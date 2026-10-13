每日星座運勢／水瓶友人為你牽紅線 找到夢中情人

2026-10-13

牡羊座

短評：睡覺也能成為煉金石。

【整體運★★★★☆】

今天的精神不太好，與其到超市買一大堆的營養品，不如睡個美容覺，這樣更健康又有效；財務狀況不如預期，易有不必要的支出，逛街時可不要瘋狂血拼哦！工作熱情高漲，想將自己與他人的差距拉得更小。

【愛情運★★★☆☆】

隨和順從的態度，加上天真無邪的笑容，能提升戀愛運唷！

【事業運★★★★☆】

工作穩定，有不錯的進財機會；生意人不妨多向外發展，可提升財運。

【財富運★★★☆☆】

今天在金錢運作上顯得特別大膽、有魄力，雖然見識遠大，但必須仔細評估後才可以有動作喔！

【開運小秘方】

貴人星座：獅子座

幸運數字：0

吉時吉色：9:00-10:00pm 碧空藍

開運方位：東南方向

金牛座

短評：可把生活、工作節奏調慢點。

【整體運★★★☆☆】

有些舊情難以釐清，剪不斷理還亂，已有新戀情的朋友容易因此與現在的戀人發生矛盾；今天的工作比較輕鬆，並有額外的收入；要多走走，多運動，促進消化系統消化吸收食物。

【愛情運★★☆☆☆】

戀愛運有點混亂，在感情上特別的迷惘哦！特別要注意雙方金錢上面的爭執。

【事業運★★★★★】

今日的配合度很強，良好的配合性能使你運作上得心應手。

【財富運★★★☆☆】

要謹防因異性而損財。

【開運小秘方】

貴人星座：摩羯座

幸運數字：0

吉時吉色：8:00-9:00am 萊姆黃

開運方位：正東方向

雙子座

短評：今天會顯得固執己見哦！

【整體運★★★☆☆】

與另一半意見不一的時候還是獨自出去走走的好，空曠清靜的地方是你聚積愛情能量的好地點；財運欠佳，轉換投資方式才可望找到新的機會；學生族今天得失心太重不易有收穫哦！

【愛情運★★★☆☆】

對伴侶的無理取鬧會備感無奈，可望獨處；單身者與異性交往頻繁，但多是吃喝玩樂。

【事業運★★★☆☆】

會顯得有些敏感，總會覺得同事、朋友對你有些冷淡。其實不必想得太多，想要獲得別人的關心就先關心他人吧！

【財富運★★☆☆☆】

財運一般，不宜大額投資，有利保守求財。想要碰運氣不易，還是踏實一點為妙。

【開運小秘方】

貴人星座：水瓶座

幸運數字：2

吉時吉色：12:00-1:00pm 玉米黃

開運方位：正東方向

巨蟹座

短評：顯得有些慵懶，行動力不足。

【整體運★★☆☆☆】

工作辛苦在所難免，為緩解壓力而把時間拉得過長，這樣反而有偷懶的嫌疑，小心被上司盯上！資金有了一定的積累程度，趁著頗好的財運，去投資市場轉轉，會有所收獲。

【愛情運★★☆☆☆】

已婚者易與另一半起爭執，你別表現得太過強勢，否則夫妻關係會更緊張，多忍讓才好。

【事業運★★☆☆☆】

合作夥伴中有投機者存在，委託重任選人宜謹慎，小心因信錯人而損失慘重。

【財富運★★★☆☆】

散財指數頗高，金錢左進右出。

【開運小秘方】

貴人星座：水瓶座

幸運數字：8

吉時吉色：8:00-9:00am 臘梅白

開運方位：西南方向

獅子座

短評：有機會得到長輩照拂，自信十足。

【整體運★★★★☆】

今天雖然會遇到一些困難，但多能獲得親人、長輩的幫助；貴人指點讓你信心倍增，精神振奮，工作也變得更加順利。異性緣不錯，有朋友邀約別拒絕，在社交場合易與有緣人相遇。

【愛情運★★★★☆】

異性緣很棒，容易遇到追求者，或是得到異性的幫助，正是談情說愛的好日子。

【事業運★★★★☆】

事業運不錯，在表達上能夠展現出優異的一面；有事情需要溝通時，不妨趁此良機溝通、協調一番！

【財富運★★★☆☆】

今天在金錢運作上顯得特別大膽、有魄力，雖然有遠大的眼光，但必須仔細評估後才可以有動作喔！

【開運小秘方】

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：7

吉時吉色：4:00-6:00pm 金桔綠

開運方位：正北方向

處女座

短評：很有志氣，不服輸的一天。

【整體運★★★☆☆】

想要證明自己的能力，你便卯足了勁埋頭苦幹，對於旁人的挑釁也滿不在乎，辛苦付出頗有成效，也獲得了不少掌聲，讓你很有成就感。財運平順，適合開源。愛情運較弱，單身者會有心儀對象出現的機遇，但需主動才有希望。

【愛情運★★☆☆☆】

戀愛中人少跟其他異性朋友互動接觸，否則會引來情人的不滿及妒意。

【事業運★★★★☆】

事業進展得十分順利，良好的口才使得他人都願意和你在工作上積極配合。

【財富運★★★☆☆】

潛藏的貪念一被引動時，恐因好大喜功導致判斷錯誤的危機。

【開運小秘方】

貴人星座：摩羯座

幸運數字：4

吉時吉色：7:00-9:00pm 玉髓紅

開運方位：西北方向

天秤座

短評：今天的貴人運不錯，日後應懂得投桃報李。

【整體運★★★★☆】

情感生活平淡，兩人的戀情感覺模糊不清，沒有承諾也讓你很沒安全感。會得到許多的幫助，無論是財力還是經驗方面，都會有人願意向你伸出援手，要記得感恩。對工作行程有明確的安排，做事井然有序。

