆】

是不是很久沒有對另一半說甜言蜜語了？今天多表達愛意，可增進彼此的情感。

【事業運★★★☆☆】

與人交流的機會增多，可結識不少上層人士，在工作上獲得有力支援。

【財富運★★☆☆☆】

財氣不穩定，適合進，不適合出。投資判斷上要謹慎，最好按兵不動。

【開運小秘方】

貴人星座：雙魚座

幸運數字：2

吉時吉色：7:00-8:00pm 石榴紅

開運方位：西北方向

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