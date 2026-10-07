每日星座運勢／雙魚工作應實力取勝 勿亂用小計謀

2026-10-07

牡羊座

短評：自我提升的一天。

【整體運★★★★☆】

外出活動會比待在室內更能提升財運，也許會在路上收集到不少的投資心得；上班族工作態度積極，敢於表現自己，提出具有建設性的意見容易獲得採納；對充滿神秘氣息的事物感興趣，可多翻閱與此有關的書籍。

【愛情運★★★☆☆】

今日你頗為感性，你會用富有深意的眼神向周圍散播愛情密碼，並期待懂得破解之人的回應。

【事業運★★★★☆】

心情愉快，特別容易感受到身邊人的善意，你也樂於為他人付出，會有意想不到的收穫。

【財富運★★★☆☆】

錢財方面不宜過度擴展，小心入不敷出。

【開運小秘方】

貴人星座：牡羊座

幸運數字：0

吉時吉色：9:00-10:00am 遠洋藍

開運方位：正北方向

金牛座

短評：今天溝通力的表現顯得尤為重要。

【整體運★★☆☆☆】

事業運欠佳，容易犯粗心的毛病，對於文字、數據的處理應特別小心。向朋友傾訴工作中的不愉快，會得到他們的安慰與鼓勵，讓你自信不少。愛情發展順利，你小小的付出都會讓對方得到滿足。

【愛情運★★★☆☆】

單身者多到熱鬧的場所，可增加桃花運；已婚者多安排與另一半約會，增加甜蜜度。

【事業運★☆☆☆☆】

遇到好事莫得意忘形，遇到困難別氣餒，保持積極的心態可扭轉局勢。

【財富運★★☆☆☆】

花錢慾望強烈，注意控制！

【開運小秘方】

貴人星座：天秤座

幸運數字：4

吉時吉色：10:00-12:00pm 秋葵綠

開運方位：西北方向

雙子座

短評：對金錢的敏銳度顯然較高，把握得好將會有不錯的進帳。

【整體運★★★☆☆】

今日工作需要多與他人合作才能更順利，單打獨鬥會讓你四處碰壁。財運佳，出門在外多留意路邊的廣告、海報告示，易在不經意間獲得商機。愛情方面，單身者有機會因親友介紹而結識不錯的異性朋友。

【愛情運★★★☆☆】

已婚者與另一半溝通時略顯沉默，別以為對方都了解你的心思，愛要表達出來才行唷！

【事業運★★☆☆☆】

事業運不佳，乖乖的聽命行事較好，收起個人的主觀意識以及強烈的喜好心，多用客觀的角度看待分內事。

【財富運★★★★☆】

財運很不錯，只要努力向上、與人良性競爭，就能有意想不到的財富收獲。

【開運小秘方】

貴人星座：水瓶座

幸運數字：5

吉時吉色：9:00-10:00pm 檸檬綠

開運方位：正北方向

巨蟹座

短評：相信有競爭的生活會更美妙。

【整體運★★★★☆】

感情上遇到競爭者，不要過於慌亂，拿出自信心，亮出你體貼、溫柔的兩個法寶，有望擄獲心上人；業務工作者與客戶互動良好，事業更上一層樓；去健身房燃燒脂肪，大汗淋漓之下，身體也輕鬆許多。

【愛情運★★★☆☆】

會有管不住另一半的感覺，不妨尊重彼此的自由空間，管得太緊反而會影響感情。

【事業運★★★★★】

今日事業運還不錯，遇到疑難雜症時最終必能解決，貴人多來自長官、上司，有難題時找他們就對囉！

【財富運★★★☆☆】

出門在外應保管好財物。

【開運小秘方】

貴人星座：天蠍座

幸運數字：2

吉時吉色：7:00-8:00pm 可可棕

開運方位：東北方向

獅子座

短評：冷靜讓你更加有智慧。

【整體運★★☆☆☆】

跟異性交往，略顯曖昧，讓你的另一半大吃飛醋，易為此發生爭執；易有衝動的行為，失去你平日的冷靜穩重，在沒有弄清事情原委前，切忌妄加揣測；投資激情高漲，但空有一番熱情，行動力就顯得有些欠缺。

【愛情運★☆☆☆☆】

情緣坎坷，你愛的人不愛你，愛你的人你不愛，糾結不安，難遇良緣。

【事業運★★★☆☆】

工作上表現得很好強，喜歡暗自與人競爭。雖然這讓你進步不少，但也容易讓你和同事相處時會有隔閡。

【財富運★★★☆☆】

發掘財路時卻莫名的胎死腹中，賺錢特別的勞心費力，宜以專業技藝取財。

【開運小秘方】

貴人星座：雙魚座

幸運數字：8

吉時吉色：10:00-12:00pm 青金石藍

開運方位：西北方向

處女座

短評：情緒較為安定，能靜心思考問題。

【整體運★★★☆☆】

單身者向心動的對象發出愛的信號，對方若即若離，沒有明顯的回應。或許對方正在觀察你，堅持自己的信念才有希望水到渠成。遲遲不動手做事，瞻前顧後反而有礙工作進展，不可因猶豫而錯過表現的機會。

【愛情運★★☆☆☆】

單身者與異性約會別太心急，應經得起時間的考驗耐心等待，花言巧語可能會弄巧成拙。

【事業運★★★☆☆】

易受外界不同聲音的干擾，老是臨時變更計劃，會讓事情變得更複雜難理。

【財富運★★★★☆】

財運不錯，有機會收到禮物。

【開運小秘方】

貴人星座：處女座

幸運數字：3

吉時吉色：8:00-10:00am 琥珀橙

開運方位：東北方向

天秤座

短評：感情困擾多，應把重心放在其他事務上。

【整體運★★★☆☆】

今天談感情易受挫，全身心投入到工作中反而能有所收獲。工作上稍微收斂強勢，特別是與上司溝通時，多表現服從才能讓工作更順利。財運佳，對現金交易特別有利，適合採取快進快出的賺錢方式。

