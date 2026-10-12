每日星座運勢／雙子易花錢吃喝玩樂 別忘繳清帳單

2026-10-12

牡羊座

短評：愛情特別順利，人逢喜事精神爽。

【整體運★★★★★】

單身者有望在今天俘獲心動對象的心，結束單身生活，開始奇妙的兩人世界的生活。工作上精神狀態很好，做事積極，面對棘手的事情也多了幾分自信，並能處理得盡善盡美。帶著情人、開著愛車去郊外兜兜風，也是一種愜意的享受。

【愛情運★★★★★】

旺盛的愛情運，適合在熱鬧的場合中互動，訴說真心話。單身者多參加團體活動，可以提升愛情運唷！

【事業運★★★★☆】

事業運小佳，辛苦難免，只要辛苦耕耘自可獲得好名聲，多少也能增加成就感！

【財富運★★★★☆】

財運順暢，一分耕耘有兩分收穫，賺錢不會太辛苦。很適合在今日處理一些棘手的財務問題。

【開運小秘方】

貴人星座：摩羯座

幸運數字：8

吉時吉色：9:00-10:00pm 遠洋藍

開運方位：正南方向

金牛座

短評：有些不安情緒。

【整體運★★★☆☆】

戀愛的人在見不到對方時會有強烈的見面慾望，似乎會覺得有些心慌，但又找不出原因；你與合作夥伴意見的不統一會使談判不歡而散，調整好自己的心情和態度，與他商量共同想一個更好的解決方案；筋骨容易拉傷、損傷，要多活動，別整天坐著或躺著。

【愛情運★★★☆☆】

適合多與戀人約會，特別是今天，多在戀人面前展現你的魅力，可增進感情喔！

【事業運★★★☆☆】

精力充沛，學習慾望強烈，可以多研究專業方面的書籍，對你的工作很有幫助。

【財富運★★★☆☆】

金錢會在無形中流失，要勤奮一點賺錢。

【開運小秘方】

貴人星座：雙子座

幸運數字：2

吉時吉色：5:00-6:00am 蘋果綠

開運方位：正南方向

雙子座

短評：適時的改變也是一種情調。

【整體運★★★★☆】

平時大剌剌的你突然對他特別溫柔，會讓他受寵若驚；工作中你的固執己見會成為絆腳石，同事也容易因此發火；經濟許可的朋友可以去戶外活動，跑過幾圈你會覺得通體舒暢。

【愛情運★★★★☆】

恭喜你，你的表白正是他所期待的。加油啊！

【事業運★★★☆☆】

今日腦袋瓜似乎空空的，不太容易專心，會不經意地恍神；被上司逮到，不免是一番責備喔！

【財富運★★★☆☆】

花錢慾望強烈，容易把錢花在吃喝玩樂的享受上。別忘了把該繳的帳單繳清唷。

【開運小秘方】

貴人星座：水瓶座

幸運數字：9

吉時吉色：6:00-8:00pm 臘梅白

開運方位：西南方向

巨蟹座

短評：多愁善感的一天。

【整體運★★☆☆☆】

容易觸景生情，想起一些傷心事，情緒會有些許波動。對另一半的主動親近，你會有敷衍了事的念頭。工作之餘不妨抽些時間休閒，哪怕是聽聽音樂，也能讓心情好轉。學生族會把錢花在異性朋友身上。

【愛情運★★☆☆☆】

有伴侶的人，彼此保持一點距離比較好，黏的太緊會讓對方不耐煩唷！

【事業運★★☆☆☆】

情緒比較暴躁，工作上稍感不順，便容易與周圍的同事起衝突，傷了同事間的和氣。

【財富運★★★☆☆】

不利投機，心態上易患得患失，即使贏得小利也會傷神不安。

【開運小秘方】

貴人星座：天蠍座

幸運數字：5

吉時吉色：10:00-11:00am 嫩芽綠

開運方位：西北方向

獅子座

短評：從多重角度看待問題，以免鑽入死胡同。

【整體運★★★☆☆】

今天很積極地做事，為他人付出，但收獲甚微，會讓你想不通。付出不一定有回報，拋開得失心會讓你釋懷。內心苦悶時，不妨多與另一半交流，對方很樂意為你分擔，會讓你感到溫暖。

