每日星座運勢／金牛多參加社團活動 會有好運降臨
2026-10-03
牡羊座
短評：社交活動頻繁，吃喝玩樂的機會多。
【整體運★★★☆☆】
單身者有機會在朋友聚會中結識極具個性、眼光獨到的異性朋友，激情碰撞，讓你感受到愛情的火熱。雖然請客花掉一筆不小的錢財，但你的消息靈通，能從朋友不經意的言語中受到啟發，從中挖掘到商機。
【愛情運★★★★☆】
單身者容易成為眾人矚目的對象，但真想戀愛還得耐心觀察，太快投入一段感情會後悔！
【事業運★★★☆☆】
同事間關係良好，有機會獲得助力，但也容易因為對方的疏忽而讓你的名聲受損。
【財富運★★★★☆】
財運不錯，小部份的資金方可投入短線、高風險的範圍。
【開運小秘方】
貴人星座：金牛座
幸運數字：0
吉時吉色：2:00-3:00pm 珊瑚橙
開運方位：正南方向
金牛座
短評：拓展人脈，尋找商機的日子。
【整體運★★★★★】
今天多與人互動，參加社團活動，會有好運降臨。不僅增長見識，還能結識不少新朋友，獲得不錯的投資機會。單身者在朋友的撮合下，與形象良好、口才出眾的異性結緣，感情可望進一步發展。
【愛情運★★★★☆】
單身者多參加社團活動，容易感受到異性投來的強烈電波；已婚者感情甜蜜。
【事業運★★★★☆】
行動力十足，有利於新計劃的迅速推行，如果你還能放開心胸接受不同意見，成功的機率將會更大。
【財富運★★★★★】
財運很不錯，有機會得到貴人援助，遇到財務困難可向好友、同學求助。
【開運小秘方】
貴人星座：牡羊座
幸運數字：9
吉時吉色：3:00-4:00pm 象牙白
開運方位：西北方向
雙子座
短評：閱讀也是種享受。
【整體運★★★★☆】
愛情之花在高雅場合悄然盛開，單身者抓住機會，可望成就一段美好情緣；購物慾望膨脹，好在朋友能從旁提點，幫你省下大筆支出；閒暇時不妨關掉電腦讀讀書，在書香油墨中品味一種寧靜。
【愛情運★★★★☆】
戀情有變數時，回憶從前甜蜜的誓言與美好的時光，多用心交流，心境就會變得明朗！
【事業運★★★★☆】
苦盡甘來的一天，幸運女神向你露出了燦爛的微笑，要把握機會將所有難關一次解決。
【財富運★★★☆☆】
財運一般，能夠做到分析情勢，冷靜對待。
【開運小秘方】
貴人星座：牡羊座
幸運數字：6
吉時吉色：10:00-12:00am 琉璃銀
開運方位：正西方向
巨蟹座
短評：心情順暢的一天，諸事順意。
【整體運★★★★★】
愛情比較平穩，兩人感情是在平淡中流露愛意的涓涓細流之情。今天關於理財的想法很多。有了想法就趕快行動，諮詢專業人士，合理投資。今天親和力十足，閒暇時和親友聯絡感情，享受美好時光吧。
【愛情運★★★☆☆】
覺得自己沒有桃花嗎？單身者多注意公司往來的朋友客戶，會讓你有新發現喔！
【事業運★★★★★】
行動力很強，人際關係和諧，你在努力向前的同時，會有朋友默默支持。
【財富運★★★★☆】
想要感受到今日的好運必須從節儉、保守做起，避免不必要的耗損。
【開運小秘方】
貴人星座：雙魚座
幸運數字：3
吉時吉色：9:00-10:00pm 大理石灰
開運方位：西南方向
獅子座
短評：休閒娛樂機會多，結識不少新朋友。
【整體運★★★★★】
享受生活的日子，感覺無比愜意。外出玩樂的機會多，與朋友相聚而結識朋友的朋友，人際圈得以不斷擴展。單身者還易獲得朋友撮合而結識彼此契合的對象，可望談一場轟轟烈烈的戀愛。
【愛情運★★★★★】
變化多端的戀愛日，適合與情人一起去吃吃喝喝玩樂一番。
【事業運★★★★☆】
發揮善解人意的一面，特別能調和群體關係，為朋友分憂解難，走到哪都受歡迎。
【財富運★★★★☆】
財運看好，有利投資理財。在理財上可以採取轉守為攻的策略，敢於行動可得財。
【開運小秘方】
貴人星座：雙魚座
幸運數字：4
吉時吉色：8:00-10:00am 石榴紅
開運方位：正北方向
處女座
短評：歡歡喜喜的過一天。
【整體運★★★☆☆】
剛接觸的異性會因為你的不修邊幅而不再想搭理你，要注意自己的儀容；今天的財運比較不錯，雖然會有支出，但收入也會不少；多去親戚朋友家拜訪，增進一下感情。
【愛情運★★☆☆☆】
戀愛中的人應珍惜情人，玩愛情遊戲容易失去愛情；單身者對異性熱情一點，可提升戀愛運。
【事業運★★★☆☆】
在實施計劃的途中，看似困難重重，但你的堅毅不拔會為你帶來契機，要堅持喔！
【財富運★★★☆☆】
有閒置資金的話，可進行小額投資 。
【開運小秘方】
貴人星座：巨蟹座
幸運數字：5
吉時吉色：6:00-8:00am 苔蘚綠
開運方位：正南方向
天秤座
短評：相互信任是維護感情的基礎。
【整體運★★★☆☆】
