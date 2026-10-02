每日星座運勢／雙魚有時候說出不字 就能輕鬆許多

2026-10-02

牡羊座

短評：與伴侶互動應用心。

【整體運★★☆☆☆】

對自己不精的領域少插手為妙，不然遭遇挫折會使心情產生動盪。與伴侶在一起時，不要把工作上的不滿情緒發洩在對方身上，對感情易產生負面影響。找一個安靜的地方小坐片刻，把混亂的思緒理清才是當務之急。

【愛情運★★☆☆☆】

夫妻易在同一問題上爭執不下，只要有一方願意先妥協，就能很快化解不愉快的氣氛。

【事業運★★☆☆☆】

切忌喜怒無常，即便面對自己不喜歡的人也不應不屑一顧，以免你的傲慢態度會讓你錯失貴人。

【財富運★★★☆☆】

財運一般，在心平氣和之下，反而容易看見賺錢的契機。

【開運小秘方】

貴人星座：天蠍座

幸運數字：9

吉時吉色：10:00-11:00am 珍珠白

開運方位：東南方向

金牛座

短評：幫助別人也是壯大自己。

【整體運★★★★☆】

埋頭苦幹，使你斬獲頗豐，但人際關係欠佳，又讓你難以體會到工作中的快樂。大小桃花紛至沓來，讓你有些應接不暇，可不要挑花了眼哦！朋友們的投資回報多多，看得你眼紅，投資熱情不斷高漲，但得把握好時機才行。

【愛情運★★★☆☆】

一人獨處時，不妨幻想一下甜蜜浪漫的美景，這樣也能讓心靈感到滿足喔！

【事業運★★★★☆】

事業運佳，適合在今日做點文書、計算方面的工作；有機會的話，可以翻翻書來增加靈感。

【財富運★★★★☆】

善用快速果斷的智慧、靈感得財。賭運還不錯，可以嘗試短期、需要分析的金錢遊戲。

【開運小秘方】

貴人星座：射手座

幸運數字：5

吉時吉色：10:00-11:00am 玉米黃

開運方位：正東方向

雙子座

短評：戀愛中的人有機會收到求婚的暗號。

【整體運★★☆☆☆】

單身者深得異性朋友的青睞，有伴侶的人也常得另一半誇獎！財運顯得好事多磨，不過慶幸的是能得到朋友的幫助。後勤工作人員難有突出的表現，人際的和諧在今天顯得尤為重要。

【愛情運★★★☆☆】

單身者容易有感情困擾，別太輕易投入一段感情；戀愛中的人易獲得戀人的支持。

【事業運★★☆☆☆】

容易與人起衝突，在與人交往時多留意自己的言行舉止，別因一時心直口快而傷害了他人。

【財富運★★☆☆☆】

財運不佳，不宜處理投資問題。

【開運小秘方】

貴人星座：雙魚座

幸運數字：2

吉時吉色：3:00-4:00pm 石榴紅

開運方位：西北方向

巨蟹座

短評：平安順利的日子。

【整體運★★★☆☆】

多抽出一點時間陪陪伴侶，會讓他感到很高興；新到職者與同事之間相處的比較融洽，對工作環境適應比較快；找個人幫你按摩一下，放鬆緊繃的神經，輕輕鬆鬆才更容易進入工作狀態。

【愛情運★★★☆☆】

已婚者容易得到另一半的幫忙，別忘了給對方一個擁抱喔！

【事業運★★★☆☆】

機會中隱藏著危機，不宜輕舉妄動，也別做任何重大決定，以免判斷失誤。

【財富運★★★☆☆】

借出的資金收回會有一些困難，應提高警惕。

【開運小秘方】

貴人星座：摩羯座

幸運數字：3

吉時吉色：10:00-11:00pm 硃砂紅

開運方位：正東方向

獅子座

短評：被溫暖的感覺所包圍。

【整體運★★★★☆】

相親時與相親對象很投緣，公園或休閒廣場都是深入了解的有利場所；今天正財運良好，但不宜參與金錢遊戲，有損兵折將的危險；工作量大對你而言都不是問題，今天可是幹勁十足呢！

【愛情運★★★★☆】

適合表白的日子，只要結果令人滿意，過程曲折一點也沒有什麼大不了。

【事業運★★★★★】

今天是事業忙碌的一天，這會讓你感到辛苦喔！不過，辛苦中能得到快樂的成就感。

【財富運★★★☆☆】

進財頗為順利的一天，有機會得到貴人幫助並提供賺錢機會。

【開運小秘方】

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：8

吉時吉色：8:00-10:00pm 玉髓紅

開運方位：西南方向

處女座

短評：愛情和婚姻可看成是獨立事件。

【整體運★★★☆☆】

已婚不久者在婚姻和愛情中有些迷茫，兩者太多的差別讓你感到有些恐懼；學生族今天的思維反應比較快，別只顧著玩，適當花點時間在功課上會有不錯效果；長時間上網、看書或熬夜會讓眼睛負荷過重，要注意讓雙眼適當的休息，並給眼部做按摩。

