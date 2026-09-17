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中秋節台彩加碼！「3星座3生肖」偏財運超旺…快吃這些食物再下注

聯合新聞網／ 文／小孟老師星座塔羅牌之清水孟
台彩中獎示意圖。圖／AI生成
台彩中獎示意圖。圖／AI生成

中秋節馬上到了，台彩中秋連假也熱情加碼4億元，讓大家開心過節。小孟老師分享中秋連假財運前三名生肖星座，有了財神加持，再搭配小撇步，大獎就是你的。

TOP3 屬羊：偏財獲利

屬羊的人中秋前後，容易在偏財運方面，得到獲利的機會跟好運，像是突然得到中獎資格、不小心中了更多獎金、因為別人的幫忙，而讓本身資產的投資得到更多利益。小孟老師建議，下注威力彩或樂透或刮刮樂前多吃綠色蔬菜，因為羊吃草，說不定會讓你財運滾滾。

TOP2 屬老鼠：靈感創意

屬老鼠中秋前後可以運用更多的靈感和創意，此外下注威力彩或樂透刮刮樂前，可以在右手綁ㄧ條紅線再下注，說不定能因此賺到大錢。

TOP1 屬龍：偏財多

生肖屬龍中秋前後想買威力彩與樂透刮刮樂的人，記得下注前多吃玉米或地瓜，代表黃金！說不定會因此發大財。

老師也加碼分享，中秋前後3星座偏財運旺，包括射手、金牛、摩羯，千萬別錯過發財好機會。

本文內容已獲 小孟老師星座塔羅牌之清水孟 授權，未經同意禁止取用轉載

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

偏財運 中秋節 生肖 財運 星座 台彩

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