你顯得有些多疑，心機太深，另一半對你都有種畏懼感，你們倆的關係會有些不夠穩定；今天如與他人合夥入股，須注意參與者的信用問題，剛開始不要被高利所惑，風險性要妥為評估；要注意口中留德，惡語成章極易惹怒別人，易遭報復。
【愛情運★☆☆☆☆】
情緒不穩定的日子，容易產生無力感，沒什麼力氣去經營感情，應及時調節。
【事業運★★★☆☆】
運勢雖然沒有前段時間那麼高昂，但其實還是很平順的，不要讓自己太懶散喔！
【財富運★★★★☆】
財運很不錯，投資的錢會有較好的收益，不過可不要太貪，否則會得不償失。
【開運小秘方】
貴人星座：獅子座
幸運數字：2
吉時吉色：10:00-11:00pm 瑪瑙黑
開運方位：西北方向
天蠍座
短評：多交益友，增強人脈。
【整體運★★★★★】
有利出門，行動起來易有好運。在交友、聚會、與朋友交流的過程中，不僅身心愉悅，還易獲得不少工作靈感，收穫滿滿。愛情頗順遂，有機會與各方面都讓你稱心如意的對象結緣。
【愛情運★★★★☆】
單身者有不少發展戀情的機會；戀愛中的人容易在戀人身上獲得驚喜，別忘了感恩。
【事業運★★★★☆】
與夥伴合作默契十足，適合參加團體競賽、表演等，拿到好成績的機會大，獎金頗豐。
【財富運★★★★☆】
財運旺，想賺錢的慾望強烈，因自信、敢冒險而得財，但也要小心因自信膨脹而損財。
【開運小秘方】
貴人星座：雙子座
幸運數字：7
吉時吉色：6:00-7:00am 遠洋藍
開運方位：正南方向
射手座
短評：安穩的一天，以飽滿的情緒面對生活。
【整體運★★★☆☆】
今天桃花旺盛，單身者會遇到心儀的對象，打開愛的心門。財運不佳，收入與支出有點失衡，小心出現經濟危機，要注意控制自己的花費。但是吃喝玩樂的運氣不錯，能嘗到既便宜又美味的佳餚，有減肥計劃者慎之。
【愛情運★★★★☆】
桃花朵朵開，身邊的異性對你很友善，並給你幫助，外出或出遠門也會有不錯的異性緣喔！
【事業運★★★☆☆】
運勢很不錯，資金緊缺時不必心慌，向朋友或銀行借貸，均可以順利度過難關。
【財富運★★☆☆☆】
容易聽信他人，喪失自己的判斷，不宜投資。
【開運小秘方】
貴人星座：天秤座
幸運數字：6
吉時吉色：6:00-8:00pm 艷棗紅
開運方位：東北方向
摩羯座
短評：贈人玫瑰，手留餘香。
【整體運★★★☆☆】
今天易得罪人而不自知，也聽不進別人的勸，應不斷提醒自己注意言行，不可把不耐全放在臉上；對伴侶要求很高，會不斷要求對方改善，這樣會讓他煩不勝煩；開源節流，增加收入，理性消費，是年輕人想要投資理財前最先要做的事。
【愛情運★★★☆☆】
透過朋友介紹可認識許多異性朋友，不必太在意是否受到大家的喜歡，自然一點就好！
【事業運★★★☆☆】
事情計劃安排好了就不要再東想西想，與其在無關的細節上鑽牛角尖，不如多做點事！
【財富運★★★☆☆】
購物前不妨預先列出清單，分批購買，此法雖無法節流，卻能掌握錢財的流向！
【開運小秘方】
貴人星座：巨蟹座
幸運數字：3
吉時吉色：1:00-3:00pm 櫻桃紅
開運方位：東南方向
水瓶座
短評：穿著打扮與眾不同，能提升桃花運。
【整體運★★★★☆】
裝扮上穿出個人的品味與個性，就能吸引眾人的目光。單身者參加團體聚會，會有不少異性主動接近你，把握好機會就有希望獲得良緣。閒暇之餘可以翻翻時尚的雜誌，了解一些當今流行的服飾，會有不少參考價值。
【愛情運★★★★☆】
夫妻、情人間多營造生活情趣，讓感情保鮮；單身者一旦擦出愛情火花，感情進展神速！
【事業運★★★☆☆】
感覺生活較平淡，如果不甘寂寞，下班後不妨多與好友聚會，容易獲得各種新訊息。
【財富運★★★★☆】
忙碌的一天，財運很不錯，主動向外活動、與人密切互動可挖到寶藏，有利洽商、交易等。
【開運小秘方】
貴人星座：獅子座
幸運數字：3
吉時吉色：9:00-11:00pm 金桔綠
開運方位：正南方向
雙魚座
短評：表現活躍，很有異性緣。
【整體運★★★★☆】
戀愛中的人有激情上演，特別依戀對方，感情進展快速，條件允許的話不妨安排一次甜蜜的旅行。財運方面運勢平平，但偏財運不錯，買樂透有機會小賺一筆。
【愛情運★★★★★】
戀愛機緣很多，最容易在職場上遇到。戀愛中人趕快利用今天熱絡纏綿一番。
【事業運★★★★☆】
會受到長輩的庇蔭，遇到困難不妨找家人商量，問題多能迎刃而解喔！
【財富運★★★☆☆】
理財要依循正道，少出門、少逛街、少交際，錢就會乖乖留在身邊。
【開運小秘方】
貴人星座：射手座
幸運數字：6
吉時吉色：11:00-12:00pm 艷棗紅
開運方位：東北方向
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