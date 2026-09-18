下周三秋分4生肖需避災！「簡單1招開財運」4禁忌當心

今年秋分落在9月23日，秋分與春分是一年裡白天與夜晚等長的日子，秋分又稱為平分秋天，因為當天晝夜等長，秋分後北半球開始晝短夜長，氣溫逐漸降低。

這時有以下幾個禁忌與生肖要當心。

▍秋分禁忌

1.不宜穿露背裝：

秋分開始天氣轉涼，穿露背裝容易著涼感冒。

2.諸事不宜：

秋分諸事不宜，不宜搬家、入厝、結婚、宴客。

3.注意用火：

秋分有火字，火災容易頻傳也容易火燒，務必檢視家中用火之地，老舊電器宜丟棄。

4.不宜吃冰冷食材：

秋分陽氣衰退、陰氣漸強，因此不宜吃過涼食物，以免體質太寒睡眠較差，腸胃不適。

▍四生肖注意健康

1.屬雞：

注意腦血管。

2.屬猴：

注意跌倒與筋骨。

3.屬牛：

注意腸胃不順。

4.屬兔：

注意感冒與身體轉寒。

▍秋分開財運方法

古人說秋分祭月，因此可在9月22日跨9月23日晚上12：00，用一杯水朝天禱告自己的財運願望，再喝下即可。

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