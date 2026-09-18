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中秋別只吃柚子...專家曝「倒栽蔥」開運法 4生肖旺財

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導
柚子示意圖。聯合報系資料照
柚子示意圖。聯合報系資料照

下周五（25日）是農曆八月十五「中秋節」，民俗專家廖大乙說，中秋是月圓吉日，更是轉運的好日子，若自覺運勢欠佳、行事不順等，可把握中秋連假4天用柚子為自己簡易祈願開運，開啟下半年好運或財庫，尤其猴、雞、狗、豬4生肖

廖大乙指出，古人祭天地或拜神祇多使用當季或當令水果，代表慶豐收，而中秋節是月圓人團圓的吉日，也是文旦柚盛產期，更是轉運的好日子，民眾可用柚子祭祖或拜月娘，應景且象徵諸事圓滿，也能拿柚子為自己祈願打開下半年運勢。

民眾若覺得運勢欠佳、行事不順或想祈願，可在紅紙上寫願望，拿顆柚子在上面挖個小洞，把祈願紅紙塞進柚子，再將挖取下來的柚子皮塞回去，之後將柚子倒栽蔥埋進戶外見天處的花盆或土壤中，讓運勢或心願「柚倒柚直（又到又直）」。

廖大乙說，時序已漸到歲末，想要利用中秋改運把握4天連假，尤其是12生肖中對應最末4生肖，也就是猴、雞、狗、豬；同時建議盡可能陪伴家中長輩中秋團圓，甚至帶去人氣旺餐廳過節（劫）換氣，對老人家的身心健康有所助益。

此外，中秋象徵團圓，也是善念啟程的時刻，廖大乙表示，有信眾感念響應遊學太子爺全台走透透護佑各地，出資製作「力行米」與「續善麵」各1000份，盼用一份份平實的米麵，把平安祝福帶給更多有緣人，讓信仰承載祝福走進生活。

而遊學太子爺中秋期間駐駕於台南關仔嶺天公廟，4天連假每日分享發百份，若覺得工作、感情或財運差，可把握時間來天公廟求取，後續也將配合遊王未來駐駕行程，不限定於單一廟宇，也不會集中於同一場次，採分批分享給各地有緣人。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

遊學太子爺中秋期間駐駕於台南關仔嶺天公廟，4天連假分享「力行米」「續善麵」給有緣人。圖／廖大乙提供
遊學太子爺中秋期間駐駕於台南關仔嶺天公廟，4天連假分享「力行米」「續善麵」給有緣人。圖／廖大乙提供

2020年5月7日的超級月亮。聯合報系資料照
2020年5月7日的超級月亮。聯合報系資料照

生肖 中秋 柚子

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