【愛情運★★★☆☆】

愛情暖流來襲，單身者容易陷入戀愛的幻想情節中，編織兩人相遇情節。

【事業運★★★★☆】

腦子的運轉迅速，思維活躍，在些微的引導之下，便能激發出許多靈感，對工作創新非常有幫助。

【財富運★★★☆☆】

要小心不要因為玩樂而過度花錢。

【開運小秘方】

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：3

吉時吉色：8:00-10:00pm 嫩芽綠

開運方位：西北方向

天秤座

短評：收起你的過多疑問，保持冷靜。

【整體運★★☆☆☆】

愛情顯得平淡，送一個小禮物能使感情迅速升溫；證券投資者，到證券交易所看看盤，不僅能結識到志同道合的人，還能獲取不錯的投資建議；之前對創業有滿腔熱情者，激情得到降溫，能更理性的分析市場環境。

【愛情運★★★☆☆】

渴望戀愛、渴望被關心。戀愛中人、已婚者若能主動付出，可獲得對方更多的關愛。

【事業運★★★☆☆】

對自己的要求較高，也會在無意中要求他人，領導氣勢太強，易令人反感。

【財富運★★★☆☆】

時得時散、忽成忽敗的財運。

【開運小秘方】

貴人星座：摩羯座

幸運數字：8

吉時吉色：10:00-12:00pm 檸檬綠

開運方位：西北方向

天蠍座

短評：將複雜的事情簡單化，你會豁然開朗。

【整體運★★★★☆】

今天很在意另一半的一舉一動，會隨著對方的情緒起舞。要試著信任對方，兩情相悅不是要感受精神的桎梏，而是要享受溫馨的甜蜜。晚上可去親友家拜訪，會有意外驚喜。聽著鋼琴曲入睡，能讓你的心靈變得寧靜。

【愛情運★★★★☆】

情侶間易有爭吵，但多是小打小鬧。不必想得太嚴重，有時吵架也是一種溝通。

【事業運★★☆☆☆】

工作難以集中精神，易被周圍的事物吸引，有躁動傾向，需要他人提醒才能穩定下來。

【財富運★★★★☆】

長期關注市場狀態者，今日適合短線進出，見好就收。

【開運小秘方】

貴人星座：射手座

幸運數字：6

吉時吉色：6:00-8:00am 薔薇粉

開運方位：正東方向

射手座

短評：別讓自己太懶散，做好工作規劃。

【整體運★★★☆☆】

享受被人疼愛的感覺，沉浸在愛情的甜蜜裡，將對方看作愛情的唯一。投資中會有小小斬獲，因為受困於禮節人情，會有小筆的錢財支出。工作狀態不佳，容易犯困，需有人從旁提醒才會變得積極一些。

【愛情運★★★☆☆】

感情運平平，已婚者想拉近與另一半的距離，需付出更多的關心。

【事業運★★☆☆☆】

工作壓力較大，容易把壞情緒帶到工作中，應做好自我調節，以防因此影響工作進度。

【財富運★★★☆☆】

別把錢抓得太緊，當用則用。

【開運小秘方】

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：4

吉時吉色：5:00-7:00pm 可可棕

開運方位：東北方向

摩羯座

短評：提防身邊的陌生人。

【整體運★★★☆☆】

切忌因他人的不理解而大動肝火，否則會中了小人的圈套，造成難以挽回的局面。女生極易因心情好壞而決定購物取向，造成財運的低落。工作上得親人大力相助，順風順水，工作心情愉悅。

【愛情運★★☆☆☆】

桃花較弱，容易沉浸於過往，難以敞開心扉，對愛抗拒。

【事業運★★★★☆】

職場中有人暗中關注你，因此要特別注意自身的形象，無聊的話盡量少說，好好表現，積極工作，有機會受到長官的重視。

【財富運★★★☆☆】

不宜做出重大投資決策，容易判斷錯誤。

【開運小秘方】

貴人星座：牡羊座

幸運數字：0

吉時吉色：5:00-7:00pm 睡蓮紫

開運方位：西北方向

水瓶座

短評：與伴侶結合能讓精神愉悅。

【整體運★★★★★】

今天性慾會比較強烈，身體狀態也挺不錯，激情的床上運動會讓你和伴侶得到身心的滿足；高昂的情緒讓你面對工作的各種挑戰時，均能保持積極的心態；財運的旺盛讓你在投資上不再顯得綁手綁腳，局勢一片光明。

【愛情運★★★★★】

豐富多元化的一天。單身者有機會趕很多場的約會，戀愛中人也能開開心心的玩一天。

【事業運★★★☆☆】

應注意不要為了感情問題而在工作上分心，凡事宜親力親為。

【財富運★★★★★】

賺錢不費力。業務工作者只要先前根基穩定，今日則可水到渠成；股票族今日可以獲利了結。

【開運小秘方】

貴人星座：射手座

幸運數字：6

吉時吉色：5:00-6:00am 雪花銀

開運方位：正西方向

雙魚座

短評：應酬頻繁，感覺疲憊。

【整體運★☆☆☆☆】

因工作關係或是朋友邀約而不得不出席飯局或是參加各種聚會，表面談笑風生，內心卻苦不堪言，有時候說出「不」字，就能讓你輕鬆許多。已婚者感情生活出現小危機，需用心處理。

【愛情運★★☆☆☆】

在另一半面前不用偽裝自己，向對方傾訴內心的苦悶，會讓你感受到溫暖！

【事業運★★☆☆☆】

比較敏感，同事的竊竊私語你都很容易誤解以為是在針對自己。

【財富運★☆☆☆☆】

錢財運低迷，想要憑一己之力求財不易，遇到錢財問題時，可多向親友求援。

【開運小秘方】

貴人星座：射手座

幸運數字：6

吉時吉色：3:00-5:00pm 白鋼銀

開運方位：東南方向

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