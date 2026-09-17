抓包科技新貴未婚夫偷吃女同事…12星座準新娘反應曝 地獄復仇是這組

最近在網路上有一個很火熱的社群八卦：一對情侶喜帖都發了，還有2個月就要結婚，未婚妻卻抓到科技新貴未婚夫跟女同事小三偷情約會的畫面。

由於抓到的場景就在科技大廠，也因此引起很大的爭議。大家也都在討論，是否多金人人稱羨的科技業，在感情上的處理，可能是零分呢？以下分析十二星座，哪些人遇到這樣的渣男，會怎麼處理？建議參考太陽跟上升星座，到底遇到這樣的事情，十二星座的反應會如何呢？

一、 認賠殺出組：痛一下就好，爛資產絕不留著過夜

（牡羊座、雙子座、摩羯座、水瓶座）

這四個星座在關鍵時刻，骨子裡都有一種極度清醒的狠勁。

牡羊座靠的是火星的直覺本能。婚宴虧錢？親戚怎麼看？都不重要。踩到背叛底線，牡羊當場掀桌叫對方滾蛋，我可是沒在受這種鳥氣的；摩羯座則是現實主義的代表，看著名單和訂金，心裡雖然早就冷掉了，但土星的理智會立刻讓他分析：現在停損虧幾十萬，結了婚就是賠掉後半輩子，算盤打完，冷酷切割，連一句多餘的廢話都懶得講。

雙子與水瓶這兩個風象，腦內開關切換得極快。雙子會發揮情報員特質，迅速摸清對方到底騙了多少人，然後像看完一場爛劇一樣，翻個白眼拍拍屁股走人；水瓶則是極致的疏離感爆發，當場把對方歸類為某種瑕疵品」，門鎖換掉、號碼封鎖，頭也不回地走出這場鬧劇。對他們來說，及時停損是最高級的生存智慧。

二、 復仇到底組：你敢毀掉我，我就要讓你看見地獄

（巨蟹座、處女座、天蠍座、射手座）

這組人如果被逼到絕境，會做出什麼事情，連他們都不知道啊（抖）

很多人以為天蠍是唯一的復仇王牌，天蠍確實如此，既然你毀了這段感情的信任，他就會把喜宴當成公審大會，冷靜蒐證直到婚禮當天大螢幕投影，讓對方徹底社會性死亡。但處女座的精算報復也不容小覷，水星的細節控會把渣男所有的出軌證據、轉帳紀錄整理成完美的對照表，連本帶利透過法律和親友圈討回來。最容易被低估的是巨蟹與射手。平時溫和的巨蟹，一旦核心的家庭安全感被踐踏，那種被背叛的防禦會黑化成毀滅性的攻擊，既然我的家沒了，你也別想有好日子過；而射手座平時看似隨和樂天，可木星守護的是道德與真理，當他發現自己被徹頭徹尾當成笨蛋耍，正義感爆發的射手會用最公開、最轟轟烈烈的方式拆穿對方的假面具，鬧到人盡皆知都在所不惜。

三、 捨不得放手組：被沉沒成本套牢的長線悲歌

（金牛座、獅子座、天秤座、雙魚座）

最讓人心疼也最危險的，是這組卡在沉沒成本裡進退兩難的人。

金牛座的卡點在於實質資產。這幾年投入的時間、青春、還有已經付出去的頭期款與裝潢，對金牛來說都是切實割肉的痛，他們很難在一瞬間接受這些投資全部歸零的現實；雙魚座則是感情上的自我催眠，寧可相信對方「只是一時糊塗」、「他心裡還是愛我的」，反覆在謊言裡逃避。

天秤座在乎的是社會評價與關係的和諧。喜帖都發出去了，兩家人的面子怎麼辦？退婚有多難堪？天秤會在無數個折衷方案裡猶豫不決，直到被局勢拖著走。獅子座表面霸氣，但骨子裡最怕承認自己挑錯人的挫敗感。為了維持那個人人稱羨的童話人設，獅子有時會咬著牙把苦水往肚子裡吞，硬著頭皮走進禮堂。

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