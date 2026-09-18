總想多拿一點？「3星座」最愛佔便宜 絕不讓自己吃半點虧

出去吃飯總有人剛好去上廁所避開結帳？還是去飯店住宿，連免費茶包都全部掃進行李箱？身邊總有幾個對好康特別敏感的朋友。他們毫無惡意，純粹是在日常生活中練就了一身「資源極大化」的絕世武功。把免費優惠發揮到極致，對他們來說就是一種最高級的療癒享受。馬上帶你揭曉，哪三種星座最會把周遭好物利用得淋漓盡致，絕不讓自己吃半點虧！

TOP 3：雙子座

這群腦筋轉得比高鐵還要快的機靈鬼，絕對是日常生活裡的免費好康搜尋雷達。你剛拆開一包新口味洋芋片，他們第一時間就會湊過來喊著只吃一口，結果轉眼就把大半包嗑光。花錢買快樂當然棒，但若能用別人的資源獲得享受，那種小確幸絕對加倍放大！

他們最愛在人際互動中玩這種無傷大雅的遊戲，經常利用超強交際手腕，到處蹭吃蹭喝。去朋友家作客，看到桌上點心也是毫不客氣大快朵頤。這份愛撈好處的心態，源自充滿好奇的童心，總覺得凡事都能借花獻佛一番，用別人的東西滿足新鮮感。即便有時讓人好氣又好笑，但搭配那張甜死人不償命的嘴巴，一邊吃你的東西一邊把你誇到天際。最後大家也只能心甘情願地把手邊好物雙手奉上，根本不忍心發脾氣，這就是他們無法被討厭的專屬魅力。

TOP 2：金牛座

講到對物質的極致追求，這類型的人擁有著宛如人體計算機般的驚人天賦。去吃自助餐，絕對專攻最高單價的海鮮與和牛，連最後的高級冰淇淋都要挖個五球才甘願離開。出門旅遊入住飯店，退房前一定會把所有全新未拆封的沐浴乳、茶包跟拖鞋全部掃進旅行袋。這種在別人眼中看似貪小便宜的行為，他們卻視為一門最高級的生活美學。

打從骨子裡痛恨任何形式的浪費，認為既然付出成本就該享受百分之百的價值。日常生活中總是精打細算，看見買一送一促銷就會眼睛發亮，也非常樂意接收同事多買的下午茶甜點。熱愛四處搜刮好物，全因為看著手邊物資不斷增加、銀行存款數字持續攀升，內心就會湧現無比巨大的安全感。看著他們把每一分資源都利用得如此透徹，不但不會惹人討厭，反而會讓人想立刻拜師學藝，跟著討教幾招超實用的省錢秘訣，開開心心把日子越過越富足。

TOP 1：巨蟹座

只要有這群充滿母愛光輝的人在身邊，你永遠不用擔心餓肚子或缺日用品。他們之所以能隨時變出法寶，全靠平時四處蒐集的戰利品！去速食店點餐，一定會多抓幾把番茄醬包和紙巾塞進包包；逛大賣場遇到試吃，絕對帶著親友排隊輪流吃上好幾輪。

這種囤積免費物資的習慣，出發點絕非滿足個人私慾，而是心心念念著家裡那口子與摯友。具備強烈危機意識，深怕哪天遇到突發狀況會缺乏用品，只要看到免錢好康，就會立刻啟動滿載而歸的掃貨模式。把多餘的贈品帶回家，就是一種保護愛人的具體表現。這份充滿煙火氣的貪小便宜，背後藏著濃濃溫暖。每當你急需面紙或OK繃，看著他們像變魔術般掏出那些搜刮來的救急小物，你絕對會發自內心感謝這份可愛又充滿愛的節儉天性。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。