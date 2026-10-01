每日星座運勢／獅子任何事量力而行 有中獎的機會
2026-10-01
牡羊座
短評：臉上洋溢著喜悅之情，一言一行都表現出自信。
【整體運★★★★☆】
今天異性緣不錯，外出時很容易遇到心儀的對象。投資者需時時觀察大局動態跟走向，別輕易聽信他人的鼓動。工作上，你的成績會得到上司的肯定，付出會得到相應的回報。
【愛情運★★★★☆】
今天你相信全心全意的付出終能感動對方，心甘情願為對方操心操勞，就算自己受點委屈，一想起有一天會讓對方接受，心裡還是樂滋滋的。
【事業運★★★★★】
事業運不錯唷！容易得到長輩或上司的庇蔭照顧，也有機會被賦予特殊的任務。
【財富運★★★☆☆】
慾望多多的一天，對於物質的企圖心特別強，可是貪念越重、壓力越大！
【開運小秘方】
貴人星座：雙魚座
幸運數字：1
吉時吉色：9:00-10:00am 香檳金
開運方位：東南方向
金牛座
短評：惰性蔓延，學習苦悶。
【整體運★★★☆☆】
學習上有些懶惰，缺少動力的你，要及時調整心態以提高學習效率；單人愛情運勢低，適宜把心思放在工作或學習上；生意人卻能抓住商業契機，萌生新創意，使得事業更上層樓。
【愛情運★☆☆☆☆】
對伴侶的要求頗高的一天，有一點不如意就易對伴侶發脾氣，應多多自我反省，平和表達需求。
【事業運★★★★☆】
運勢旺盛，正是發揮才能的時期，若有新挑戰、新機會，一定要盡力爭取，千萬別認為自己不行哦！
【財富運★★★★☆】
生意人不妨多向外活動，提升財運。
【開運小秘方】
貴人星座：巨蟹座
幸運數字：7
吉時吉色：10:00-11:00am 遠洋藍
開運方位：正北方向
雙子座
短評：多做公益可帶動好運。
【整體運★★★☆☆】
今天容易受到流言蜚語的中傷，不要太在意，以免因此阻礙你前進的步伐。單身者會感到空虛，不能因此而放縱自己。財運較好，新的進財管道讓你收入頗豐，對需要幫助的人伸出援手會為你帶來好運。
【愛情運★★★☆☆】
單身者有朋友邀約別錯過，在聚會中結識新朋友的機率高；戀愛中人溝通良好。
【事業運★★☆☆☆】
越想要突出個性，想要與眾不同，越容易遭受排擠。默默做事，可求安穩。
【財富運★★★★☆】
良好的社交與人脈，助你爭取到更多的賺錢管道，好好把握將會有樂觀的進帳！
【開運小秘方】
貴人星座：處女座
幸運數字：6
吉時吉色：11:00-12:00am 遠洋藍
開運方位：正北方向
巨蟹座
短評：放下心中的包袱。
【整體運★★☆☆☆】
同家人或伴侶相處的機會不少，感情有所升溫，幸福感也油然而生；與長輩多些溝通，易有所收獲；想到枯燥的工作會讓你感到苦惱，不妨想些開心的事，拋開所有的煩惱。
【愛情運★★★☆☆】
已婚者、戀愛中的人在發生爭執時，請就事論事，翻舊帳會很傷感情。
【事業運★★☆☆☆】
對自我要求甚高，小心因設定過高的目標而讓你有挫敗感。
【財富運★★★☆☆】
有小額中獎、賭博小贏、收到禮物的機會。
【開運小秘方】
貴人星座：獅子座
幸運數字：0
吉時吉色：2:00-4:00pm 竹葉青
開運方位：正北方向
獅子座
短評：量力而行。
【整體運★★★★★】
如果能在愛情上多加一點火候，單身者就能獲得想要的愛情；不要輕易嘗試超出能力範圍外的事，否則會讓自己吃不消；財運很旺，生意之人今天的口才極佳，很容易打動顧客，激發對方的購買慾望。
【愛情運★★★★☆】
感情升溫日，多多表現你陽光的一面，用你的熱情、熱力來感染對方，用心可換來真情。
【事業運★★★☆☆】
今日腦袋瓜似乎空空的，不太容易專心，不經意間就會神遊太虛！被上司逮到，可是免不了一頓責備喔！
【財富運★★★★★】
輕鬆得財的一天，不用花費太多心力就有收穫耶！有中獎、得禮金、分紅的機會。
【開運小秘方】
貴人星座：射手座
幸運數字：0
吉時吉色：5:00-6:00am 芥末黃
開運方位：正西方向
處女座
短評：開心的時刻需自己用心製造。
【整體運★★★☆☆】
社交運較好，把朋友都請到家中舉辦一個家庭Party，既可以談天說地又可以增進友誼，兩全其美。財運一般，雖然耗費了一些錢財，但也收獲不少。在家中書櫃上擺上一盆綠色的植物，會有提升運氣的效果！
【愛情運★★★★☆】
愛情運很不錯，向愛慕的對象放出強力的電波吧，會上演一場轟轟烈烈的戀愛喔！
【事業運★★☆☆☆】
工作上易有小狀況發生，必須冷靜應對，對於突發狀況切勿表現得不耐煩。
【財富運★★★☆☆】
財運不錯，但別因賺大錢四處奔波勞碌而忘了自己的身體健康，身體是革命的本錢喔！
【開運小秘方】
貴人星座：金牛座
