星座買房行為大解析…牡羊太急買錯房？天秤「每間都喜歡」難以決定

很多人都夢想買下自己的房子，但不同星座面對買房有不同態度。《命運好好玩》星座專家白瑜老師分享，有些星座容易衝動買房，也有些星座買房超級猶豫，快看看你是哪一種？請參考太陽、月亮、上升、土星、第二宮、第四宮。

🏠容易衝動買房的星座

第三名 牡羊座

牡羊座個性很急，超怕中意的房子被搶走，當他們看到喜歡的房子，又有別人競爭，就會很容易想出手，建議要稍微理性煞車一下。

第二名 射手座

射手座超級樂觀，很容易看到房子很不錯，就開始編織夢想，完全不考慮實際狀況，未來貸款能力，就立刻想要。

第一名 獅子座

獅子座買房子很在意品味，只要覺得符合他們品味就想要，對獅子來說買房就是買人生，可能覺得很憧憬那棟的住戶就也想搬進去，可能會沒算好經濟能力，買下超過自己能負擔的房子。

🏠太猶豫錯過買房的星座

第三名 巨蟹座

巨蟹今年買房運不錯，但是他們比較膽小很怕買錯，遲遲不敢下決定，但是好房子很搶手，可能轉瞬即逝，想要的時候已經被別的買家捷足先登。

第二名 處女座

處女座很愛比較，看房子的時候也比來比去，又想要最完美的貸款成數，又想要最完美的房子，挑來挑去，結果房子就賣掉了，建議要稍微取捨，以免錯過。

第一名 天秤座

天秤座買房子容易想太多，每間看來看去都覺得很好，有點不太知道自己要什麼，可能放著著放著就算了。建議天秤要稍微釐清買房子最在意的點和生活的目標。

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