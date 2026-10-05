每日星座運勢／水瓶工作要改變拖拉 空曠處深呼吸

2026-10-05

牡羊座

短評：易有好運氣的日子。

【整體運★★★★☆】

單身者可約身邊的朋友去吃喝玩樂，有機會在朋友的引見下結識不錯的異性；認真完成手頭上的任務，可消除你日後工作的負擔；投資方面可以關注一些熱門題材，進行短線操作，容易獲取盈利。

【愛情運★★★★☆】

愛情運頗順，單身者有機會與溫柔體貼的異性結緣，戀愛指數頗高。

【事業運★★★☆☆】

在待人接物上要再收斂、圓融一些！幸好你最近的直覺挺準的，能迅速找出有利於你的人事物，因此更應懂得把握機會，善加利用。

【財富運★★★★☆】

財運不錯，可做短期投資。

【開運小秘方】

貴人星座：牡羊座

幸運數字：6

吉時吉色：9:00-10:00pm 琥珀橙

開運方位：東北方向

金牛座

短評：說話做事前先細細思考一番。

【整體運★★★☆☆】

不要把希望寄托在別人身上，否則有加班到很晚的情況發生；情人間親切的擁吻是今天活力的興奮劑，不要忘記出門前給彼此一個擁抱；公共場合有遇到尷尬的可能，盡量做到三思而行。

【愛情運★★★★☆】

單身者有喜歡的對象，但不停付出卻得不到對方回應，不要放棄，堅持就能看到希望。

【事業運★★☆☆☆】

覺得做什麼事都不太順利，似乎有人處處跟你做對。趕緊打起精神來，多從自身找問題。

【財富運★★★☆☆】

偶爾花些錢滿足口腹之慾無可厚非，但千萬別嘗試賭博。

【開運小秘方】

貴人星座：雙子座

幸運數字：8

吉時吉色：4:00-6:00am 冷泉藍

開運方位：正東方向

雙子座

短評：愉快的一天。

【整體運★★★★☆】

即使你沒有時間，但彼此的心靈相通能讓你度過不錯的一天；小小的花費換來的是大大的開心，買個小禮物送給自己和喜歡的人很值得哦；你提出的建議與對策，易受到上司的採納。

【愛情運★★★☆☆】

活躍的一天，穿得美美、帥帥的再出門，今天的你將會特別容易引人注目。

【事業運★★★★☆】

運勢佳，做起事來感覺很順利，但應多留意細節上的問題，太粗心則易失誤！

【財富運★★★☆☆】

要多克制自己的購物慾望，以免財務陷入困境！

【開運小秘方】

貴人星座：處女座

幸運數字：8

吉時吉色：5:00-7:00pm 辣椒紅

開運方位：西南方向

巨蟹座

短評：偶爾也要自己掌握主導權。

【整體運★★★☆☆】

小心翼翼守護自己的愛情，這樣的你反而無法得到對方的肯定，還是拿出一點個性才好。今天有機會得到一筆意外之財，財政壓力得以暫時減輕。工作中易感覺自己被大材小用，繼而產生才能無處施展的苦悶。

【愛情運★★★☆☆】

多與另一半互動，安排一些事情共同完成，可增進彼此的感情。

【事業運★★☆☆☆】

事業運略差，有點悶悶不樂的感覺，這會讓你想要偷懶不想做事；聽聽音樂，走動一下可能會好一些！

【財富運★★★☆☆】

別做白日夢，要麼就努力多賺一點，不然就節儉一點囉！

【開運小秘方】

貴人星座：雙魚座

幸運數字：2

吉時吉色：7:00-8:00am 象牙白

開運方位：西南方向

獅子座

短評：工作用心，方能大獲全勝。

【整體運★★★☆☆】

今天愛情運還不錯，主動約對方吃飯，對方應允的機率很高。工作運頗好，做什麼事都感覺得心應手，辦事效率很高。不過，財運就不是那麼好了，賺錢切忌投機取巧，易出現「偷雞不成蝕把米」的狀況。

【愛情運★★★☆☆】

單身者顯得內斂被動，依然有機會遇到心儀的對象，下午就有表白機會，要好好把握！

【事業運★★★★☆】

運勢平順，很多事情都能把握得當，唯獨玩樂心較重，可別讓自己太懶散喔！

【財富運★★☆☆☆】

今日的你有點懶惰，耐心也不夠，所以不適合做任何的金錢決策，以免做出錯誤的決定。

【開運小秘方】

貴人星座：雙子座

幸運數字：8

吉時吉色：10:00-12:00am 薰衣草紫

開運方位：正西方向

處女座

短評：對戀人的過去切忌打破砂鍋問到底，以免傷人傷己。

【整體運★★☆☆☆】

今天工作上的新突破讓你信心倍增，頗有成就感，但不能因此停止前進的步伐；今天易因戀人的某句話而有追根究柢的想法，這樣會讓你的魅力大打折扣哦！今天的財運不錯，股票雖然一波三折，但你頗能果斷地作出決策。

【愛情運★★★☆☆】

運勢平順，可以把好朋友介紹給另一半認識，讓兩人的生活更多采多姿。

【事業運★☆☆☆☆】

今天事業運很不好，彷彿颳風下雨般的不平靜，除了感到委屈外，也特別容易因為感情（愛情、家庭）因素而影響工作效率！

【財富運★★★☆☆】

迷糊者特別容易掉錢包、購物買到瑕疵品。

【開運小秘方】

貴人星座：獅子座

幸運數字：1

吉時吉色：7:00-8:00pm 香檳金

開運方位：正北方向

天秤座

短評：今天頭腦清醒，情緒高亢。

【整體運★★★★★】

有機會與心儀的對象共進晚餐，好好表現會有不錯的發展。財運佳，對生意人特別有利，若有合作方案或是需要尋找商機，請把握機會。工作表現還不錯，工作任務完成得相當順利，讓你有充足的空閒時間。