【愛情運★★★☆☆】

感情豐富的一天，容易感動，有同情弱者的傾向，很受異性青睞。

【事業運★★★☆☆】

工作上不會有大的變動，按部就班的進行就可以了。工作之餘多和朋友聯絡一下感情，別讓友情因為忙碌而降溫了。

【財富運★★★★☆】

賭運頗佳，大有逢賭必贏之勢。不過，也要小心敗在名不見經傳的人物手中，提防不按牌理出牌的招數！

【開運小秘方】

貴人星座：天秤座

幸運數字：7

吉時吉色：5:00-6:00pm 蘭花紫

開運方位：正北方向

天蠍座

短評：適合戶外活動，放鬆身心。

【整體運★★☆☆☆】

今天窩在家裡會讓你喪失活力，走出家門，安排一些休閒娛樂活動，會讓你身心舒暢，在與他人的互動中，也能讓你收集到一些最新的信息。花一些錢請客可增進朋友間的感情，而且有機會結識不錯的異性朋友。

【愛情運★★★☆☆】

渴望戀愛、渴望被關心，單身者多參加一些集體活動，容易得到異性關注。

【事業運★☆☆☆☆】

今日的事業運糟透了，大部分多是個人判斷錯誤所引起的，尤其是金錢相關的領域，不宜做任何重大的金錢決策，免得造成無謂的損失。

【財富運★★☆☆☆】

投資理財時恐因貪心、無法定心鎖定目標而遭致損失。

【開運小秘方】

貴人星座：處女座

幸運數字：9

吉時吉色：4:00-6:00pm 珠貝白

開運方位：正東方向

射手座

短評：與情人相處少提工作上的事情。

【整體運★☆☆☆☆】

對自己不精的領域少插手為妙，不然遭遇了挫折會使心情產生動盪。與心愛的人在一起，不要把工作上的不滿情緒發洩在對方的身上，對雙方感情易產生負面影響。找一個安靜的地方小坐片刻，把混亂的思緒理清才是當務之急。

【愛情運★★☆☆☆】

注意控制自己的感情，感到孤單就多走動。多與另一半找些愉快的事情來做，可增進感情。

【事業運★★☆☆☆】

今日的事業運不太理想，會被瑣碎的事情干擾，導致正事辦不完，所以只能勤勞點，趕快把手邊工作做完吧！

【財富運★☆☆☆☆】

遇到金錢問題時，不宜急著做決定，多聽聽有經驗人士、長輩的建議，可減少損失。

【開運小秘方】

貴人星座：雙魚座

幸運數字：9

吉時吉色：9:00-11:00pm 石榴紅

開運方位：正北方向

摩羯座

短評：凡事多一些耐心，遇事別沮喪。

【整體運★★☆☆☆】

不安全感強烈，易被周圍的人、事、物影響，一點點負面訊息都能讓你陷入悲觀之中，工作也易受到影響。其實，很多事是一通百通的，別給自己太大的壓力。若是心理壓力太大，不妨跟親友、伴侶訴說一番，可適度紓解。

【愛情運★★☆☆☆】

有機會遇到心儀的對象，別急於表白，先想想如何給對方留下好印象吧。

【事業運★★☆☆☆】

容易動怒，會為一點小事而與他人發生爭執，也因此自身的良好形象會受到損害。

【財富運★★★☆☆】

貨比三家不吃虧，能買到自認物美價廉的商品。

【開運小秘方】

貴人星座：雙子座

幸運數字：3

吉時吉色：4:00-6:00pm 冷泉藍

開運方位：正北方向

水瓶座

短評：愛情運相當好的一天。

【整體運★★★★★】

熱心的友人為你牽紅線的話，可別拒絕，有機會找到夢中情人呢！工作者在團隊合作中的表現可圈可點，同事稱讚有加。原本不看好的投資有了回報，錢包進帳不少。

【愛情運★★★★★】

舊情人重逢的日子。今日的你容易回憶起舊情人，也有可能遇見舊情人喔！鬧分手的情侶今日容易復合。

【事業運★★★★☆】

今日事業運還不錯，忙碌中有收穫，而且能順心如意地按照自己的進度進行，解決事情的能力也會強一點。

【財富運★★★★☆】

財運順遂的一天。缺錢時，不妨找長輩協助，很容易得到支援喔！

【開運小秘方】

貴人星座：射手座

幸運數字：4

吉時吉色：3:00-5:00pm 鈦晶金

開運方位：正西方向

雙魚座

短評：不驕不躁，心態平和最重要。

【整體運★★★☆☆】

感情上太過追求完美，讓愛情運勢陷入低潮，將心思放在學習上，比胡思亂想有用得多；對從事業務工作的人來講，今天是踏踏實實穩守老客戶的一天；與人交往時表現過於自大，會讓人對你產生距離感。

【愛情運★★☆☆☆】

外力干擾多多的一天，少跟人接觸，省得聽到莫名其妙的風涼話。

【事業運★★★☆☆】

表現得十分活躍，很容易博得上級和同事的好感，但要注意在表現自己的同時還需把自己的本職工作做好。

【財富運★★★★☆】

正財運還不錯，但需要努力的開發才會看見成效。

【開運小秘方】

貴人星座：射手座

幸運數字：5

吉時吉色：11:00-12:00am 金桔綠

開運方位：東北方向

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