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下周三秋分4生肖需避災！「簡單1招開財運」4禁忌當心
今年秋分落在9月23日，秋分與春分是一年裡白天與夜晚等長的日子，秋分又稱為平分秋天，因為當天晝夜等長，秋分後北半球開始晝短夜長，氣溫逐漸降低。
▍秋分禁忌
1.不宜穿露背裝：
秋分開始天氣轉涼，穿露背裝容易著涼感冒。
2.諸事不宜：
秋分諸事不宜，不宜搬家、入厝、結婚、宴客。
3.注意用火：
秋分有火字，火災容易頻傳也容易火燒，務必檢視家中用火之地，老舊電器宜丟棄。
4.不宜吃冰冷食材：
秋分陽氣衰退、陰氣漸強，因此不宜吃過涼食物，以免體質太寒睡眠較差，腸胃不適。
▍四生肖注意健康
1.屬雞：注意腦血管。
2.屬猴：注意跌倒與筋骨。
3.屬牛：注意腸胃不順。
4.屬兔：注意感冒與身體轉寒。
▍秋分開財運方法
古人說秋分祭月，因此可在9月22日跨9月23日晚上12：00，用一杯水朝天禱告自己的財運願望，再喝下即可。
本文內容已獲 小孟老師星座塔羅牌之清水孟 授權，未經同意禁止取用轉載
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