【愛情運★★☆☆☆】

你用心良苦，但一些地方差強人意。愛對方，卻往往忘記也要愛對方身邊親近的人。首先要贏得廣泛的人緣，然後才容易贏得對方的真心。

【事業運★★★☆☆】

凡事別老是去做無謂的過度讓步，你的付出和寬宏大量換來的只會是對方幼稚的自得其樂。

【財富運★★★★☆】

財運頗優，生意人多與老客戶聯繫，有機會談成一筆大生意。

【開運小秘方】

貴人星座：處女座

幸運數字：4

吉時吉色：3:00-5:00pm 嫩芽綠

開運方位：東北方向

天蠍座

短評：在創新中發現新機會。

【整體運★★★☆☆】

工作中有發揮領導力的機會，但是躲不了同事間的明爭暗鬥，還是盡量減少與對手的硬拚，伺機尋找發展機會才明智。已婚者有機會和伴侶一起參加社交活動，雙方的社交圈都能夠擴展。

【愛情運★★★★☆】

單身者因朋友引薦而與心靈契合的異性結緣，感情進展較快；已婚者應注意製造生活情趣。

【事業運★★☆☆☆】

事業運略差，工作上要專心點，如果拖泥帶水、效率不彰，很容易落人口實。

【財富運★★★☆☆】

對金錢的敏銳度變弱，不宜大筆投資。

【開運小秘方】

貴人星座：天蠍座

幸運數字：0

吉時吉色：3:00-5:00pm 苔蘚綠

開運方位：東南方向

射手座

短評：情緒波動較大，小心過激行為。

【整體運★★☆☆☆】

今天對身邊的很多人、事、物都看不順眼，容易為一些雞毛蒜皮的事情動怒，顯得浮躁。對朋友的一些舉措看不習慣，別直接抨擊，委婉提醒更有效果。有機會與極具個性的異性接觸，在聊天中擦出愛情火花。

【愛情運★★★☆☆】

桃花運雖不是很旺，但是辦公室的浪漫戀情就是和你有緣，有機會擦出愛情火花。

【事業運★★☆☆☆】

有機會接到拿手的任務，讓你可以好好表現，但要處處謹慎，以免有人有意或無意的作梗。

【財富運★★☆☆☆】

破財之日，賭性、貪念大發或縱於玩樂。

【開運小秘方】

貴人星座：金牛座

幸運數字：2

吉時吉色：9:00-10:00pm 和闐玉白

開運方位：東北方向

摩羯座

短評：順遂的一天，循序漸進就會有收穫。

【整體運★★★★☆】

單身者接觸異性的機會驟增，使你有些眼花繚亂，有些抑制不住內心的喜悅。工作上較普通，工作認真努力即可出現成效。財運一般，過去的投資有回報機會，但一定要注意把握好時機，切勿過於貪心。

【愛情運★★★★☆】

愛情運頗佳，有心儀對象者不要猶豫，主動追求才會感受到愛情的甜蜜！

【事業運★★★☆☆】

運勢平穩，拜訪客戶適合採取心理戰術，別急於簽約，持續作戰會讓你成為更大的贏家。

【財富運★★★☆☆】

財運不錯，有機會收到禮物，內心頗為高興。

【開運小秘方】

貴人星座：水瓶座

幸運數字：0

吉時吉色：9:00-10:00am 蕃茄紅

開運方位：正北方向

水瓶座

短評：生意人今天的財運不太順利。

【整體運★☆☆☆☆】

單身者頗受異性歡迎，且大有表現機會，但不良誘惑多，應慎選交往對象。財運欠佳，從商的人要留意行情，會小有起伏。工作情緒不太高昂，工作易分心。學生族玩心較重，容易耽誤學習進度。

【愛情運★★☆☆☆】

夫妻間的關係不太妙，易出現生悶氣、冷戰的狀況；單身者則易獲得異性關心。

【事業運★★☆☆☆】

今日事業不太穩定，大多是負面情緒所引起的，唯有心平氣和才能使你平順的度過。

【財富運★☆☆☆☆】

財運不佳，金錢困擾多多，容易發生金錢損失。不妨趁今日快把手邊的帳單繳掉。

【開運小秘方】

貴人星座：獅子座

幸運數字：5

吉時吉色：6:00-8:00am 白鋼銀

開運方位：東北方向

雙魚座

短評：你的善解人意受到眾人的歡迎。

【整體運★★★★★】

工作上除了完成自己的任務外，你還會幫助其他的同事解決困難，讓你獲得了好人緣。在感情上，你設身處地為對方著想，為對方排憂解難，你們的感情有望快速升溫。追求錢財較為順心，有機會獲得額外的小財。

【愛情運★★★★★】

戀情急速加溫的一天，鼓起勇氣大膽的示愛吧！單身者今日容易發現理想情人。

【事業運★★★★☆】

今日辛苦難免，工作上應憑實力取勝；倘若過度貪心，亂用小計謀，恐會引來負面力量。

【財富運★★★★☆】

財運雖然不錯，但不一定會有立即的收穫，好運偏向金錢的敏銳度夠強，適合構思賺錢的方式。

【開運小秘方】

貴人星座：雙子座

幸運數字：5

吉時吉色：7:00-8:00pm 香檳金

開運方位：西北方向

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