【愛情運★★★★★】

異性緣是很不錯啦，不過，仍要注意容易遇到特殊的戀情！

【事業運★★★★☆】

事業運不錯，頭腦靈活而且冷靜，複雜的工作到你手上仍然可以運作順利。

【財富運★★★★☆】

財運順暢，賺錢不太費力。股票族可憑直覺與分析而小有收穫；商務談判者有機會接到訂單；一般上班族的力量則不大。

【開運小秘方】

貴人星座：雙子座

幸運數字：0

吉時吉色：1:00-3:00pm 深茄紫

開運方位：正南方向

天蠍座

短評：在曖昧的氣氛中，感情升溫。

【整體運★★★★☆】

今天在工作中似乎缺少了方向感，制定一個確實可行的目標，相信成效會很容易看到。單身者會因為工作關係邂逅較優秀的異性，一個眼神、一個動作都將成就你將來的幸福。財運不佳，理性分析市場才會有轉機。

【愛情運★★★★☆】

戀愛運不錯，有機會偷閒跟異性朋友喝喝咖啡、聊聊人生。要小心戀人吃醋唷！

【事業運★★★★☆】

事業運小佳，辛苦難免，只要肯耕耘，自可獲得好名聲，多少能增加成就感！

【財富運★★☆☆☆】

財運不穩定，得失經常在一念之間出現大轉變，多半是由好變壞，特別容易選擇或判斷錯誤。

【開運小秘方】

貴人星座：水瓶座

幸運數字：8

吉時吉色：2:00-4:00pm 祖母綠

開運方位：西北方向

射手座

短評：手忙腳亂反而影響工作進展。

【整體運★★★☆☆】

出現一點小差錯，也不要太慌張，心情放開一點，把錯誤改過來，接下來便能恢復正常的步調。對情人不可要求過嚴，越想控制對方，愛情就離得越遠，要適時給對方一點自由空間，感情才可望進一步得到昇華。

【愛情運★★☆☆☆】

渴望戀愛的氣氛，但太挑剔會招致反效果。

【事業運★★★☆☆】

工作上有新契機，應大膽嘗試，別顧慮過多，勇敢邁出步伐，你會看到全新的自我。

【財富運★★★☆☆】

懶散加上拖延，易使你無形中喪失賺錢的契機。

【開運小秘方】

貴人星座：射手座

幸運數字：0

吉時吉色：8:00-10:00pm 深海藍

開運方位：正南方向

摩羯座

短評：適合放鬆身心，別給自己太大的壓力。

【整體運★★☆☆☆】

今天感覺不太順利，另一半會因為一點小事而與你爭吵，讓你心煩，減少與對方相處的時間可避免許多不愉快。工作遇到瓶頸，讓你難以施展，向同事求援可扭轉局勢。可以花些錢享受一番，擺脫煩惱。

【愛情運★★☆☆☆】

有什麼話就直接告訴另一半，吞吞吐吐的會讓對方很反感唷！

【事業運★☆☆☆☆】

遇到突發事件機率高，容易暴露固執的一面，應聽聽上司和同事的意見才會有進步。

【財富運★★★☆☆】

注意貪小便宜的心態，易導致因小失大的危機。

【開運小秘方】

貴人星座：水瓶座

幸運數字：7

吉時吉色：4:00-6:00am 嫩芽綠

開運方位：正南方向

水瓶座

短評：低落的情緒是壞運氣來襲的主因。

【整體運★☆☆☆☆】

情緒不好，愛情進展亦會因此不太順利，與戀人相處時只顧想自己的心事而冷落了對方，易引起對方的不滿找你理論而引發戰火哦！工作拖拉的狀況不改變的話，易受上司的責備。在空曠的場所找個有利的方向，深呼吸幾次，能使心情變好，有趨吉避凶的作用呢！

【愛情運★★☆☆☆】

在愛情的世界裡少鑽牛角尖，芝麻綠豆的小事就讓它隨風飄逝吧，讓自己輕鬆愉快。

【事業運★☆☆☆☆】

事業運不穩定，小麻煩不斷，瑣碎事務從天而降，打亂了你原本的行程和計劃。

【財富運★★☆☆☆】

浮動不穩定型的財運，馬馬虎虎的態度與強烈的得失心易使貧神有機可乘。

【開運小秘方】

貴人星座：獅子座

幸運數字：3

吉時吉色：11:00-12:00am 竹葉青

開運方位：東北方向

雙魚座

短評：找個屬於自己的第三空間。

【整體運★★☆☆☆】

被愛的充實感環繞，彼此的關心呵護讓愛情如沐春風，繼而使甜蜜的你產生走入婚姻的念頭；工作中的倦怠情緒困擾了你，找找工作中的樂趣吧；找一間個絢麗別緻的Pub，享受屬於你的第三空間吧。

【愛情運★★★★☆】

異性緣佳，已婚者注意處理好與異性間的關係，多關心另一半才好唷！

【事業運★★☆☆☆】

上司的一句話、同事的一個小動作，都會讓你感到緊張。別太在意他人，做好自己就好。

【財富運★★☆☆☆】

外在陷阱、假象多多，賺錢需謹慎。

【開運小秘方】

貴人星座：水瓶座

幸運數字：6

吉時吉色：1:00-3:00pm 芙蓉晶粉

開運方位：正南方向

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