幸運數字：1
吉時吉色：6:00-8:00am 琉璃銀
開運方位：正南方向
天秤座
短評：感情甜蜜，溫馨的一天。
【整體運★★★★☆】
多關心另一半，對方回報你的將是柔情蜜意。做事謹慎務實者，易受上司肯定。多聽客戶的想法，才能為對方提供更滿意的服務。表現出色者有機會引來伯樂，讓新機會向你招手。
【愛情運★★★★★】
今天適合動點歪腦筋，想辦法勾引心上人；戀愛中的人可以使出新花招，為這段感情製造新樂趣。
【事業運★★★☆☆】
事業運普通，積極地執行計劃，符合預定進度，則可在穩定中發展。
【財富運★★★★☆】
財運佳，會有意外財主動找上門來；別錯過與人合作的機會，易有實質收益。
【開運小秘方】
貴人星座：牡羊座
幸運數字：9
吉時吉色：7:00-8:00am 芒果黃
開運方位：西北方向
天蠍座
短評：積極主動一些才有機會扭轉運勢。
【整體運★★☆☆☆】
開銷很大，有些不必要買的東西就省省，以免會讓自己過得很狼狽。工作時常常會恍神，小心無法完成工作任務。晚上有機會與朋友、同學聯絡，單身者有機會結識有緣人。
【愛情運★★★☆☆】
單身者異性緣較弱，想戀愛還得主動爭取；戀愛中的人易發生爭執，彼此都應少說兩句。
【事業運★★☆☆☆】
壓力漸增，但對你來說也許是件好事，有壓力才有動力，相信你會有好的表現。
【財富運★★☆☆☆】
購物前做好預算，以免透支。
【開運小秘方】
貴人星座：處女座
幸運數字：9
吉時吉色：9:00-11:00pm 萊姆黃
開運方位：西南方向
射手座
短評：投資存在風險，應謹慎。
【整體運★☆☆☆☆】
單身者坐等時機的心態，易讓心儀對象好不容易留下的好印象一掃而光，應勇敢追逐才是；投資不要光被預期收益所迷惑，風險評估才是你最應重視的；與上司、同事的意見多有不合，不妨等理由更充分些再作提議。
【愛情運★☆☆☆☆】
今日尋覓愛情易遇到頗多關卡；有伴侶者感情發展充滿變數。
【事業運★☆☆☆☆】
事業運很不好，像洩氣皮球般，不太推得動，持續力不好，要注意不要草率行事，否則製造出爛攤子自己一樣要善後。
【財富運★★☆☆☆】
不利與人有金錢往來，否則多口舌是非。
【開運小秘方】
貴人星座：雙子座
幸運數字：1
吉時吉色：5:00-6:00am 杜鵑粉
開運方位：正東方向
摩羯座
短評：有受束縛的感覺，心境要平和些。
【整體運★★☆☆☆】
工作上壓力較大，有受到限制的感覺。不是別人對自己挑剔而是平時自己太任性，約束得不夠而已。感情上會有競爭者出現，不要自以為安全，趕快進入備戰狀態吧。對錢財的支出要有計劃，不然難免會出現荷包乾癟的狀況。
【愛情運★★★☆☆】
容易被感情的事攪得心煩，不妨找幾個朋友出來聊聊吧，會讓你輕鬆許多。
【事業運★★☆☆☆】
隨著繁雜事物的增多，遇到的阻礙也會突增。如果能以樂觀的心態面對，難題會逐漸得以解決。
【財富運★★☆☆☆】
為了表現海派，對情人、朋友、家人都相當的慷慨大方，花錢如流水。
【開運小秘方】
貴人星座：摩羯座
幸運數字：9
吉時吉色：5:00-7:00am 碧空藍
開運方位：西北方向
水瓶座
短評：試著從他人身上尋找突破點。
【整體運★★★★☆】
難以安於現狀，忽視眼前的美好，會使你瞬間失去現有的一切，而徒增失落感；財力受到威脅，因人際關係不佳而失去依靠，以致進展較為困難；工作難度越大越能激起你的鬥志，令你斬獲頗多。
【愛情運★★★★☆】
異性緣佳，單身者在外出辦事的途中，易與幽默開朗的異性結緣，可望發展一段戀情。
【事業運★★★★☆】
表現慾比較強烈，對於表現自我的機會敢去據理力爭。不過得注意表達方式，以免遭人排擠。
【財富運★★★☆☆】
貴人運強，缺錢需要周轉時，不妨想想哪些長輩、舊識可以提供協助。
【開運小秘方】
貴人星座：巨蟹座
幸運數字：6
吉時吉色：6:00-8:00pm 玉米黃
開運方位：東北方向
雙魚座
短評：機會暗藏在小事之中。
【整體運★★★☆☆】
今天黃昏之時很適合約心儀的異性共進晚餐，彼此能暢所欲言，吃得也很開心；財運不錯，參加購物抽獎之類的活動，獲獎機率很高；工作上前期遺留下來的問題，都堆積到今天處理，讓你手忙腳亂。
【愛情運★★★☆☆】
已婚者感情上雖然偶爾會有一些爭執，但不會影響彼此的感情！
【事業運★★☆☆☆】
職場恐有小人在背後作梗，與同事合作公事時，最好制定詳細計劃以及完成時間明細表，步步跟進，以防遺漏。
【財富運★★★★☆】
財運不錯，是投資的好時機。有投資打算者不妨與有經驗的人士討論評估一番，容易獲利！
【開運小秘方】
貴人星座：獅子座
幸運數字：0
吉時吉色：1:00-2:00pm 薰衣草紫
開運方位：西北方向
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