【愛情運★★★★☆】

用心感受伴侶的愛意，讓你體會到對方的辛苦，也更願意為對方做些事，以表示感激。

【事業運★★☆☆☆】

事業運略差，有受制於人的不滿心態，要注意偏激思想會耽誤正事，也要注意禍從口出。

【財富運★★★☆☆】

多與人群接觸，自然能夠吸收資訊。

【開運小秘方】

貴人星座：水瓶座

幸運數字：1

吉時吉色：10:00-11:00pm 玫瑰紅

開運方位：東北方向

處女座

短評：不錯的一天，只是感情上有點小動盪。

【整體運★★★★☆】

愛情不太圓滿，會因為一點小的誤會而引起摩擦。不過還好，雖然愛情上有點小挫折，但豐厚的收入很容易讓你把不愉快拋諸腦後，適合買樂透賺取獎金。工作上能順利完成工作任務，無後顧之憂。

【愛情運★★☆☆☆】

桃花運不強，單身者可先把感情的事放一邊，全力以赴投入到自己感興趣的事情中。

【事業運★★★★☆】

辦公室職員有機會獲得上司賞識，要利用好時機彰顯才幹。對外接洽、談判者不妨採取強勢姿態，以自己公司的利益為主，易在無形中增加成員的向心力。

【財富運★★★★☆】

你能信任別人，敢於把一些重要事務交給別人打理。在別人的用心輔助下，你的投資可望獲利。

【開運小秘方】

貴人星座：處女座

幸運數字：5

吉時吉色：12:00-1:00pm 琉璃銀

開運方位：正東方向

天秤座

短評：心情有點鬱悶，做事缺少耐性。

【整體運★☆☆☆☆】

毛毛躁躁地做事，會致使錯誤連續發生，之前所做的努力也有可能化為泡影。小錯誤可不要忽視，及時地改正才能從危機中脫身。與戀人相處，說錯話不要緊，但不可蠻不在乎對方，會傷到對方的心。去外面走走，看看周圍的風景，有助心境的安寧。

【愛情運★★☆☆☆】

是不是覺得對方特別黏，依賴性太強？仔細想想這都是你寵壞的，有些事讓他自己做主吧。

【事業運★☆☆☆☆】

事業運很不順，原因大多來自於腦袋瓜不清楚，負面的情緒佈滿在你腦海中，還是撇開成見，聽聽前輩的意見吧！

【財富運★☆☆☆☆】

財運不順暢，有金錢方面的煩惱，不宜接觸與錢相關的事物。

【開運小秘方】

貴人星座：雙魚座

幸運數字：6

吉時吉色：9:00-10:00pm 碧空藍

開運方位：東北方向

天蠍座

短評：遇到問題，多尋求長輩的幫助。

【整體運★★★☆☆】

今天容易遭遇對手的阻撓，不過最好不要找同齡人來商量，相同的閱歷讓他們無法給你更多的幫助，轉向年長者求助，才能讓你的損失降到最低。感情運平順，單身者有相親機會。

【愛情運★★★☆☆】

另一半顯得較強勢，掌權慾望強烈，你不妨採取以柔克剛的態度，滿足對方的慾望。

【事業運★★★☆☆】

顯得較嚴肅，而且有點固執，不易讓人親近，因此而錯失表現機會的機率高！

【財富運★★☆☆☆】

不宜去想金錢的問題，一想到錢就會破壞今日的好心情！

【開運小秘方】

貴人星座：水瓶座

幸運數字：1

吉時吉色：9:00-11:00pm 玉髓紅

開運方位：西北方向

射手座

短評：運勢起伏，多給自己打氣。

【整體運★★☆☆☆】

今天較感性，想要沉浸在自己的感情世界裡，不想再理會那些凡塵俗事。財運方面表現較差，過往債務需要清算，讓你頭疼不已。精神狀態不佳，工作起來也不順利，休息時可與好友出去玩樂一番，別把自己憋壞了。

