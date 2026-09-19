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星象變了！「4星座」中秋後好運到…金牛金錢順起來、他直覺創意大爆發

聯合新聞網／ 12talks
中秋節示意圖。圖／AI生成
中秋節示意圖。圖／AI生成

中秋過後，星象也在移位。太陽即將踏入天秤座，金逆也漸漸散去，木星在雙魚的護佑依舊在溫暖著一群人。以下這幾個星座，中秋後慢慢好運降臨。

天秤座／生日月開掛 人氣感情雙豐收

金星逆行即將畫下句點，那種想說說不出口，想愛又不敢踏前一步的卡關感會徹底消失。中秋後的天秤，無論是人緣、桃花還是自我狀態，都會進入一個輕鬆順遂的循環。之前錯過的人，耽擱的事，都會在這段時間浮出水面，而且都是好的方向。特別是單身的天秤，社交場合裡的自然吸引力會達到全年最高峰。

雙魚座／直覺與創意同時爆發

八月底的雙魚月食，把你積累了好幾個月的情緒做了一次大清理。會感到莫名的疲倦，但也正是因為舊能量的鬆動。中秋過後，你會明顯感覺到「輕了」--- 那種就不上來的壓力不見了，直覺反而變得非常準。木星守護的雙魚座，在這段時間你的創作，想像力都打開了。適合開始一個新的興趣、新的計劃，哪怕看似不切實際，宇宙這次都會站到你這邊。

金牛座／財運回穩 物質與情感一起落地

金星是你的守護星，金逆期間你可能在金錢、情感價值觀上反覆拉扯--- 到底該不該花、這段關係到底值不值得。中秋後金逆也會結束，這些模糊的判斷會突然變得清晰。你會知道什麼是真正的適合自己的，不再被外界的聲音影響。財務上，之前拖延的款項，卡住的理財規劃，都會在這段時間順利推進。感情方面，單身的金牛會遇見踏實穩重的伴侶，有伴的則是兩人一起把生活過得更有質感。

巨蟹座／家庭與內在安全感滿格

火星從巨蟹座移開之後，你已經告別了一段容易煩躁，容易和親近的人發脾氣的日子。中秋向來都是團圓的節點，對巨蟹來說，這段時間家庭，內在的安全感都會被點亮。你會發現家人比你想像中更支持你，老朋友也會在這個節點重新連上線。之前在職場或人際上受的委屈，回家吃一頓飯、和信任的人聊一次，就癒合了。中秋過後的巨蟹，是那種「表面不聲張，但日子越過越踏實」的好運。

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