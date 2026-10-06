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三星座拖延症！工作習慣性「壓線」…天秤舉棋不定、第一名拖到有靈感才做

聯合新聞網／ 文／清水孟國際塔羅雲蔚老師
圖為上班族工作苦無靈感示意圖。圖／AI生成
圖為上班族工作苦無靈感示意圖。圖／AI生成

有些人總是習慣把工作拖到最後一刻才完成，這不僅是時間管理的問題，也和他們的性格和情緒反應有關。這些人往往追求完美，或是無法果斷做決策，對壓力的反應更強烈。在緊張的情況下，他們反而能激發潛能，快速應對，雖然最終完成了任務，但這樣的工作方式可能會帶來不必要的焦慮和壓力。這樣的行為模式，究竟是哪三個星座最常出現呢？

TOP 3 天秤座／思考各種選項 舉棋不定

天秤座追求和諧與完美，總是想在各方面達到最佳平衡。因此，當面對需要做出決策或完成工作時，他們會不斷思考每一個選項，擔心自己的選擇不夠完美，或者會對他人產生不良影響。這種反覆斟酌、過度考慮的心態，常常使天秤座在面對工作時遲疑不決，導致無法在規定的時間內果斷行動。

此外，天秤座天生喜歡社交與合作，對於獨自完成工作感到有些不自在。他們更願意與他人分享想法，聽取意見，這樣的行為使他們無法高效完成任務。當任務不具備足夠的社交元素，或無法在合作中尋找到平衡時，天秤座會不自覺地拖延，期待在最完美的時刻才動手。

而且，天秤座對壓力的承受能力相對較強，他們在時間快到的時候，會感覺到壓力反而能激發出自己的潛力。儘管這樣的工作方式有時能夠達到預期效果，但長期拖延無法解決他們內心對完美的渴望，最終可能帶來更多不必要的焦慮。

TOP 2 射手座／臨時抱佛腳 應付就好

射手座喜歡隨心所欲，討厭被死板的規則或時間表束縛，對他們來說，生活就是要充滿冒險和樂趣。因此，當面對繁瑣、無趣的工作時，射手座很容易失去興趣，選擇把事情擱置一旁，轉而去做更讓自己感到興奮的活動。他們常覺得「反正時間還多，不急著現在做」，結果一拖再拖，直到最後一刻才匆忙應對。

此外，射手座樂觀的性格也讓他們對時間管理過於自信，總覺得「臨時抱佛腳」也能輕鬆搞定。他們擁有強大的應變能力和隨機應對的本事，這讓射手座即使在壓力下也能迅速完成工作，甚至做得還不錯。但這種習慣久了，會讓射手座習慣依賴壓力驅動，缺乏提前規劃和準備的意識。當然，他們知道這樣可能會導致壓力過大或錯過重要細節，但對射手座而言，自由和當下的快樂才是最重要的，總讓他們再次陷入拖延的循環。

TOP 1雙魚座／想在最適合時機才做

雙魚座喜歡活在自己的幻想世界裡，對現實的壓力和責任常常選擇性忽略。他們容易被自己的情緒和靈感左右，當心情不對或覺得環境不理想時，就會不自覺地推遲工作，告訴自己「等一下再做，靈感會更好」。加上雙魚座的同理心很強，容易被別人的事情分心，想幫助別人或關心周圍的人，結果反而耽誤了自己的進度。

雙魚座也有點完美主義，他們希望每件事都能在靈感充足、狀態完美的情況下完成，但這樣的「理想時機」往往遲遲不來，導致一拖再拖。等到時間緊迫時，他們才會被逼到牆角，激發出驚人的創意和效率，迅速在最後一刻完成任務。雖然雙魚座總能在壓力下交出不錯的成績，但這種壓秒完成的模式，長期下來容易讓自己感到疲憊，甚至影響身心健康。儘管事後會後悔，但下一次還是容易陷入相同的拖延循環。

◎本文內容已獲 清水孟國際塔羅雲蔚老師 授權，未經同意禁止取用轉載。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

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