【愛情運★★★☆☆】

夫妻之間容易有些小摩擦，需要多多磨合，更多的包容和耐心是不二法門。

【事業運★★☆☆☆】

挫折感較大，內心渴望有收獲卻事與願違，產生負面思考的機率很高！

【財富運★☆☆☆☆】

今日易破財，不宜購買大宗、昂貴的商品，不小心損壞、得不償失的機率高。

【開運小秘方】

貴人星座：獅子座

幸運數字：9

吉時吉色：2:00-4:00pm 薔薇粉

開運方位：西南方向

摩羯座

短評：心靈的交流讓今天變得充實。

【整體運★★★★☆】

希望有人能傾聽你的心聲，與志同道合的朋友在一起時，會感到特別開心。工作上與同事合作無間，案子進展得有聲有色。桃花運不錯，有機會受到心儀的對象邀約共進晚餐，好好展現魅力吧。

【愛情運★★★★☆】

有機會在拓展人際關係時，遇到夢中之人。不要只顧著看前方，也許他就藏身在周圍好友的朋友圈裡。

【事業運★★★★☆】

貴人運很強。工作中常能獲得他人的幫助，特別是外出辦公者更能有所體會；求職者有機會透過他人介紹獲得工作。

【財富運★★★☆☆】

財運平順，適合在今日做你的財務規劃，有閒錢的話，不妨花點小錢飽餐一頓喔！

【開運小秘方】

貴人星座：水瓶座

幸運數字：9

吉時吉色：10:00-11:00pm 珠貝白

開運方位：正南方向

水瓶座

短評：把最好的展現出來，不好的地方慢慢改正。

【整體運★★★☆☆】

愛情運很好，適宜約會，縱然出現一些煩人的小事，也會很快被拋諸腦後。最好不要去買一些打折商品，這不僅會讓你荷包空空，還不實用。工作運對你有些不利，特別是體力勞動中要特別留心意外。

【愛情運★★★★☆】

初戀者可以多約會，在玩樂中增進彼此的瞭解，兩人的戀情進展會很迅速喔！

【事業運★★☆☆☆】

職場中要面臨困擾或突發狀況，主管階層開始認知到自我調整和團隊群策群力的重要性，開始重新省思並整合週遭的資源。

【財富運★★★☆☆】

同情心泛濫，出門在外易上當受騙。管好錢袋，以免被心懷不軌之人盯上。

【開運小秘方】

貴人星座：處女座

幸運數字：1

吉時吉色：7:00-9:00am 蜜瓜黃

開運方位：東南方向

雙魚座

短評：切忌好壞不分。

【整體運★★☆☆☆】

提防陌生人對你的吹捧之言，以防落入圈套，而損失錢財。工作中別只顧埋頭苦幹，問清楚要求再行動，不然將會做很多白工哦！老套的理財觀念是到了要進行更新的時候了，他人的理財新技巧值得借鑒，對你的財政收入大有裨益。

【愛情運★★★☆☆】

戀人、夫妻間感情平穩發展；單身者可安排聚會，或參加他人組織的活動，會有不錯的際遇！

【事業運★★★☆☆】

運勢平順，對工作表現得非常投入，但廢寢忘食的工作也會讓身體很疲憊。

【財富運★★☆☆☆】

處理財務問題宜藏不宜顯。

【開運小秘方】

貴人星座：處女座

幸運數字：3

吉時吉色：1:00-3:00pm 香吉士黃

開運方位：正西方向

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